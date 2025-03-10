Anzeige
FC Bayern München: Kauf von Nicolas Jackson ist wohl nicht abhängig von Anzahl der Spiele - News und Gerüchte

  • Aktualisiert: 24.09.2025
  • 00:03 Uhr
  • ran.de

Alle Transfer-News und Gerüchte zum FC Bayern München im Überblick. Welche Stars wechseln? Welche gehen? Alle Informationen zum deutschen Rekordmeister im Newsticker.

Hier findet ihr alle Transfer-News und aktuelle Gerüchte zum FC Bayern München. Damit seid ihr rund um den deutschen Rekordmeister immer auf dem neuesten Stand.

Die wichtigsten Transfergerüchte der Bundesliga und der internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf ran.de und in der ran-App.

+++ 23. September: Kauf von Nicolas Jackson ist wohl nicht abhängig von Anzahl der Spiele +++

Dass der FC Bayern verpflichtet ist, Nicolas Jackson nach 40 Startelf-Einsätzen in dieser Saison fest vom FC Chelsea zu verpflichten, ist mittlerweile hinlänglich bekannt.

Doch was passiert, wenn er - wie zu erwarten ist - bis zum Saisonende nicht auf diese Anzahl kommt? Wie die "Bild" berichtet, hätten die Bayern dann trotzdem die Möglichkeit, den senegalesischen Stürmer für die vereinbarte Summe von 65 Millionen Euro zu verpflichten und ihn mit einem Fünfjahresvertrag auszustatten.

Die Kaufoption müssten die Münchner demnach aber bis Mitte Mai nächsten Jahres gezogen haben. Sie könnten aber auch versuchen, mit Chelsea noch einmal neu zu verhandeln und die Ablösesumme zu senken.

+++ 22. September, 14:09 Uhr: Jonas Urbig fällt wochenlang aus +++

Nächste Verletzung beim FC Bayern München: Ersatz-Torhüter Jonas Urbig hat sich im Training einen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich zugezogen.

Zur Ausfalldauer machte der FCB keine Angaben, je nach Grad des Muskelfaserrisses kann ein Ausfall von wenigen Wochen bis zu mehreren Monaten dauern.

Am 29.10. ist der FC Bayern im DFB-Pokal beim 1. FC Köln gefordert. Manuel Neuer wird gesperrt fehlen, sollte Urbig bis dahin nicht einsatzbereit sein, dann müsste die Nummer drei Sven Ulreich das Tor hüten.

+++ 21. September, 18:05 Uhr: Bietet sich Upamecano bei Real Madrid an? +++

Seit Monaten bemüht sich der FC Bayern München um die Verlängerung des 2026 auslaufenden Vertrags von Dayot Upamecano. Einem Bericht der spanischen Sportzeitung "Marca" zufolge würde der Franzose aber lieber zu Real Madrid wechseln.

In dem Artikel heißt es sogar, der Ex-Leipziger hätte sich den "Königlichen" angeboten. Demnach hat er seinen Berater bereits in die Spur geschickt, um die Möglichkeiten eines Engagements in Madrid abzuklopfen. Real habe zwar andere Prioritäten, dennoch soll es aktuell so aussehen, als würde auch dort grünes Licht gegeben werden.

Erwähnt wird auch die mögliche Verpflichtung von Ibrahima Konate, dessen Vertrag beim FC Liverpool ebenfalls nach dieser Saison endet. Somit könnte Real beide Profis ablösefrei verpflichten. Auch hier soll es bereits Kontakte geben und die "Reds" bereits davon ausgehen, dass ihr Spieler nach Madrid gehen wird.

Für ein Abwehr-Duo bei Real Madrid könnte dann der Platz nicht mehr ausreichen. David Alaba und Antonio Rüdiger stehen wohl auf der Abgangsliste.

FC Bayern München: Die aktuellsten Transfers

Zugänge

abNamePosMannschaftTeam
09/2025SenegalNicolas JacksonSTChelsea FCChelsea FCChelsea
08/2025DeutschlandJannis BärtlTW
07/2025KolumbienLuis DíazSTLiverpool FCLiverpool FCLiverpool
07/2025DeutschlandPaul WannerMF1. FC Heidenheim 18461. FC Heidenheim 1846Heidenheim
07/2025KroatienLovro ZvonarekMFSturm GrazSturm GrazSturm Graz
07/2025SpanienBryan ZaragozaSTCA OsasunaCA OsasunaOsasuna
06/2025DeutschlandJonathan TahABBayer LeverkusenBayer LeverkusenLeverkusen
06/2025DeutschlandTom BischofMF1899 Hoffenheim1899 HoffenheimHoffenheim
06/2025MarokkoAdam AznouABReal ValladolidReal ValladolidValladolid
06/2025DeutschlandCassiano KialaABBayern München IIBayern München IIBayern II
06/2025DeutschlandFrans KrätzigAB1. FC Heidenheim 18461. FC Heidenheim 1846Heidenheim
06/2025PortugalDavid DaiberMF
06/2025DeutschlandMaurice KrattenmacherMFSSV Ulm 1846SSV Ulm 1846SSV Ulm
04/2025DänemarkJonathan Asp-JensenMF
04/2025DeutschlandLennart KarlMFBayern München U17Bayern München U17Bayern U17
02/2025DeutschlandWisdom MikeSTBayern München U17Bayern München U17Bayern U17
02/2025KroatienGabriel VidovićST1. FSV Mainz 051. FSV Mainz 05Mainz 05
01/2025DeutschlandJonas UrbigTW1. FC Köln1. FC KölnKöln

Abgänge

abNamePosMannschaftTeam
09/2025SchwedenJonah Kusi-AsareSTFulham FCFulham FCFulham
08/2025DeutschlandPaul WannerMFPSV EindhovenPSV EindhovenPSV Eindhoven
08/2025FrankreichKingsley ComanSTAl NassrAl NassrAl Nassr
08/2025DeutschlandTarek BuchmannAB1. FC Nürnberg1. FC NürnbergNürnberg
08/2025PortugalJoão PalhinhaMFTottenham HotspurTottenham HotspurTottenham
07/2025SpanienBryan ZaragozaSTRC CeltaRC CeltaRC Celta
07/2025KroatienLovro ZvonarekMFGrasshopper Club ZürichGrasshopper Club ZürichGrasshoppers
07/2025IsraelDaniel PeretzTWHamburger SVHamburger SVHamburg
07/2025DeutschlandMax SchmittTWSSV Ulm 1846SSV Ulm 1846SSV Ulm
07/2025EnglandEric DierABAS MonacoAS MonacoAS Monaco
07/2025DänemarkJonathan Asp-JensenMFGrasshopper Club ZürichGrasshopper Club ZürichGrasshoppers
07/2025DeutschlandMaurice KrattenmacherMFHertha BSCHertha BSCHertha BSC
07/2025DeutschlandLeroy SanéSTGalatasarayGalatasarayGalatasaray
07/2025KroatienGabriel VidovićSTDinamo ZagrebDinamo ZagrebDin. Zagreb
06/2025DeutschlandFrans KrätzigABRB SalzburgRB SalzburgRB Salzburg
02/2025MarokkoAdam AznouABReal ValladolidReal ValladolidValladolid
02/2025DeutschlandNoël AsékoMFHannover 96Hannover 96Hannover
02/2025FrankreichMathys TelSTTottenham HotspurTottenham HotspurTottenham
01/2025DeutschlandArijon IbrahimovićSTLazio RomLazio RomLazio Rom
01/2025AustralienNestory IrankundaSTGrasshopper Club ZürichGrasshopper Club ZürichGrasshoppers
