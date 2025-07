FC Barcelona: Marc-Andre ter Stegen muss seine Karriere retten - ein Kommentar

Doch wenn man im Bild bleibt, stolpert Marc-Andre ter Stegen beim FC Barcelona in die neue Saison. Und in eine ungewisse sportliche Zukunft.

Das Wichtigste in Kürze

Ter Stegen: Situation endgültig eskaliert

Jetzt ist das Ganze endgültig eskaliert, denn klar scheint inzwischen: Ter Stegen steht auf dem Abstellgleis.

Barca will den langjährigen Leistungsträger loswerden. Anders ist es nicht zu deuten, dass Trainer Hansi Flick seinem Landsmann Medienberichten zufolge mitgeteilt hat, dass er hinter Neuzugang Joan García und Ersatzmann Wojciech Szczesny nur noch die Nummer drei sei.

Diese Entwicklung kam anfangs zwar ein bisschen aus dem Nichts, ohne wirklich nachvollziehbare Gründe. Schließlich war ter Stegen lange verletzt und spielt erst seit Mai wieder. Inzwischen ist der Negativ-Höhepunkt aber keine große Überraschung mehr.

Es ist legitim, wenn Barca sich auf der Position verjüngen und einen anderen Weg gehen will. Was bleibt, ist die Frage des Stils. Was für ter Stegen unter dem Strich aber sportlich keinen Unterschied mehr macht.