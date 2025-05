Alle Relegationsspiele zwischen Bundes- und 2. Liga sowie zwischen dem deutschen Unterhaus und der 3. Liga gibt es vom 22. bis 27. Mai LIVE in Sat.1, und im Livestream auf ran.de und Joyn

Durch die Allianz Arena geisterte schnell die Geschichte, der Kakadu stamme aus dem Käfer-Restaurant, in dem einige Bayern-Stars am vergangenen Sonntag das letztlich für die Meisterschaft entscheidende Spiel von Bayer Leverkusen beim SC Freiburg (2:2) verfolgten. Nach feuchtfröhlicher Feier wurde dann offenbar die Figur kurzerhand mitgenommen.

Spätestens da fragten sich nicht nur die Bayern-Fans, was es mit dem Kakadu auf sich hat, der in der TV-Übertragung bereits während der Partie am Seitenrand zu sehen war. Die Auflösung ließ nicht lange auf sich warten.

Bei der Schalenübergabe sorgt dann Trainer Vincent Kompany dafür, dass auch eine Kakadu-Figur ihren großen Auftritt hat und ins rechte Licht gerückt wird. Als der Belgier die Trophäe in die Hände bekommt, stellt er die Nachbildung des Vogels auf das Podest.

Beim Heimspiel des FC Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach und auch bei der Schalenübergabe fällt eine Kakadu-Figur ins Auge. Was hat es mit dem Vogel auf sich?

Das Wichtigste in Kürze

Kakadu-Figur beim FC Bayern: "Vielleicht ist er ein Glücksbringer"

Am "Sky"-Mikrofon versprach Kompany zumindest gut gelaunt: "Wir bringen ihn zurück." Torwart Jonas Urbig wich der Nachfrage, wer sich den Kakadu schnappte, aus, sagte nur: "Ich war es nicht." Jamal Musiala gab sich sogar komplett unwissend.

Im ran-Interview betonte Kompany dann noch: "Es ist sehr viel spontan passiert in der letzten Woche, aber wir nehmen das mit in die nächste Woche und dann muss ich das irgendwann wieder heimbringen." Muss er offenbar gar nicht, vielmehr wird der Kakadu womöglich fest an die Säbener Straße wechseln.

Wie "Sky"-Experte Lothar Matthäus verriet, ist Käfer-Chef Michael Käfer großer Bayern-Fan und dürfte demnach beide Augen zudrücken. Und tatsächlich zitiert die "Bild" den Unternehmer mit den Worten: "Das macht mich wahnsinnig stolz! Ich werde gleich am Montag dem Trainer und Max Eberl einen Brief schreiben: Der Kakadu soll bitte so lange wie möglich bei Bayern bleiben!"

Weiter hofft Käfer, der den Wert der Porzellan-Figur auf rund 1000 Euro schätzt: "Vielleicht ist er ein Glücksbringer, damit sie möglichst bald die nächsten Titel holen. Ich habe es selbst gerade online gesehen, für uns ist das eine tolle Geschichte."

Derweil enthüllte Joao Palhinha, dass sich Co-Trainer Aaron Danks besonders um was Wohlergehen des Kakadus kümmert: "Ich weiß nur, dass Danksy die engste Beziehung zu ihm hat. Ich habe den Kakadu diese Woche am Trainingsgelände gesehen. Wir haben ihm noch keinen Namen gegeben." Der Engländer wich laut "Bild" jedoch aus: "Ich weiß von nichts. Er ist nur mein Freund."

Wer die nun berühmte Figur also aus dem Restaurant trug, bleibt offenbar ein Geheimnis. Der Kakadu kann es aus naheliegenden Gründen nicht verraten. Wenn er aber doch sprechen könnte, hätte der Vogel so einiges zu erzählen. So nah kommt der Meisterschale schließlich nicht jeder.