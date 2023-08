Anzeige Mit einem Treffer und einem Assist gelingt Harry Kane beim FC Bayern ein traumhaftes Bundesliga-Debüt. Trainer Thomas Tuchel ist endlich mal zufrieden, während Werder bei sich fehlenden Mut beklagt. Die Stimmen zum Spiel. Thomas Tuchel bei ran (FC Bayern): ... über Kanes Leistung:

Das ist top. Das Tor ist ein Klassiker. Lässig. Der Torwart weiß nicht, ob es in die lange oder kurze Ecke geht. Er trifft dort, wo er ihn auch hinhaben will. Das ist im Torabschluss, auch im Training, einfach sehr präzise und eiskalt. Deshalb super Start für ihn persönlich. Ich freue mich sehr.

... über den Sieg gegen Bremen:

Wir haben ein sehr solides Spiel gemacht. Auf einem hohen Niveau. Nach der Pause waren es fünf bis zehn Minuten, wo wir ein paar zweite Bälle verloren haben und ein paar einfache Fehler gemacht haben. Das kann immer passieren. Aber wir sind konzentriert geblieben, haben heute ein hohes Niveau gehalten. In der Konzentration, in der Energie, in der Arbeit gegen den Ball. Das war alles mannschaftlich sehr geschlossen. Von der Bank hatten wir Top-Einstellung, Top-Qualität. Deshalb wars eine runde Mannschaftsleistung, ein verdienter Sieg zu Null. Es waren viele gute Sachen dabei .

Anzeige

Harry Kane bei ran (FC Bayern): ...über sein Bundesliga-Debüt:

Ich bin glücklich. Ich gewöhne mich noch ein. Es ist nicht einfach mit einem neuen Team, einem neuen Klub, in einem neuen Land. Das dauert ein bisschen. Aber die Jungs haben mich gut aufgenommen und ich war sehr aufgeregt, jetzt endlich loszulegen. Ich bin froh, dass ich heute etwas dazu beitragen konnte, dass wir die Saison mit einem guten Sieg starten konnten.

...über das Wechsel-Theater im Vorfeld:

Ich habe versucht, alles auszublenden, was nicht mit Fußball zu tun hatte. Aber natürlich weiß ich die Liebe und die Unterstützung von jedem einzelnen Bayern-Fan zu schätzen: Ich bin happy, dass ich heute etwas zurückzahlen konnte.

...über seine Ziele mit dem FC Bayern:

Mein Ziel ist es, in allen Wettbewerben dabei zu sein. Die Mannschaft war in den vergangenen zehn Jahren so erfolgreich, besonders in der Bundesliga. Aber jetzt wollen wir auch in der Champions League und im DFB Pokal wieder weit kommen. Wir haben heute viel über zu Null spielen gesprochen, dass es wichtig ist, gut zu verteidigen. Das ist uns gut gelungen.

Niclas Füllkrug bei ran (Werder Bremen): Es ist schwer dieses Spiel einzuordnen, weil Bayern einfach eine sehr gute Mannschaft ist. Jetzt heißt es abhaken, es geht weiter. Es war ein ordentliches Spiel aber wir haben definitiv Dinge, an denen wir arbeiten müssen.

... über seine Zukunft:

Das interessiert mich jetzt nicht, das ist heute echt uninteressant. Niclas Füllkrug bei DAZN (Werder Bremen):

Bis zum 2:0 haben wir ein ordentliches Spiel gemacht. Dann geht es natürlich zu einfach. Da haben sie dann viel Qualität. Ich glaube, das eine Tor fällt aus einem Doppelpass im Mittelfeld und dann laufen sie quasi nur noch durch, legen einmal den Ball quer und dann ist es Tor. Ich kann noch nicht genau sagen, wo wir stehen. Fit sind wir. Viel gelaufen sind wir. Marco Friedl bei DAZN (Werder Bremen):

Blöder kannst du ein Spiel nicht starten. Du gibst ja den Bayern alle Möglichkeiten. Alle Stärken, die sie haben: Geschwindigkeit, Tempo, Ballbesitz, alles. All das gibst du nach vier Minuten und läufst dann hinterher. Danach machen wir es gut. Die Bayern haben mehr Ballbesitz und die besseren Chancen, aber wir verteidigen es grundsätzlich gut, kommen super in der zweiten Halbzeit raus, können oder sollten vielleicht sogar ein Tor schießen. Aber du darfst niemals danach die zwei Tore noch fressen. Das ist extrem bitter. Wir dürfen die Köpfe jetzt nicht hängen lassen. Wir haben es grundsätzlich gut verteidigt, aber wir müssen uns auch mehr mit dem Ball trauen und mutiger spielen. Dann glaube ich auch, dass wir wieder mal positive Stimmung hier reinbekommen. Ole Werner bei DAZN (Werder Bremen):

Wir haben vieles vernünftig wegverteidigt. Trotzdem war in der ersten Halbzeit ein bisschen zu wenig Mut auf dem Platz. Nach dem 0:2 haben wir alles nach vorne geworfen, Bayern hat frische Leute gebracht. Dann fällt das Ergebnis so hoch aus. Aber unter dem Strich war die zweite Halbzeit deutlich besser als die erste. Gegen die Bayern kann es mal so laufen. Trotzdem sind wir natürlich enttäuscht, dass wir nichts mitgenommen haben und dass das Ergebnis am Ende auch so hoch ausfällt.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Die Torwart-Situation des FC Bayern München

Beim FC Bayern München stehen in der Sommerpause einige Entscheidungen auf der Torwartposition an. Manuel Neuer drängt zurück, könnte aber noch länger fehlen, Yann Sommer und Alexander Nübel (Leihe) haben den Klub verlassen. Mehrere Kandidaten sind als Ersatz im Gespräch. ran wirft einen Blick auf die Torwart-Suche des Rekordmeisters. © IMAGO Manuel Neuer

Manuel Neuer arbeitet zwar an seinem Comeback, nach seiner schweren Verletzung war aber nicht klar, wann genau der 37-Jährige wieder fit wird. Jetzt gab es aber gute Nachrichten. Thomas Tuchel bestätigte, dass die jüngste Operation zu deutlichen Verbesserungen geführt habe und Neuer bereits in wenigen Wochen wieder ins Mannschaftstraining einsteigen könne. © 2022 Getty Images Manuel Neuer

Dies und die komplizierte Suche nach einem geeigneten "Stellvertreter auf Zeit" führte nun offenbar zu einem Umdenken. So vertrauen die Bayern laut übereinstimmenden Medienberichten in den nächsten Wochen voll auf Sven Ulreich. © Getty Images Sven Ulreich

Demnach wird dem 35-Jährigen zugetraut, Neuer bis zu dessen Rückkehr zu vertreten. Die Bayern-Bosse seien mit der Leistung von Ulreich zufrieden. Bedeutet: Der Klub sucht keine potenzielle Nummer eins mehr, sondern nur noch eine Nummer zwei hinter dem Routinier. Zuvor waren zahlreiche Top-Spieler gehandelt worden. © Ulrich Wagner Daniel Peretz

Als Ulreich-Ersatz soll nun offenbar Daniel Peretz von Maccabi Tel Aviv verpflichtet werden. Bayern-Boss Jan-Christian Dreesen wollte einen Abschluss bei "DAZN" zwar noch nicht bestätigen, sagte aber: "Daniel Peretz ist ein guter Junge, ein klasse Torwart." Aber er wolle keine Namen diskutieren, "wenn sie nicht fix sind". Laut "Bild" sollen sich Spieler und Klub auf einen Vierjahres-Vertrag geeinigt haben. © Revierfoto Bernd Leno

Wie die "Bild" berichtet, soll der FC Bayern sich im Rahmen der Torhütersuche auch mit Bernd Leno beschäftigt haben. Dem Bericht nach wäre der aktuelle Keeper des FC Fulham für den Rekordmeister aber wohl zu teuer gewesen. Der 31-Jährige wechselte im Sommer 2022 vom FC Arsenal zu Fulham, hat dort noch einen Vertrag bis 2025 (mit Option auf eine weitere Saison). © NurPhoto Christian Früchtl

Neben Leno wurde laut "Bild" auch eine Rückkehr von Ex-FCB-Talent Christian Früchtl diskutiert. Der 23-Jährige entwickelte sich nach seinem Bayern-Abgang bei Austria Wien zu einem Leistungsträger, die Münchner haben eine Rückkaufoption. Er wäre dem Bericht nach aber wohl nur als Nummer 2 zurück an die Isar gekommen. © Eibner Europa Hugo Lloris

Hugo Lloris war ein Thema bei den Münchnern. Der 36-jährige steht noch bis 2024 bei Tottenham Hotspur unter Vertrag. Demnach sollte der Franzose aber nur Außenseiterchancen auf die Rolle als Neuer-Backup haben. Mit dem Italiener Guglielmo Vicario vom FC Empoli haben die "Spurs" in diesem Sommer bereits eine neue Nummer eins verpflichtet. © 2023 Getty Images David de Gea

Zuvor sah es so aus, als könne die Torwartsuche des FC Bayern München nun doch bei David de Gea enden. Laut "Sky" soll der aktuell vereinsloses Spanier grünes Licht für einen Wechsel zum deutschen Rekordmeister gegeben haben. Aber offenbar haben sich die Bayern doch anders entschieden. © PA Images Yassine "Bono" Bounou

Auch dieser mögliche Neuzugang hat sich erledigt. Yassine Bounou, der bei der WM auf sich aufmerksam machen konnte, hat inzwischen bei Al-Hilal in Saudi-Arabien unterschrieben. © Insidefoto Stefan Ortega

Stefan Ortega von Manchester City war zwischenzeitlich der neue Topkandidat. Erste Gespräche hatten bereits stattgefunden, der Ex-Bielefelder konnte sich einen Wechsel auch vorstellen. Doch Trainer Pep Guardiola stellte sich quer und legte sein Veto ein. © PRiME Media Images Kepa Arrizabalaga

Mit Chelsea-Keeper Kepa Arrizabalaga waren die Bayern schon sehr weit. "Wir sind gestern oder vorgestern dicht dran gewesen, hätten Kepa präsentieren können", verriet Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen am Tag nach dem Supercup im Zuge der Vorstellung von Harry Kane. Doch daraus wurde nichts. Real Madrid leiht den Spanier für ein Jahr aus, in Madrid soll er den verletzten Thibaut Courtois ersetzen. © 2023 Getty Images Geronimo Rulli

Geronimo Rulli von Ajax Amsterdam galt als zweite Wahl nach Kepa, Gespräche waren bereits im Gange. Allerdings verletzte sich der argentinische Nationalspieler am Wochenende an der Schulter und fällt nach Angaben seines Klubs "mindestens bis zur Winterpause" aus. Daher ist er kein Thema mehr bei Bayern. © Uwe Kraft Robert Sanchez

Eine andere Variante ist vom Tisch. Der FC Chelsea hat Robert Sanchez von Brighton & Hove Albion unter Vertrag genommen. Die Ablösesumme beläuft sich laut Medienberichten auf 23 Millionen Euro. Der 25-jährige Spanier unterschreibt bei den Blues ein Arbeitspapier bis 2030. © Imago David Raya

Zunächst sah vieles danach aus, als ob Brentford-Keeper David Raya nach München wechseln könnte, nun hat der Spanier aber beim FC Arsenal unterschrieben - es handelt sich um eine Leihe mit Kaufoption. Schon zuvor hatte Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, dass die Gespräche mit den Bayern gescheitert seien. © IMAGO/Action Plus Wojciech Szczesny

Die Qualitäten von Wojciech Szczesny von Juventus Turin sind über jeden Zweifel erhaben. Allerdings ist das Finanzielle beim WM-Teilnehmer aus Polen sogar noch schwieriger als bei de Gea. Juventus wird seine Nummer eins nämlich nicht ohne eine saftige Ablöse ziehen lassen. Zudem ist Szczesny auch schon 33 Jahre alt. © 2023 Getty Images Giorgi Mamardashvili

Zuvor wurde auch über weitere Alternativen spekuliert, darunter Giorgi Mamardashvili. Der Keeper des FC Valencia soll sich bei der U21-EM in das Blickfeld des FC Bayern gespielt haben. Er wäre ein geeigneter Nachfolger für Manuel Neuer, auf den sich der Rekordmeister über viele Jahre verlassen könnte. Allerdings: Ein Transfer dürfte durchaus teuer werden. © IMAGO/Tamuna Kulumbegashvili Kamil Grabara

Preisgünstiger und jünger als viele vorher genannte Keeper dürfte Kamil Grabara werden. Der 24-jährige Pole hütet den Kasten des FC Kopenhagen. Mit seinem jungen Alter könnte er noch problemlos die laufende Saison hinter Manuel Neuer auf der Bank sitzen und sich an die Bundesliga gewöhnen, zudem soll er mit 15 Millionen Euro Ablöse recht erschwinglich sein. © IMAGO/Gonzales Photo Dominik Kotarski

Dominik Kotarski ist vermutlich die günstigste aller möglichen Alternativen. Aktuell steht der 23-jährige Kroate in der griechischen Liga bei PAOK Saloniki unter Vertrag. Ob er allerdings auch das Potenzial hat, als Nummer eins im Kasten der Münchner zu stehen, müsste sich erst zeigen. © IMAGO/ZUMA Wire

Harry Kane bei DAZN (FC Bayern):

Ich war ein bisschen nervös und angespannt und hatte ein paar Schmetterlinge. Es ist aufregend bei meinem neuen Klub. Aber auf dem Platz übernimmt dann der Instinkt, dann versuchst du nur, ein gutes Ergebnis zu erzielen. Sven Ulreich bei DAZN (FC Bayern):

Wir haben heute auf den Platz gebracht, was wir uns letzte Woche auch schon vorgenommen hatten. Letzte Woche war nicht alles schlecht. Wir haben nur die Gier und Galligkeit vermissen lassen. Das hatten wir heute von Anfang an drin. Wir hatten ein konzentriertes Passspiel, eine konzentrierte Zweikampfführung. Das war heute der entscheidende Punkt, warum es auch anders lief und Bremen auch wenig Chancen hatte. Ich freue mich jetzt, dass ich in den nächsten Spielen im Tor stehen darf.

Kane trifft bei Bundesliga-Debüt

Der FC Bayern hat einen gelungenen Auftakt in die neue Bundesliga-Saison gefeiert. Bei Werder Bremen gewann der Deutsche Meister das Eröffnungsspiel souverän mit 4:0 (1:0). Die Noten der beiden Mannschaften. © 2023 imago Jiri Pavlenka (Werder Bremen)

Chancenlos bei allen drei Gegentreffern. In der 33. Minute hat er bei einem Distanzschuss von Goretzka eine kleine Unsicherheit, die ohne Folgen bleibt. In der 58. Minute pariert er stark gegen Coman, kurz darauf auch gegen Kane und später gegen Musiala. Insgesamt ist er der beste Bremer auf dem Platz. ran-Note: 2 © 2023 imago Amos Pieper (Werder Bremen)

Pieper war bei der Pokal-Pleite gegen Viktoria Köln der große Unglücksrabe, weil er mit seiner Roten Karte das Aus einleitete. Nun steht er wieder in der Startelf, hat aber auf seiner Seite gegen die schnellen Davies und Coman trotz hoher Einsatzbereitschaft große Probleme. ran-Note: 5 © 2023 imago Milos Veljkovic (Werder Bremen)

Der Verteidiger ist ein alter Bekannter von Harry Kane, weil sie zusammen für die U21 von Tottenham Hotspur spielten. Folgerichtig behält er seinen ehemaligen Mannschaftskameraden im Blick, verhindert in der 38. Minute einen Abschluss. Beim durch Kane eingeleiteten Gegentor zum 0:1 ist er, genauso wie seine Mitspieler, zu weit rausgerückt. In der Schlussphase kann er der Bayern-Offensive nichts mehr entgegensetzen ran-Note: 4 © 2023 imago Marco Friedl (Werder Bremen)

Der Verteidiger, der früher die Jugend des FC Bayern München durchlief und auch ein Pflichtspiel für die Profis bestritt, agiert mit viel Härte und dirigiert das Aufbauspiel, leistet sich dabei aber auch manch unglücklichen Pass. In der 2. Halbzeit klebt er an Kane – allerdings nicht beim Gegentreffer zum 0:2. ran-Note: 4 © 2023 imago Mitchell Weiser (Werder Bremen)

Weiser zählt vor allem in den ersten 20 Minuten des Spiels zu den Aktivposten von Werder, leitet über seine rechte Seite Angriffe ein. Zudem arbeitet er defensiv gut, gewinnt viele Zweikämpfe, bekommt dafür Szenenapplaus. Nach 59 Minuten wird er aus dem Spiel genommen, weil ihm noch die Fitness fehlt. ran-Note: 3 © 2023 imago Senne Lynen (Werder Bremen)

Der Mittelfeldspieler agiert sehr passsicher, kommt aber oftmals nicht gut in die Zweikämpfe und wird nach 68 Minuten ausgewechselt. ran-Note: 4 © 2023 imago Anthony Jung (Werder Bremen)

Jung zählt zu den unauffälligsten Spielern auf dem Platz, gewinnt zwar einige Zweikämpfe, findet aber im Spiel nach vorne zu wenig statt. ran-Note: 5 © 2023 imago Leonardo Bittencourt (Werder Bremen)

Bittencourt bekommt in der 1. Halbzeit wenig Zugriff auf das Spiel. Zu Beginn der 2. Halbzeit lässt er die beste Chance aus kurzer Distanz ungenutzt. Zweimal muss er in dem Spiel behandelt werden. Mit seiner Auswechslung nach 68 Minuten ist er nicht einverstanden. ran-Note: 5 © 2023 imago Jens Stage (Werder Bremen)

Stage hat im Mittelfeld seine Probleme, trägt am Gegentor zum 0:1 eine große Mitschuld und lässt sich auch sonst zu einfach überspielen. Sein Passspiel ist zu ungenau. In der zweiten Halbzeit steigert er sich zunächst, verfehlt in der 62. Minute nur knapp das Tor. ran-Note: 4 © 2023 imago Niclas Füllkrug (Werder Bremen)

Mit seinem vermeintlichen Kopfballtreffer in der achten Minute bringt Füllkrug das Weserstadion zum Jubeln. Doch er startet zu früh und steht dadurch knapp im Abseits. Zu Beginn der 2. Halbzeit bereitet er eine Top-Chance vor, vergibt danach selber aus kurzer Distanz kläglich. ran-Note: 3 © 2023 imago Marvin Ducksch (Werder Bremen)

Mit seinem stark geschossenen Freistoß leitete er den Treffer von Füllkrug ein, der jedoch wegen einer Abseitsentscheidung aberkannt wurde. Bereits nach 20 Minuten sieht er wegen eines unnötigen Fouls die Gelbe Karte. Er kommt in die gefährlichen Räume, startet aber immer wieder zu früh und steht dadurch im Abseits. ran-Note: 4 © 2023 imago Oliver Burke (Werder Bremen)

Nach 59 Minuten kommt Burke für den bis dahin starken Weiser in die Partie, leitet mit dem ersten Ballkontakt einen Angriff ein, spielt aber zu ungenau in den Strafraum. Selbiges wiederholt sich wenige Minuten später. ran-Note: 5 © 2023 imago Christian Groß (Werder Bremen)

Seine Einwechslung erfolgt in der 68. Minute. Sechs Minuten später erfolgt der Gegentreffer. Groß kann daraufhin nur noch wenig Einfluss auf das Spiel nehmen. ran-Note: 4 © 2023 imago Romano Schmid (Werder Bremen)

Nach 68 Minuten wird Schmid eingewechselt, nimmt aber kaum am Spielgeschehen teil. ran-Note: 4 © 2023 imago Leon Opitz (Werder Bremen)

Kommt in der 79. Minute für Jung. ran-Note: ohne Bewertung © 2023 imago Dawid Kownacki (Werder Bremen)

In der 79. Minute für Stage eingewechselt. ran-Note: ohne Bewertung © 2023 imago Sven Ulreich (FC Bayern)

Der Platzhalter für Manuel Neuer ist ein sicherer Rückhalt und macht Werbung in eigener Sache. Ohne Probleme bei Duckschs Freistoß (23.), stark bei dessen Flachschuss (40.). Nach dem Wechsel etwas weniger gefordert. ran-Note: 3 © 2023 imago Noussair Mazraoui (FC Bayern)

Der Marokkaner erhält nach seiner ordentlichen zweiten Hälfte gegen Leipzig den Vorzug vor dem abwanderungswilligen Pavard und könnte in Zukunft auf rechts gesetzt sein. Lässt defensiv wenig anbrennen und geht nur punktuell mit nach vorne. Dabei Pech bei 18-Meter-Schuss an den Außenpfosten (21.), scheitert zudem in der Schlussphase aus kurzer Distanz an Pavlenka (85.). ran-Note: 3 © 2023 imago Dayot Upamecano (FC Bayern)

Der angeblich bereits abgeschriebene Franzose steht auch im zweiten Pflichtspiel in der Anfangsformation. Immer wieder mit Problemen im Stellungsspiel, zu spät bei Bittencourts Großchance kurz nach der Pause (52.). ran-Note: 4 © 2023 imago Min-Jae Kim (FC Bayern)

Der Südkoreaner, für 50 Millionen Euro aus Neapel verpflichtet, erhält den Vorzug vor dem nicht vollständig fitten De Ligt und nimmt die Rolle als Abwehrchef direkt an. Kopfball nach Ecke in Pavlenkas Arme (44.). Allerdings auch mit zwei Unsicherheiten. Macht nach 68 Minuten Platz für De Ligt. ran-Note: 3 © 2023 imago Alphonso Davies (FC Bayern)

Diesmal ohne gröberen Patzer in der Defensive, aber lange auch ohne nennenswerte Aktionen nach vorne. Dann mit herrlicher Vorarbeit nach schnellem Gegenstoß zum 2:0 durch Kane. ran-Note: 3 © 2023 imago Leon Goretzka (FC Bayern)

Erhält etwas überraschend den Vorzug vor dem in der Vorbereitung noch gesetzten Laimer. Macht in einer defensiveren Rolle, beinahe als Doppelsechs neben Kimmich, ein ordentliches Spiel. Bei seinem ansatzlosen Schuss aus 25 Metern hat Pavlenka Probleme (33.). Nach der Pause etwas offensiver, was der Balance des Bayern-Spiel aber nicht so guttut. Geht nach 79 Minuten für Laimer vom Platz. ran-Note: 3 © 2023 imago Joshua Kimmich (FC Bayern)

Agiert im Mittelfeld defensiver als in der vergangenen Saison und überlässt die Offensive weitgehend dem Quartett vor ihm. Einige wichtige Ballgewinne in der Rückwärtsbewegung. Sein Freistoß aus guter Position geht weit übers Tor (42.), seine zweite Chance etwas knapper vorbei (66.). ran-Note: 3 © 2023 imago Leroy Sane (FC Bayern München)

Traumstart für den Nationalspieler, der von Kane kurz nach Anpfiff auf die Reise geschickt wird, allen davonläuft und eiskalt zum 1:0 vollendet (4.). Viel in Bewegung und an den meisten gefährlichen Aktionen beteiligt. Krönt seine Leistung mit seinem ersten Bundesliga-Doppelpack zum 3:0 (90.). ran-Note: 2 © 2023 Getty Images Jamal Musiala (FC Bayern München)

Wird von seinen Mitspielern immer wieder gesucht. Versucht viel, bleibt aber oft hängen oder sucht zu überhastet den Abschluss. Nach 84 Minuten ausgewechselt. ran-Note: 3 © 2023 Getty Images Kingsley Coman (FC Bayern)

Der Franzose kommt fast eine Stunde lang kaum zu nennenswerten Offensivaktionen. Läuft sich in der Werder-Deckung fest oder flankt ins Niemandsland. Nach der Pause stärker, Pech bei seinem Schuss an den Pfosten (58.). Geht nach 84 Minuten ebenfalls runter. ran-Note: 3 © 2023 imago Harry Kane (FC Bayern)

Erstes Spiel für den 100-Millionen-Neuzugang. Leitet mit schönem Pass kurz nach Anpfiff die Führung durch Sane ein. Lässt sich auch danach immer wieder zurückfallen – auch, weil er so gut wie keine brauchbaren Flanken bekommt. Scheitert mit einem Flachschuss an Pavlenka (61.), ist aber eine knappe Viertelstunde später zur Stelle. Verwandelt eiskalt zum 2:0 (75.), nachdem ihn Davies zuvor schön freispielt. Macht nach 84 Minuten Platz für Tel. ran-Note: 2 © 2023 Getty Images Matthijs de Ligt (FC Bayern)

Der Niederländer kommt nach 68 Minuten für Kim. Ist sofort voll da und hilft mit, den Sieg über die Zeit zu bringen. ran-Note: 3 © 2023 imago Konrad Laimer (FC Bayern)

Der Österreicher wird nach 79 Minuten für Goretzka eingewechselt. ran-Note: ohne Bewertung © 2023 Getty Images Mathys Tel (FC Bayern)

Der Youngster kommt auch beim Dreifach-Wechsel in der 84. Minute ins Spiel, als er Kane ersetzt. Macht in der Nachspielzeit sogar noch das 4:0. ran-Note: ohne Bewertung © 2023 imago Thomas Müller (FC Bayern)

Debüt für den lange verletzten Routinier, der nach 84 Minuten Musiala ersetzt. Schöne Vorlage zum 3:0 von Sane. ran-Note: ohne Bewertung © 2023 imago Eric Maxim Choupo-Moting (FC Bayern)

Für den Kameruner, der für Coman nach 84 Minuten kommt, ist ebenfalls der erste Einsatz. Leitet das 3:0 ein. ran-Note: ohne Bewertung © 2023 imago