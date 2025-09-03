Galatasaray Istanbul: Gehalt von Ilkay Gündogan veröffentlicht

Anzeige

Demnach kassiert der 34 Jahre alte Mittelfeldspieler künftig beim Süper-Lig-Team ein garantiertes Netto-Jahresgehalt von 4,5 Millionen Euro.

Gündogan: Emotionale Abschiedsworte bei ManCity Mittlerweile hat sich Gündogan auch von den Fans seines Ex-Klubs Manchester City verabschiedet. "Ich will immer noch so oft wie möglich Fußball spielen, denn das liebe ich am meisten", schrieb der Routinier auf seinen Social-Media-Kanälen, nachdem er zuletzt bei den "Citizens" von Coach Pep Guardiola nicht mehr regelmäßig berücksichtigt wurde. "Ich fühle mich immer noch sehr fit und glaube wirklich, dass ich weiterhin auf hohem Niveau für ein Champions-League-Team auflaufen kann", fuhr Gündogan in seinem Statement fort: "Ich habe jetzt die Möglichkeit, zu meinem Lieblingsverein aus meiner Kindheit zu wechseln, in einem Land, das mir so viel bedeutet".

