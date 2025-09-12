FC Bayern München - Matthias Sammer stärkt Max Eberl: "Darf auch mal zurückbeißen"

Anzeige

Matthias Sammer war auch in Max Eberls Position beim FC Bayern Sammer war selbst Sportvorstand beim Rekordmeister gewesen. Er finde, fügte der Europameister von 1996 an, dass "das Gleichgewicht, was den FC Bayern betrifft, auch in Form der Kritik an Max Eberl, auf Dauer nicht gut für den Klub ist". Er würde sich, so Sammer, "für den Klub wünschen, dass Max ein bisschen mehr in Ruhe gelassen wird, dass er ein bisschen mehr in Ruhe arbeiten kann und dass sich nicht alle Medien, alle Experten an diesem Thema abarbeiten".

