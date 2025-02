FC Bayern München: Inventur nach dem Winter-Transferfenster – diese Baustellen sind noch offen

In den letzten Tagen vor Schließung des Transferfensters nahmen jedoch gleich mehrere Entwicklungen ihren Lauf und Fahrt auf. Am Ende stehen die Münchner mit zwei nennenswerten Abgängen, einem Neuzugang für den Sommer, einem sofortigen Neuzugang und zwei Verlängerungen da – auch wenn die Davies-Verlängerung streng genommen erst nach Ende des Transferfensters verkündet wurde.

FC Bayern: Torhüter-Baustelle vertagt

Eine der größeren Baustellen beim FC Bayern ist die zwischen den Pfosten. Schon Ende 2024 deutete sich hier an, dass die Münchner hier keine Schließung im Jahr 2025 anstreben. Die Verlängerung von Manuel Neuer war trotz durchwachsener Leistungen eher eine Frage der Zeit.

Am Deadline Day meldete man schließlich Vollzug. Der mehrmalige Welttorhüter bleibt eine weitere Saison. Damit umgeht man einerseits größere Ausgaben im kommenden Sommer, geht andererseits aber auch ins Risiko. Schon in dieser Saison gewinnt Neuer den Bayern eher keine Spiele mehr, verlor ihnen dafür aber beispielsweise das Auswärtsspiel bei Aston Villa in der Champions League und hatte große Aktien am DFB-Pokal-Aus gegen Leverkusen.

Schuld an der Situation ist nicht die aktuelle sportliche Leitung, sondern die vorherige, die es über Jahre verpasste, die Zeichen richtig zu deuten. Neuers Nachlassen kam nicht aus heiterem Himmel, Alternativen wie Stefan Ortega oder Giorgi Mamardashvili wurden verpasst.

Eberl und Freund haben zu viele offene Kaderbaustellen, um mit dem vorhandenen Budget alle gleichzeitig zu schließen. Also holten sie in diesem Winter mit Jonas Urbig ein junges Talent aus Köln. Unabhängig davon, ob der 21-Jährige je den Durchbruch schafft, hat man sich so strategisch zumindest positioniert: Es wurde etwas getan. Fortsetzung folgt im Jahr 2026.