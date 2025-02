FC Bayern vs. Werder Bremen: Bundesliga im TV, Stream und Ticker - Ergebnis 3:0

Am 21. Bundesliga-Spieltag trifft der FC Bayern auf den SV Werder Bremen. So verfolgt ihr die Partie heute im TV, Livestream und Liveticker.

In der laufenden Bundesliga -Saison steht der 21. Spieltag an. Dabei kommt es zu einem echten Klassiker, wenn der FC Bayern den SV Werder Bremen empfängt.

+++ Update, 7. Februar, 23:05 Uhr: FC Bayern siegt 3:0 +++

Der FC Bayern München bezwingt harmlose Bremer im Nord-Süd-Schlager souverän mit 3:0! Nach dem ereignisarmen 0:0 zur Pause kamen die Münchner verbessert aus der Kabine. Nur wenige Sekunden nach dem Wiederanpfiff scheiterte Kane mit einem Distanzschuss zwar noch an der Latte, doch der Engländer zeigte sich im weiteren Spielverlauf vom Punkt treffsicher.

Damit sorgte er zum siebten Mal in der laufenden Saison für das wichtige 1:0 und mit der letzten Aktion auch für den verdienten Endstand. Zwischenzeitlich beruhigte Sané nur Sekunden nach seiner Einwechselung mit dem wichtigen zweiten Treffer die FCB-Gemüter. Denn Bremen lebte lange Zeit noch von dem knappen Zwischenstand. Da die Norddeutschen im zweiten Abschnitt jedoch gar keine offensive Gefahr mehr entwickeln konnten, war der bayrische Dreier zu keinem Zeitpunkt ernsthaft gefährdet.

Mit dem hochverdienten Sieg starten die Bayern erfolgreich und vor allem defensiv verbessert in den so wichtigen Februar. Als nächstes geht es in der Champions League gegen Celtic Glasgow und am kommenden Wochenende steht das absolute Spitzenspiel gegen Leverkusen an. Für Werder ist die Pleite natürlich bitter, aber kein großer Rückschlag. Gegen Hoffenheim ist dann sicherlich wieder mehr möglich für die Grün-Weißen.