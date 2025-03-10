Die wichtigsten Transfergerüchte der Bundesliga und der internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf ran.de und in der ran-App.

+++ 3. September, 7:22 Uhr: Musiala spricht über schwierige Zeit nach Verletzung +++

Bayern-Star Jamal Musiala hat Einblicke in die erste Zeit nach seiner schweren Verletzung bei der FIFA Klub-WM gegeben. "Vom Kopf her waren die ersten Wochen nicht einfach für mich. Aber es ändert sich nichts, wenn ich die ganze Zeit genervt von der Situation bin", sagte er der "Sport Bild".

Im Viertelfinale gegen Paris Saint-Germain stieß er unglücklich mit dem damaligen PSG-Torwart Gianluigi Donnarumma zusammen und brach sich dabei das Wadenbein, zudem renkte er sich das Sprunggelenk aus. Nach seiner Rückkehr nach München wurde er sofort operiert.

"Meine Augen waren zu, ich hatte natürlich Schmerzen. Sie können sich vorstellen, was in diesem Moment alles in meinem Kopf vorgeht", berichtete Musiala vom Moment der Verletzung. "Wie lange bin ich nun raus? Wie geht es weiter?"

Bis heute habe er die Szene "nicht einmal im Video gesehen, nur Fotos davon", erzählte er. Einen Groll gegen den Italiener hege er aber nicht: "Ich kann mir vorstellen, wie schlecht sich Donnarumma in diesem Moment gefühlt hat. Er ist zum Ball gegangen und hat das nicht mit Absicht gemacht", betonte Musiala, er sei "nicht sauer" auf den Torhüter. Dieser habe sich danach bei ihm gemeldet: "Es ist alles gut, so etwas passiert."

Der Heilungsprozess laufe indes "nach Plan. Ich brauche keine Krücken mehr. Aber ich will auch nichts überstürzen, mir die nötige Zeit nehmen", sagte der 22-Jährige, der in der schwierigen Zeit viel Unterstützung von seiner Familie bekam. Er zog sogar aus seiner eigenen Wohnung ins Elternhaus zurück.

"Ich brauchte das in doppelter Hinsicht: zur Aufmunterung, aber auch praktisch, da ich mich ja kaum bewegen konnte", verriet er und berichtete: "Meine Mama hat mir die Geräte für die Reha eingestellt, beispielsweise mein Lymphgerät, mir Dinge gebracht, Essen gekocht. Jemanden neben mir zu haben, hat alles einfacher gemacht. Ich habe zum Beispiel angefangen, eine neue Serie mit meiner Schwester Latisha zu gucken."

Bezüglich eines Comeback-Termins will sich Musiala nicht unter Druck setzen, doch einen groben Plan hat er. "Ich möchte 2025 noch Pflichtspiele mit dem FC Bayern bestreiten", stellte er klar.