Süper lig

Galatasaray Istanbul: Gehalt von Ilkay Gündogan veröffentlicht

  • Veröffentlicht: 03.09.2025
  • 10:38 Uhr
  • ran.de

Der frühere DFB-Kapitän Ilkay Gündogan setzt seine Karriere in der Türkei bei Galatasaray Istanbul fort. Nach der Unterschrift hat sein neuer Klub nun die Gehaltszahlen offiziell bekanntgegeben.

Der türkische Topklub Galatasaray Istanbul hat sich mit dem früheren deutschen Nationalmannschafts-Kapitän Ilkay Gündogan verstärkt.

Gündogan wechselt von Manchester City an den Bosporus und unterschrieb einen Vertrag für zwei Jahre bis zum Sommer 2027.

Nur wenige Stunden nach der Verkündung des Transfers hat Galatasaray Istanbul nun auch das Gehalt Gündogans offiziell bekanntgegeben.

Demnach kassiert der 34 Jahre alte Mittelfeldspieler künftig beim Süper-Lig-Team ein garantiertes Netto-Jahresgehalt von 4,5 Millionen Euro.

Gündogan: Emotionale Abschiedsworte bei ManCity

Mittlerweile hat sich Gündogan auch von den Fans seines Ex-Klubs Manchester City verabschiedet. "Ich will immer noch so oft wie möglich Fußball spielen, denn das liebe ich am meisten", schrieb der Routinier auf seinen Social-Media-Kanälen, nachdem er zuletzt bei den "Citizens" von Coach Pep Guardiola nicht mehr regelmäßig berücksichtigt wurde.

"Ich fühle mich immer noch sehr fit und glaube wirklich, dass ich weiterhin auf hohem Niveau für ein Champions-League-Team auflaufen kann", fuhr Gündogan in seinem Statement fort: "Ich habe jetzt die Möglichkeit, zu meinem Lieblingsverein aus meiner Kindheit zu wechseln, in einem Land, das mir so viel bedeutet".

Mit Manchester City gewann Gündogan unter anderem fünf Mal den Titel in der Premier League und ein Mal die Champions League. 358 Mal lief er für den englischen Klub in Pflichtspielen auf, dabei steuerte der Stratege 65 Treffer und 47 Vorlagen bei.

Der gebürtige Gelsenkirchener Gündogan trifft nun bei Galatasaray unter anderem auch auf seinen früheren Nationalmannschafts-Kollegen und Ex-City-Profi Leroy Sane, der zuvor ablösefrei vom FC Bayern München zum Istanbuler Topklub gewechselt war.

