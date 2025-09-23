Der FC Liverpool ist aktuell kaum zu stoppen. Gegen den englischen Zweitligisten FC Southampton taten sich die Reds lange schwer, ehe Hugo Ekitike kurz vor Schluss den Sieg fest macht – und direkt danach den Platz verlassen muss.

Rekordsieger FC Liverpool hat dank eines späten Treffers des ehemaligen Frankfurters Hugo Ekitike (86.) das Achtelfinale im englischen Ligapokal erreicht.

Ohne Stammspieler wie Florian Wirtz besiegten die Reds den Zweitligisten FC Southampton 2:1 (1:0). Der nach der Pause eingewechselte Ekitike sah nach nach seinem Treffer Gelb-Rot, weil er beim Torjubel sein Trikot ausgezogen hatte.

Der für 144 Millionen Euro von Newcastle United verpflichtete Alexander Isak hatte mit seinem ersten Pflichtspieltreffer für Liverpool (43.) die Führung erzielt.