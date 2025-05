Beim Meister-Schaulaufen besiegt der FC Bayern München im letzten Heimspiel der Saison Borussia Mönchengladbach mit 2:0. Es ist auch der Abschied von Fan-Liebling Thomas Müller. Die Stimmen zum Spiel. Der FC Bayern München hat die Deutsche Meisterschaft vergangene Woche quasi auf dem Sofa unter Dach und Fach gebracht. Gegen Borussia Mönchengladbach folgte das sportliche Schaulaufen vor den heimischen Fans. Auch dank starker Paraden von Manuel Neuer gewannen die Münchner am Ende mit 2:0. Doch das Ergebnis war Nebensache. Im Mittelpunkt stand Thomas Müller und sein Abschied vom FC Bayern nach der Saison. ran hat die Stimmen vor Anpfiff gesammelt (Quelle: Sky). FC Bayern: Thomas Müller verabschiedet sich - wird Bayern-Ikone zum Stadionsprecher?

Müller: "Diese Wertschätzung ist einmalig" Thomas Müller... ...über seinen Abschied: "75.000 Herzen, die heute ein bisschen für mich schlagen. Da wird's einem angst und bange. Ne, alles easy. Es ist ein toller Moment, die Wertschätzung von so vielen Menschen zu spüren. Das kann ich noch gar nicht so realisieren. Das wird wahrscheinlich später kommen." ...darüber, was ihm in all den Jahren am meisten Freude bereitet hat: "Der Fußball und die Menschen. Schaut's euch an!" (zeigt in Richtung Fans) ...über seine 13. Meisterschaft: "Es ist wirklich super, dass wir es geschafft haben, die Meisterschaft heute hier im Wohnzimmer, im eigenen Stadion überreicht zu bekommen. Wir haben letztes Jahr schon gelitten. Auch wenn sich Leverkusen das natürlich durch eine Wahnsinns-Saison mega verdient hat. Aber es tut schon weh, wenn du die ganze Saison ackerst und dann mit leeren Händen dastehst."

...seine Ansprache an Mannschaft und Fans im Stadion: "Ja, liebe Leute, wir haben alle gewusst, dass dieser Moment kommen wird. Ich hab's auch gewusst. Und ich bin sehr glücklich wieder, dass wir diese Schale wieder in München haben. Es ist einerseits für viele auch für mich ein schwieriger Moment, aber auch ein sehr schöner. Diese Wertschätzung, die ihr mir alle gegeben habt, das ist einmalig. Wenn man so überlegt, was die letzten 25 Jahre passiert ist. Wenn ich das Stadion anschaue, das ist immer voll, egal gegen wen es geht. Wenn du das Stadion von außen siehst, die ganze Welt beneidet uns um dieses Stadion, das ist ein Tempel. Und ihr macht es zum dem, was es ist. Die Entwicklung des Vereins, ich durfte mitmachen. Wir sind in der Spitze des europäischen Fußballs. Wir haben uns festgebissen." "Ich wollte mich bei den Menschen bedanken, die Radio Müller ausgehalten haben. Ich kann auch anstrengend sein. Aber ich mag Menschen sehr. Was werde ich vermissen? Das Gefühl ein Tor zu schießen, das ist unbezahlbar. Aber vor allem die Begegnungen mit Mitspielern. Angefangen mit Franck Ribery, der einem die verschwitzten Socken nach dem Spiel ins Gesicht werfen will." "Wir können positiv in die Zukunft schauen. Ich sehe junge, hungrige Spieler. Aber ich appelliere an alle: Reißt euch den Arsch auf. Das ist etwas Größeres, als ihr euch vorstellen könnt." "Ich habe es geliebt, der große Gladiator zu sein. Aber ich freue ich mich auf das, was kommt. Auch wenn das nicht annähernd so schön sein kann wie das. Keine Träne verdrücken. Macht's gut, servus. Jetzt wird gefeiert. " Kakadu-Figur bei Schalenübergabe mittendrin: Was steckt dahinter?

Kane: "Stolz, mit Müller gespielt zu haben" Harry Kane... ...über seinen allerersten Titel: "Es hat sich gelohnt, so lange zu warten. Ich liebe jede Minute. Ich genieße es, aber hoffentlich ist es erst der Anfang." ...über Müller: "Er ist eine Legende des Klubs. Ich bin stolz, mit ihm gespielt zu haben." Manuel Neuer... ...über Müller: "Schön wäre gewesen, wenn Thomas nochmal getroffen hätte. Aber das spielt keine Rolle. Wir wissen, was er geleistet hat. Ich bin ihm dankbar auch für meine Karriere. Wir standen so oft gemeinsam auf dem Platz. (...)Wir werden ihn alle sehr vermissen. Er kann mit jedem gut, egal welche Sprache. Der Thomas kann die Spieler so schnell wie möglich integrieren. Er wird in der Kabine fehlen, dem Verein. Aber er wird ja nicht weg sein. Der Thomas ist der FC Bayern. Aber jetzt schauen wir nach vorne zur Klub-WM. Da können wir ihn noch ein bisschen genießen." Jamal Musiala... ...über Müller: "Besser kann er es nicht machen. Die Fans, die Spieler, die Trainer haben so viel Liebe für ihn. Was er für den Klub und uns alle getan hat, dafür habe ich keine Worte." ...über die Saison und das, was kommt: "Ich spüre die Motivation, die Freude, die Liebe zu gewinnen. Das wollen wir einfach weiter machen."

Eberl: "Müller ist ein großartiger Mensch" Max Eberl (Sportvorstand FC Bayern)... ...über seinen ersten Meistertitel: "Ich wirke nach außen oft sehr kühl und überlegt. Aber der ganze Tag war sehr emotional. Für mich ist es die erste Meisterschaft. Und dann wissend, dass es ein ganz besonderer Tag für Thomas wird. Der Tag war 'Doppel M': Meister-Müller. Extrem emotional aber auch extrem schön." ...über Müllers Abschied: "Man muss unterscheiden: Das eine ist, was man als Sportvorstand für Entscheidungen treffen muss. Und das andere ist der Mensch, der Fußball-Fan Max Eberl. Und der hat extrem gelitten. Der hat extreme Emotionen, weil wir uns Bayern München und die Bundesliga ohne Thomas eigentlich gar nicht vorstellen können. Ich genauso wenig wie alle anderen. Er hat es heute wieder in seiner unnachahmlichen Art gemacht, wie er sich von den Menschen verabschiedet und gefeiert hat. Thomas ist ein großartiger Mensch, ein großartiger Fußballer. Wir können uns alle nur verneigen vor seiner großen Lebensleistung." ...über Trainer Kompany: "Sein Job ist in der Kabine. Das macht er herausragend. Als Mensch, als Fußballlehrer mit der Vorgabe, wie er Fußball spielen möchte. Und die Jungs, das sieht man auf dem Platz, die glauben da dran. Das ist für mich schon außergewöhnlich." ...über einen Wechsel von Florian Wirtz: "Heute ist ein Tag des Feierns. Was die Zukunft betrifft, wird man sehen. Heute ist nicht der Tag darüber zu reden. Heute ist Thomas Müller im Mittelpunkt."

