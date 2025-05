Durch den Gewinn der Schale in seiner ersten Saison ist der 39-Jährige der drittjüngste als Meister-Coach in der Geschichte des FC Bayern München nach Julian Nagelsmann und Udo Lattek.

"Ein großer Abend für Thomas Müller"

Mit ran sprach Kompany schließlich über die Bedeutung der 34. Meisterschaft des FCB, den Abschied von Thomas Müller, die Ziele in der kommenden Saison und den Kakadu, den er mit zur Übergabe der Schale brachte.

ran: Herzlichen Glückwunsch zur Meisterschaft. Letzte Woche Samstag wollten Sie die Gratulationen noch nicht annehmen. Wie war es heute?

Vincent Kompany: Fast perfekt, wirklich. Natürlich war das eine große Mischung von diesen Emotionen der ersten Meisterschaft für Harry Kane oder für Eric Dier. Und natürlich war es ein großer Abend für Thomas Müller, und das ist irgendwie alles bisschen zusammengekommen in einer großen Feier.

ran: Können Sie nach den letzten Wochen verstehen, welche Bedeutung Thomas Müller hat und was dem Verein auch fehlen wird?

Kompany: Können wir das überhaupt verstehen? Was man, glaube ich, nie versteht, ist der Einfluss, den man hat auf Menschen in seinem Leben. Und das hat Thomas schon so viele Jahre gehabt und ich glaube, er wird das weiterhin haben und weiterhin noch so viel bedeuten für so viele Bayern-Fans, vielleicht sogar nicht nur für Bayern-Fans. Es war schön, heute diese gemeinsame Feier zu sehen und vielleicht ist es fast das Ende von einem Kapitel seiner Geschichte, aber ich glaube, es wird noch weitergehen.