+++ Update, 29. Mai, 23:16 Uhr: Rummenigge kritisiert Tuchel für Umgang mit Sommer +++ Vor dem Champions-League-Finale 2025 zwischen Inter Mailand und Paris St. Germain in München (Samstag ab 21 Uhr live auf Joyn) hat sich Karl-Heinz Rummenigge zur Begegnung geäußert. "Ich gönne es beiden Teams, aber wünsche es Inter natürlich ein Stück weit mehr aufgrund meiner Vergangenheit", sagte der Aufsichtsrat des FC Bayern München. Dies liegt allerdings auch an zwei ehemaligen Spielern: Benjamin Pavard und besonders Yann Sommer. "Yann Sommer hat gegen den FC Barcelona wirklich überragend gehalten - die Glanztaten gegen Lamine Yamal waren außergewöhnlich", sagte er der "dpa". Für den Schweizer hat er nur lobende Worte übrig: "Er ist damals ein Stück weit vor unserem damaligen Trainer geflüchtet - umso bemerkenswerter ist, wie stark und konstant er jetzt bei Inter Mailand performt. Das zeigt seine Qualität, gerade im fortgeschrittenen Fußballeralter." Das ist nicht nur eine unterschwellige Kritik an Thomas Tuchel. Sommer bestritt in der Rückrunde 2022/23 zwölf Spiele unter Tuchel für Bayern, nach denen er immer wieder auch vom Trainer kritisiert wurde. Danach folgte der Wechsel nach Mailand.

+++ Update, 28. Mai, 23:16 Uhr: Joao Palhinha will weiter um Stammplatz kämpfen +++ Trotz einer schwierigen ersten Saison beim FC Bayern hat Joao Palhinha noch einmal seine Absicht bekräftigt, beim deutschen Rekordmeister einen Stammplatz erobern zu wollen. "Ich werde nicht ruhen, bis ich mich beim FC Bayern durchgesetzt habe. So habe ich es bisher in allen Klubs gemacht", sagte der 29-Jährige bei "Canal 11". Dabei hat der Portugiese durchaus bereits Erfahrungen, auf die er zurückgreifen kann. "Als Spieler bei Sporting dachte ich auch nicht mehr, dass ich noch die Wende schaffe, als ich nach Braga ausgeliehen wurde", blickte er auf die Zeit zwischen 2018 und 2020, als er leihweise für Braga aktiv war. Ein vorzeitiger Abschied des bis 2028 gebundenen Profis sei deshalb kein Thema. "Ich möchte meinen Vertrag bei den Bayern erfüllen", stellte er klar. Beenden wolle er seine Karriere aber in seiner Heimat Portugal. Der defensive Mittelfeldspieler kam in seiner Premierensaison in München wettbewerbsübergreifend lediglich 24-mal zum Einsatz, nur neunmal stand er in der Startelf.

+++ Update, 27. Mai, 23:30 Uhr: Deadline für Sane - und neuer Favorit aus England? +++ Der FC Bayern München will offenbar schnellstmöglich Klarheit bei Leroy Sane haben. Hieß es zuletzt noch, dass man ihm die Zeit geben wolle, die es brauche, berichtet die "Bild" nun von einer Deadline. Demnach soll sich der Linksfuß entscheiden, bevor der FCB am 10. Juni in Richtung Klub-WM abreist. Entgegenkommen könnte beiden Seiten, dass Tottenham durch den Europa-League-Sieg attraktiver für Sane geworden ist. Denn die Spurs sind dadurch für die Champions League qualifiziert. Wie "Sky" erfahren haben will, wurde der Nationalspieler Tottenham sogar schon angeboten. Sein Vertrag läuft Ende Juni aus. Ein Angebot des FCB hat Sane abgelehnt.

+++ Update, 26. Mai, 18:30 Uhr: Bayern hat wohl Liverpool-Flügelflitzer im Blick +++ Nach der Absage von Florian Wirtz kursieren rund um den FC Bayern zahlreiche Gerüchte. Laut "Sky" scheint auch Cody Gakpo das Interesse der Münchener geweckt zu haben. Der niederländische Nationalspieler gilt beim FC Liverpool als Verkaufskandidat. In der abgelaufenen Saison erzielte er wettbewerbsübergreifend 18 Treffer und bereitete sieben Tore vor. Gakpo spielt meist auf dem linken Flügel, kann aber auch als Mittelstürmer auflaufen. Laut "Sky" ist Max Eberl ein Fan des drahtigen Niederländers.

+++ Update, 25. Mai, 17:05 Uhr: Bayern hat wohl Wirtz-Alternative im Visier +++ Der FC Bayern schüttelt sich und hält nach der mutmaßlichen Absage von Florian Wirtz Ausschau nach einer möglichen Alternative. Eberechi Eze von Crystal Palace könnte ein Kandidat sein, mutmaßt der englische "Mirror". Demnach kursiert der Name des 26-Jährigen an der Säbener Straße – neben Kaoru Mitoma (Brighton & Hove Albion) und Rafael Leao (AC Mailand). Ezes Vertrag beim FA-Cup-Sieger läuft noch bis 2027, beinhaltet aber eine Ausstiegsklausel, die bei rund 81 Millionen Euro inklusive Boni liegen soll. Auch Manchester United, Manchester City und der FC Arsenal sollen den Engländer, dessen Marktwert laut "transfermarkt" auf 55 Millionen Euro geschätzt wird, im Auge haben. Was für Eze spricht: Mit Michael Olise bildete der 26-Jährige in der Saison 2023/24 ein kongeniales Duo. Auch abseits des Platzes sollen beide gut befreundet sein. Vielleicht ein gutes Omen, denn Olise war nach seinem Wechsel zum FC Bayern sensationell durchgestartet und gehörte zu den größten Leistungsträgern der Saison.

+++ Update, 25. Mai, 13:45 Uhr: Bayern bekommt offenbar Konkurrenz bei Mitoma +++ Schießt schon wieder ein Premier-League-Klub quer? Nachdem der FC Bayern den Transferpoker um Florian Wirtz aller Voraussicht nach gegen den FC Liverpool verlieren wird, droht eine erneute Schmach. Laut "Sky" ist der Rekordmeister am japanischen Linksaußen Kaoru Mitoma von Brighton & Hove Albion interessiert. Ein Treffen mit dessen Berater soll es bereits gegeben haben. Der 28-Jährige soll trotz eines noch bis 2027 laufenden Vertrags seine Bereitschaft für einen Wechsel auch schon signalisiert haben. Doch jetzt bekommen die Bayern Konkurrenz. Der FC Arsenal hat den Japaner ebenfalls auf dem Zettel, berichtet "Sky". Demnach ist Mitoma einer von mehreren Kandidaten. Zwar soll Rodrygo von Real Madrid die absolute Wunschlösung der "Gunners" sein, doch ein möglicher Transfer stocke derzeit aufgrund der hohen Gehaltsforderungen des Spielers.

+++ Update, 25. Mai, 10:40 Uhr: Erstes Treffen: Bayern wohl heiß auf Dribbelkünstler +++ Die Verantwortlichen beim FC Bayern basteln am Kader für die kommende Saison. Laut "Sky" haben sich Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund bereits persönlich mit dem Agenten von Kaoru Mitoma getroffen. Der japanische Linksaußen steht seit 2021 beim Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion unter Vertrag und ist noch bis 2027 gebunden. Mit zehn Toren und drei Vorlagen in 35 Liga-Spielen konnte der 28-Jährige auf sich aufmerksam machen. Dem Bericht zufolge hat Mitoma bereits signalisiert, dass er für einen Wechsel nach München offen wäre. Demnach wurden die Verantwortlichen darüber informiert, dass ein Transfer für rund 50 Millionen Euro möglich sein könnte. Aber: Zwar steht Mitoma bei den Bayern wohl ganz oben auf der Liste der möglichen Ersatzspieler für Kingsley Coman oder Leroy Sane, Brighton möchte ihn allerdings unbedingt behalten.

+++ Update, 24. Mai, 16:40 Uhr: Galatasaray klopft offenbar bei Leroy Sane an +++ Leroy Sane könnte den FC Bayern im Sommer verlassen. Der Vertrag des deutschen Nationalspielers läuft aus und ein Verbleib ist ungewiss. Nun scheint auch Interesse aus der Türkei zu bestehen. Laut einem Bericht von "Sky" buhlt Galatasaray Istanbul um den Flügel-Star. Demnach soll nun auch das erste Angebot beim 29-Jährigen eingetroffen sein. Dem Sport-Sender zufolge liegt dieses bei über zehn Millionen Euro Netto-Gehalt pro Jahr. Neben dem türkischen Meister zeigen demnach auch andere Top-Klubs Interesse an Sane - darunter die SSC Neapel und mehrere Klubs aus der Premier League. Die Bayern hoffen weiterhin darauf, dass der Linksfuß seinen Vertrag in München verlängert. Ihm soll ein Angebot über zehn Millionen Euro fixem Gehalt plus 5,5 Millionen Euro an möglichen Boni vorliegen.

+++ Update, 23. Mai, 18:13 Uhr: Bayern-Flirt wird wohl zu teurem Anliegen +++ Für Christopher Nkunku scheint die Zeit in London zu Ende zu sein - der FC Chelsea möchte den Offensivspieler im Sommer abgeben. In der jüngsten Vergangenheit soll auch der FC Bayern den 27-Jährigen beobachtet haben. Nun könnten aber die Preis-Forderungen des Premier-League-Klubs dazu führen, dass sich der deutsche Rekordmeister von einem möglichen Deal distanziert. Laut dem Portal "TEAMtalk" fordern die Blues mindestens 70 Millionen Euro für den Franzosen. Mit Blick auf die Einsatzzeiten des Stürmers eine verrückte Summe - Nkunku sammelte in der laufenden Saison nicht einmal 1.000 Einsatzminuten, war zumeist nur zweite oder sogar dritte Wahl bei Trainer Enzo Maresca. Trotz der enormen Summe sollen wohl einige Vereine Interesse an dem Chelsea-Star zeigen. Dem Portal zufolge soll Juventus Turin nun auch im Rennen sein. Auch aus England soll Interesse bekundet worden sein. Bayern-Sportdirektor Max Eberl liebäugelte bereits im Winter mit einem Transfer. Damals lehnte der Aufsichtsrat einen Wechsel ab. Es bleibt abzuwarten, ob die Münchner nun bereit sind, die Summe zu investieren.

