Alle News, Transfers und Gerüchte zum FC Bayern München im Überblick. Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Welcher Spieler kommt? Welcher geht? Alle Informationen zum deutschen Rekordmeister. Hier findet ihr alle Transfernews und weiteren Infos zum FC Bayern München. Damit verpasst ihr keine Transfergerüchte beim deutschen Rekordmeister. Eine Übersicht zu den Transfergerüchten der Bundesliga und den internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf unserer Seite.

+++ Update, 7. März, 19:12 Uhr: Neuer Kimmich-Vertrag soll wohl nächste Woche offiziell werden +++ Laut "Sky" soll die offizielle Verkündung der Vertragsverlängerung von Joshua Kimmich noch etwas auf sich warten lassen. Weil noch nicht alle Dokumente unterzeichnet seien, dürfte wohl erst in der nächsten Woche mit einer Vollzugsmeldung zu rechnen sein. Dem Bericht nach hat sich Kimmich mit dem Rekordmeister auf eine Verlängerung bis zum Sommer 2029 geeinigt und wird inklusive Prämien wohl 20 Millionen Euro Brutto-Gehalt kassieren.

+++ Update, 7. März, 10:15 Uhr: Kimmich-Deal vor Abschluss? Bayern blockt +++ Jetzt dürfte es tatsächlich schnell gehen: Transfer-Insider Fabrizio Romano berichtet am Freitag, dass Joshua Kimmich und der FC Bayern "alle Dokumente für einen neuen Vertrag mit Gültigkeit bis Juni 2029 ausgetauscht" hätten. Demnach wurde eine Einigung nach der wochenlangen Hängepartie erzielt, der Deal stehe kurz vor dem Abschluss. Außerdem schrieb Romano, dass der FC Bayern für Kimmich stets Priorität gehabt habe.

Die Münchner selbst wollten sich zu der Angelegenheit derweil nicht konkret äußern. Auf der Pressekonferenz vor dem Bundesligaspiel gegen den VfL Bochum erklärte Sportdirektor Christoph Freund: "Zu Jo gibt es nicht viel zu verkünden. Wenn es so weit ist, werden wir das machen." Und weiter: "Es wird zeitnah eine Entscheidung geben. Alle Parteien sind in einem guten Austausch. Das war auch gestern der Fall." Anmerkung: Am gestrigen Donnerstag kamen die Bayern-Bosse und die Granden um Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge an der Säbener Straße zu Gesprächen zusammen. Neben seiner sportlich starken Performance im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Leverkusen lobte Freund derweil vor allem die Art von Kimmich: "Er versteckt sich nicht auf dem Platz, nicht in schwierigen Situationen. Und er versteckt sich nicht nach außen. Das ist außergewöhnlich, er ist ein reflektierter, sehr intelligenter Bursche, der sehr gut kommuniziert - nach innen und nach außen."

+++ Update, 7. März, 07:40 Uhr: Hamann warnt Bayern wegen Kimmich +++ Im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League verdeutlichte Joshua Kimmich seinen Wert für den FC Bayern. Der bereits lange andauernde Vertragspoker scheint sich nun mit einer schnellen Einigung dem Ende entgegen zu neigen. TV-Experte Dietmar Hamann hat den Rekordmeister in diesem Zuge vor einem Schnellschuss gewarnt. "Wegen eines Spiels darf man sich nicht blenden lassen. Ich sehe da aus Bayern-Sicht weiterhin keine Eile im Fall Kimmich", formulierte er in seiner "Sky"-Kolumne. Erst kürzlich hatten die Münchner ein unterschriftsreifes Angebot wieder zurückgezogen, inzwischen soll es zu einer Kehrtwende gekommen sein. Kimmich soll laut "Bild" sogar noch in dieser Woche unterschreiben. Die derart schnelle Wende ist für Hamann indes unverständlich: "Ich sehe da jetzt nach dem Leverkusen-Spiel keinen großen Bedarf, etwas an der Entscheidung zu ändern." So müsse man die Leistung von Kimmich auch im Kontext betrachten: "Das war sehr gut - aber auch gegen einen Gegner, der nicht auf seinem Niveau agierte", so Hamann.

+++ Update, 5. März, 22:20 Uhr: Neuer verletzt ausgewechselt - Verwirrung um Ulreich +++ Bittere Szene für Manuel Neuer im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Bayer Leverkusen: Unmittelbar nach dem Treffer zum 2:0 durch Jamal Musiala musste der Bayern-Keeper verletzt ausgewechselt werden. Zuvor wurde der 38-Jährige an der rechten Wade behandelt und zeigte schnell an, dass er nicht weitermachen kann. Laut "DAZN"-Kommentator verletzte sich Neuer beim Jubel nach dem Musiala-Tor. Für ihn kam nach gut 58 Minuten Jonas Urbig ins Spiel, der damit sein Pflichtspieldebüt für den Rekordmeister feierte. Verwirrung gab es unterdessen um Sven Ulreich. Der Routinier, inzwischen die Nummer drei der Münchner, stand auf dem Spielberichtsbogen als Mitglied des 23er-Kaders, saß aber in der ersten Halbzeit auf der Tribüne.

+++ Update, 4. März, 07:00 Uhr: Bayern-Stars vor Abschied? +++ Der Vertrag von Eric Dier beim FC Bayern läuft im Sommer aus. Der Abwehrspieler würde gerne verlängern, aktuell sieht es aber nicht danach aus. So deutete Sportvorstand Max Eberl erst kürzlich einen Abgang des 31-Jährigen an. Laut "Sky" ist die Zukunft von Dier beim Rekordmeister auch aufgrund von Josip Stanisic unsicher. Der Kroate steht noch bis 2029 unter Vertrag und soll in der kommenden Spielzeit auch als Innenverteidiger spielen - als Backup von Dayot Upamecano und Min-jae Kim und damit auf der Position, die aktuell Dier bekleidet. Zudem könnte auch Hiroki Ito, der inzwischen von seinem Mittelfußbruch genesen ist, in der Innenverteidigung agieren. Hauptsächlich soll Stanisic aber weiterhin die rechte Abwehrseite beackern. Neben ihm und dem vielseitig einsetzbaren Konrad Laimer ist dann wohl kein Platz mehr für Sascha Boey, der den Klub verlassen darf, wenn ein passendes Angebot eingeht. Der Kontrakt des Rechtsfuß läuft noch bis 2028.

+++ Update, 3. März, 10:05 Uhr: Bericht: Bayern und Upamecano einigen sich +++ Personalentscheidung beim FC Bayern. Laut Transfer-Insider Fabrizio Romano haben sich die Münchner und Dayot Upamecano mündlich auf einen neuen Vertrag geeinigt. Der ursprüngliche Kontrakt des Franzosen an der Säbener Straße läuft noch bis zum Sommer 2026, nun konnte nach Fortschritten in den Verhandlungen in den vergangenen Wochen offenbar die wichtige Hürde genommen und eine Eingung erzielt werden.

+++ Update, 2. März, 16:39 Uhr: Joshua Kimmich trainierte am Sonntag individuell +++ Wie die "Bild" berichtet, hat der zuletzt am Oberschenkel verletzte Bayern-Star Joshua Kimmich am Sonntag zumindest individuell trainiert. Nach dem gemeinsamen Warmmachen habe der Mittelfeldspieler separat von der restlichen Mannschaft trainiert. Ob er in der Champions League am Mittwoch gegen Bayer Leverkusen (ab 21:00 Uhr im Liveticker) sein Comeback geben kann, sei aber noch offen. Ebenfalls eine individuelle Einheit gab es demnach für Eric Dier, Aleksandar Pavlovic, Jamal Musiala, Joao Palhinha und Alphonso Davies. Dabei soll es sich jeweils um Vorsichtsmaßnahmen gehandelt haben. Erstmals nach seiner Nierenquetschung war zudem auch Keeper Daniel Peretz wieder mit dem Team auf dem Trainingsplatz.

+++ Update, 28. Februar, 16:35 Uhr: Zwei weitere Stars fallen gegen Stuttgart aus +++ Nicht nur Joshua Kimmich wird dem FC Bayern beim Duell gegen Vizemeister VfB Stuttgart am Freitagabend (ab 20:30 Uhr im Liveticker) fehlen. Nach ran-Informationen werden auch Sacha Boey und Aleksandar Pavlovic ausfallen. Dem FCB fehlen im Spitzenspiel dadurch zwei wichtige Stützen im Mittelfeld sowie Rechtsverteidiger Boey. Pavlovic und Boey fallen nicht wie Kimmich verletzt aus, sondern sind beide mit einer Erkältung in München geblieben.

+++ Update, 28. Februar, 07:05 Uhr: 110 Millionen Euro! Minjae Kim mit Ausstiegsklausel? +++ Einst ein Tabu, heute vollkommen normal? Auch Minjae Kim soll beim FC Bayern München angeblich eine Ausstiegsklausel haben. Wie "Bild" erfahren haben will, soll diese bei 110 Millionen Euro liegen. In der Vergangenheit wurden solche Exit-Optionen für die Spieler vom Rekordmeister in der Regel vermieden. Zuletzt wurde berichtet, dass Jamal Musiala für seine jüngst unterzeichnete Vertragsverlängerung ebenfalls eine Ausstiegsklausel verlangt habe. Diese soll laut verschiedenen Medienberichten auf 175 Millionen Euro festgelegt sein. Auch bei Harry Kane gibt es Gerüchte, dass er eine solche Option im Vertrag haben könnte. Kim wechselte im Sommer 2023 für rund 50 Millionen Euro von der SSC Neapel zum FC Bayern. Dort hat er noch bis 2028 Vertrag.

+++ Update, 27. Februar, 10:05 Uhr: Kompany und Eberl vermeiden klares Bekenntnis zu Müller-Zukunft +++ Verlängert der FC Bayern noch einmal mit Thomas Müller? Diese Frage schwebt seit Wochen über der Säbener Straße. Vincent Kompany und Max Eberl haben jetzt erneut ein öffentliches Bekenntnis zur Weiterbeschäftigung des Urgesteins vermieden. "Im Moment haben wir dieses Gespräch mit Thomas noch nicht geführt, daher gibt es auch nichts über nächste Saison zu sagen", meinte Kompany zu einer Frage zu Müllers Rolle in der kommenden Saison. Sportvorstand Max Eberl gab zu, dass der 35-Jährige auch nicht immer mit seiner Rolle zufrieden war, lobt Müller aber ausdrücklich: "Natürlich ist Thomas auch mal stinkig, wenn er nicht spielen darf. Wir wollen ja aber auch Profis haben, die nicht sagen 'Alles easy und ich gehe nach Hause und schaue nur auf mein Konto'. Wir wollen jemanden, der trotz seines hohen Alters, trotz der unfassbaren Erfolge, die er schon hatte, immer noch Erfolg haben will. Und das ist eine Rolle, die uns guttut." Festlegen auf einen Verbleib des Routiniers wollte sich Eberl aber auch nicht: "Wir werden mit Thomas reden und dann wird es eine Entscheidung geben, was die neue Saison betrifft." Auch interessant: FC Bayern zieht Vertragsangebot an Joshua Kimmich angeblich zurück

+++ Update, 26. Februar, 7:43 Uhr: Job-Garantie für Vincent Kompany bei Meistertitel? +++ Vor den anstehenden Achtelfinal-Spielen in der Champions League gegen Bayer Leverkusen wollen die Bosse des FC Bayern offenbar den Druck von Trainer Vincent Kompany nehmen. Wie die "Sport Bild" berichtet, soll der Belgier auch bei einem vorzeitigen Scheitern in der Königsklasse eine Job-Garantie erhalten. Demnach würde es der Führung des Klubs reichen, wenn Kompany die Bayern nach dem verlorenen Titelkampf in der vergangenen Saison die deutsche Meisterschaft gewinnt. Mit derzeit acht Punkten Vorsprung in der Tabelle auf Titelverteidiger Leverkusen haben die Bayern beste Chancen auf die Meisterschaft. Erst in der nächsten Saison solle Kompany dann beweisen, dass er mit seiner offensiven Spielphilosophie noch erfolgreicher sein könne. In den bisherigen drei Spielen gegen Bayer in dieser Saison reichte es für das Team von Kompany noch nicht zu einem Sieg. Zwei Remis in der Bundesliga steht die Niederlage und das Aus im DFB-Pokal gegenüber.

+++ Update, 25. Februar, 11:46 Uhr: Toptalent Tarek Buchmann in die 2. Bundesliga? +++ 540 Tage war Tarek Buchmann ausgefallen, jetzt ist das Bayern-Toptalent zurück. Und bald schon wieder weg? Der 19-Jährige, der unter anderem wegen Muskelverletzungen so lange gefehlt hatte, trainiert bei den Profis mit, soll aber mit Regionalliga-Einsätzen Spielpraxis erhalten. "Ich bin unglaublich dankbar dafür, wie fürsorglich der Verein mit mir in dieser schwierigen Zeit umgegangen ist, dass wirklich alles für mich getan wurde", sagte Buchmann zuletzt. Der Innenverteidiger hat noch einen Vertrag bis 2026 beim FC Bayern. Sollten die Bayern weiter an Buchmann festhalten und seine weitere Entwicklung nach seinem Comeback beobachten wollen, dürften sie den Vertrag des Defensivmannes bald verlängern. Wie der "kicker" berichtet, steht dann eine Leihe im Raum. Demnach sollen Hannover 96 und Fortuna Düsseldorf bereits angefragt haben.