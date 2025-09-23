FC Barcelona: Camp Nou steht vor nächstem Problem – Barca immer noch ohne Stadion

Der FC Barcelona steht weiterhin ohne Stadion da. Der Umbau des Camp Nou ist nach Ansicht des Stadtrates nicht sicher genug.

Die Hängepartie um das Camp Nou geht in die nächste Runde, der FC Barcelona muss weiter auf die Rückkehr in sein saniertes Stadion warten.

Am Dienstag lehnte der Stadtrat einen erneuten Antrag auf die notwendige Nutzungsgenehmigung des spanischen Fußballmeisters ab, Grund dafür sind Sicherheitsbedenken.

"Derzeit arbeitet der Verein an den neuen Änderungen, die der Stadtrat heute bekannt gegeben hat", teilte Barcelona am Dienstag in einer Stellungnahme mit.

Wie die Feuerwehr der Stadt erklärte, gebe es unter anderem Probleme mit den Fluchtwegen und anderen Sicherheitsaspekten.