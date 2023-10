FC Bayern München: Jamal Musiala im Fokus von Saudi-Arabien?

Mehrheitlich wechselten Spieler in der Nähe oder jenseits der 30 in den Wüstenstaat. Perspektivisch sollen jedoch auch junge Spieler nach Saudi-Arabien wechseln, wenn es nach Michael Emenalo geht. Der ehemalige Sportdirektor des FC Chelsea nannte dabei vor allem einen Namen: Jamal Musiala.

Die saudische Liga hat in dieser Saison beinahe im Kollektiv eine Shopping-Tour hingelegt. Erst Cristiano Ronaldo, im vergangenen Sommer dann Spieler wie Karim Benzema, Sergej Milinkovic-Savic oder N'Golo Kante.

In einem Interview äußert sich Michael Emenalo, Technischer Direktor der Saudi Pro League, über das Wachstum seiner Liga. Demnach sollen auch junge Top-Stars bereits in die Wüste wechseln - wie zum Beispiel Jamal Musiala.

Könnte der erst 20-Jährige also bald in die Saudi Pro League wechseln? Nein, das weiß auch der Funktionär, der sich ein "organisches Wachstum" seiner Liga wünscht.

Kritik an seiner Liga wies er zurück. "Es ist einfach, mit dem Finger auf andere zu zeigen", meint er. "Aber es gibt viele Weltklassespieler, die großes Interesse an der Liga in Saudi-Arabien haben.