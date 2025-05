Die wichtigsten Transfergerüchte der Bundesliga und der internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf ran.de und in der ran App.

Der niederländische Nationalspieler gilt beim FC Liverpool als Verkaufskandidat. In der abgelaufenen Saison erzielte er wettbewerbsübergreifend 18 Treffer und bereitete sieben Tore vor.

Was für Eze spricht: Mit Michael Olise bildete der 26-Jährige in der Saison 2023/24 ein kongeniales Duo. Auch abseits des Platzes sollen beide gut befreundet sein. Vielleicht ein gutes Omen, denn Olise war nach seinem Wechsel zum FC Bayern sensationell durchgestartet und gehörte zu den größten Leistungsträgern der Saison.

Der FC Bayern schüttelt sich und hält nach der mutmaßlichen Absage von Florian Wirtz Ausschau nach einer möglichen Alternative. Eberechi Eze von Crystal Palace könnte ein Kandidat sein, mutmaßt der englische "Mirror". Demnach kursiert der Name des 26-Jährigen an der Säbener Straße – neben Kaoru Mitoma (Brighton & Hove Albion) und Rafael Leao (AC Mailand).

Laut "Sky" ist der Rekordmeister am japanischen Linksaußen Kaoru Mitoma von Brighton & Hove Albion interessiert. Ein Treffen mit dessen Berater soll es bereits gegeben haben. Der 28-Jährige soll trotz eines noch bis 2027 laufenden Vertrags seine Bereitschaft für einen Wechsel auch schon signalisiert haben.

Der japanische Linksaußen steht seit 2021 beim Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion unter Vertrag und ist noch bis 2027 gebunden. Mit zehn Toren und drei Vorlagen in 35 Liga-Spielen konnte der 28-Jährige auf sich aufmerksam machen.

Die Verantwortlichen beim FC Bayern basteln am Kader für die kommende Saison. Laut "Sky" haben sich Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund bereits persönlich mit dem Agenten von Kaoru Mitoma getroffen.

+++ Update, 24. Mai, 16:40 Uhr: Galatasaray klopft offenbar bei Leroy Sane an +++

Leroy Sane könnte den FC Bayern im Sommer verlassen. Der Vertrag des deutschen Nationalspielers läuft aus und ein Verbleib ist ungewiss.

Nun scheint auch Interesse aus der Türkei zu bestehen. Laut einem Bericht von "Sky" buhlt Galatasaray Istanbul um den Flügel-Star. Demnach soll nun auch das erste Angebot beim 29-Jährigen eingetroffen sein.

Dem Sport-Sender zufolge liegt dieses bei über zehn Millionen Euro Netto-Gehalt pro Jahr. Neben dem türkischen Meister zeigen demnach auch andere Top-Klubs Interesse an Sane - darunter die SSC Neapel und mehrere Klubs aus der Premier League.

Die Bayern hoffen weiterhin darauf, dass der Linksfuß seinen Vertrag in München verlängert. Ihm soll ein Angebot über zehn Millionen Euro fixem Gehalt plus 5,5 Millionen Euro an möglichen Boni vorliegen.