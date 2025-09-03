Jamal Musiala fällt seit seiner tragischen Verletzung bei der FIFA Klub-WM aus. Auf dem Weg zum Comeback wolle er sich die nötige Zeit nehmen, bis ins neue Jahr soll es aber nicht dauern. Bayern Münchens Jungstar Jamal Musiala arbeitet weiter an seinem Comeback und hofft auf Einsätze noch in diesem Jahr. "Ich nehme mir die Zeit, will kein Datum nennen. Aber bei dem Fortschritt, den ich bislang gemacht habe, würde ich sagen: Ich möchte 2025 noch Pflichtspiele mit dem FC Bayern bestreiten", sagte der 22-Jährige im Interview mit der "Sport Bild": "Wenn ich wieder auf den Platz gehe, dann möchte ich bereit sein." Schmeißt Max Eberl beim FC Bayern hin? So sieht es wirklich aus

Musiala hatte im Viertelfinale der Klub-WM gegen Paris Saint-Germain bei einem Zusammenprall mit Torhüter Gianluigi Donnarumma eine Sprunggelenksluxation sowie eine Fraktur des Wadenbeins erlitten. "Meine Augen waren zu, ich hatte natürlich Schmerzen. Sie können sich vorstellen, was in diesem Moment alles in meinem Kopf vorgeht", berichtete Musiala vom Moment der Verletzung. "Wie lange bin ich nun raus? Wie geht es weiter?" Die ersten Wochen danach seien "nicht einfach" gewesen, "aber es ändert sich nichts, wenn ich die ganze Zeit genervt von der Situation bin". In der schwierigen Zeit bekam Musiala viel Unterstützung von seiner Familie. Er zog sogar aus seiner eigenen Wohnung ins Elternhaus zurück.

Nicolas Jackson zum FC Bayern: Die teuersten Leih-Spieler der Geschichte - Chelsea-Deal weit vorn 1 / 12 © Getty Images Die teuersten Leih-Spieler der Geschichte: Nicolas Jackson weit oben

Der Transfer-Saga folgte der Last-Minute-Deal: Der FC Bayern hat auf den letzten Metern einer langen Transferperiode doch noch Nicolas Jackson vom FC Chelsea ausleihen können. Der Preis dafür hat es aber in sich. Mit kolportierten 16,5 Millionen Euro ist die Gebühr höher als bei fast allen Leihgeschäften zuvor. ran präsentiert die teuersten Leihen im Fußball. (Quelle: transfermark.de, Stand: 1.9.2025) © Panoramic by PsnewZ Platz 11: Orel Mangala

Beteiligte Klubs: Nottingham Forest an Olympique Lyon

Saison: 2023/24 (nur Rückrunde)

Gebühr: 11,7 Millionen Euro © PA Images Platz 9 (geteilt): Odion Ighalo

Beteiligte Klubs: Shenhua an Manchester United

Saison: Rückrunde 2019/20, Hinrunde 2020/21

Gebühr: 12 Millionen Euro © Beautiful Sports Platz 9 (geteilt): Nicolo Barella

Beteiligte Klubs: US Cagliari an Inter Mailand

Saison: 2019/20

Gebühr: 12 Millionen Euro © 2024 Getty Images Platz 8: Federico Chiesa

Beteiligte Klubs: AC Florenz an Juventus Turin

Saisons: 2020/21 und 2021/22

Gebühr: 12,6 Millionen Euro © 2009 Getty Images Platz 7: Carlos Tevez

Beteiligte Klubs: West Ham an Manchester United

Saisons: 2007/08 und 2008/09

Gebühr: 12,7 Millionen Euro © 2019 Getty Images Platz 6: James Rodriguez

Beteiligte Klubs: Real Madrid an FC Bayern

Saisons: 2017/18 und 2018/19

Gebühr: 13 Millionen Euro © 2023 Getty Images Platz 5: Duvan Zapata

Beteiligte Klubs: Sampdoria Genua an Atalanta Bergamo

Saisons: 2018/19 und Hinrunde 2019/20

Gebühr: 14 Millionen Euro © Uk Sports Pics Ltd Platz 4: Giovani Lo Celso

Beteiligte Klubs: Betis Sevilla an Tottenham Hotspur

Saisons: 2019/20

Gebühr: 16 Millionen Euro © 2025 Getty Images Platz 3: Nicolas Jackson

Beteiligte Klubs: FC Chelsea an FC Bayern

Saisons: 2025/26

Gebühr: 16,5 Millionen Euro © 2023 Getty Images Platz 2: Alvaro Morata

Beteiligte Klubs: FC Chelsea an Atletico Madrid

Saisons: Rückrunde 2019/20

Gebühr: 18 Millionen Euro © 2022 Getty Images Platz 1: Alvaro Morata

Beteiligte Klubs: Atletico Madrid an Juventus Turin

Saisons: 2020/21 und 2021/22

Gebühr: 20 Millionen Euro

"Ich brauchte das in doppelter Hinsicht: zur Aufmunterung, aber auch praktisch, da ich mich ja kaum bewegen konnte", verriet er und berichtete: "Meine Mama hat mir die Geräte für die Reha eingestellt, beispielsweise mein Lymphgerät, mir Dinge gebracht, Essen gekocht. Jemanden neben mir zu haben, hat alles einfacher gemacht. Ich habe zum Beispiel angefangen, eine neue Serie mit meiner Schwester Latisha zu gucken."

