FC Bayern München: Kompany vor Umgang mit Leroy Sane gewarnt

Leroy Sane wird als Joker zum Matchwinner des FC Bayern München. Im Umgang mit dem derzeitigen Bayern-Edeljoker erhält Vincent Kompany eine eindringliche Warnung.

Leroy Sane saß am Mittwochabend beim 1:0-Sieg des FC Bayern München in der Champions League gegen Benfica Lissabon zunächst nur auf der Bank. Eine gewohnte Situation für den Flügelspieler, stand er in der laufenden Saison auch aufgrund seiner langwierigen Schambeinverletzung aus dem EM-Sommer bis dato lediglich einmal in der Startelf.

Als der Nationalspieler jedoch in der 56. Minute für den blassen Michael Olise eingewechselt wurde, leitete er die Wende ein. Der 28-Jährige war mit Innenverteidiger Kim der beste Spieler auf dem Platz (ran-Note: 2) und bereitete mit seiner Flanke das Siegtor durch Jamal Musiala vor.

Bereits gegen den VfL Bochum hatte Sane in seiner Rolle als Joker überzeugt und getroffen. Doch ob dem Nationalspieler das auch mit Hinblick auf seinen im Sommer auslaufenden Vertrag reicht? Immerhin berichtet die "Bild", dass ein ablösefreier Abschied für Sane in Richtung Premier League im Sommer "eine ernsthafte Option" sei.

Der langjährige Bundesliga-Trainer Armin Veh war am Donnerstag in der ran Bundesliga Webshow zu Gast und sprach über die Reservistenrolle von Sane.