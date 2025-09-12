Anzeige
Bundesliga live in SAT.1, auf Joyn und ran.de

FC Bayern München - Matthias Sammer stärkt Max Eberl: "Darf auch mal zurückbeißen"

  • Aktualisiert: 12.09.2025
  • 15:04 Uhr
  • SID

Matthias Sammer, selbst früher Sportdirektor beim FC Bayern München, setzt sich nun für Max Eberl ein und plädiert dafür, dem Sportvorstand mehr Ruhe und Rückhalt zu geben.

Matthias Sammer würde sich von Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl manchmal mehr Emotionen wünschen.

"Ich verfolge das ja schon länger, dass es für ihn nicht einfach ist in der Position. Er versucht sein Bestes, lässt in meinen Augen aber oftmals die Dinge zu sehr über sich ergehen. Ich hätte manchmal schon gedacht: Da darf man auch mal knurren oder platzen oder auch zurückbeißen", sagte Sammer bei einer "Prime Video"-Runde vor dem Auftakt der Champions League.

Anzeige
Anzeige

Matthias Sammer war auch in Max Eberls Position beim FC Bayern

Sammer war selbst Sportvorstand beim Rekordmeister gewesen. Er finde, fügte der Europameister von 1996 an, dass "das Gleichgewicht, was den FC Bayern betrifft, auch in Form der Kritik an Max Eberl, auf Dauer nicht gut für den Klub ist".

Er würde sich, so Sammer, "für den Klub wünschen, dass Max ein bisschen mehr in Ruhe gelassen wird, dass er ein bisschen mehr in Ruhe arbeiten kann und dass sich nicht alle Medien, alle Experten an diesem Thema abarbeiten".

Anzeige
Anzeige

Bundesliga und 2. Liga kostenlos auf Joyn

Man brauche "keinen Kuschelkurs. Man muss Dinge auch einmal klar benennen", führte Sammer weiter aus: "Aber es ist immer besser, keine latente Unruhe zu haben, weil das auf Dauer auch ein gewisses Alibi für die Spieler, für die Ergebnisse bringt."

Seit Tagen sorgen die kontroversen Aussagen von Ehrenpräsident Uli Hoeneß über Eberl für einigen Wirbel. Hoeneß trage eben "sein Herz auf der Zunge", sagte Sammer: "Er ist alt genug zu wissen, was er tut."

Mehr News und Videos
Yusuf Kabadayi verlässt Augsburg
News

Augsburg verleiht Kabadayi nach Gaziantep

  • 12.09.2025
  • 18:01 Uhr
Das neue Denkmal an der Allianz Arena
News

FC Bayern setzt "Kaiser" Beckenbauer ein Denkmal

  • 12.09.2025
  • 17:03 Uhr
Guirassy Borussia Dortmund
News

1. FC Heidenheim vs. Borussia Dortmund: Bundesliga live im TV, im Livestream und Ticker

  • 12.09.2025
  • 16:06 Uhr
Jackson Irvine kehrt in den Kader zurück
News

Blessin freut sich über Irvine-Rückkehr

  • 12.09.2025
  • 16:03 Uhr

FC Bayern: 40 Spiele? Nicolas Jackson reagiert auf Hoeneß-Aussage

  • Video
  • 01:57 Min
  • Ab 0
FC Bayern München Present New Signing Luis Diaz
News

Eberl mit klarem Bayern-Bekenntnis: "Mein Herz ist hier"

  • 12.09.2025
  • 14:51 Uhr
31.08.2025, xfanx, Fussball 1.Bundesliga, Borussia Dortmund - 1.FC Union Berlin v.l. Felix Nmecha (BVB) (DFL DFB REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS as IMAGE SEQUENCES and or QUASI-VIDEO) D...
News

Posts nach Kirk-Tod: BVB sucht Gespräch mit Nmecha

  • 12.09.2025
  • 14:41 Uhr
Vor seinem Werder-Debüt: Victor Boniface
News

Busfahrer Boniface: Star-Neuzugang vor Werder-Debüt

  • 12.09.2025
  • 14:24 Uhr
Fokussiert: Sandro Wagner
News

Pause mal anders: Für Wagner war es "kurz komisch"

  • 12.09.2025
  • 14:21 Uhr
Horst Steffen wohnt noch am Niederrhein
News

Virkus über Steffen-Rückkehr: "Telefonieren ab und an"

  • 12.09.2025
  • 14:21 Uhr