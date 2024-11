FC Bayern: Bitterer Abend in der Allianz Arena - Verkehrschaos, Stimmungsboykott und eine Tragödie

Was vielleicht Glück im Unglück war angesichts des Verkehrs-Chaos vor und nach dem Spiel und vor allem dem traurigen Tod eines Anhängers, der alles andere an diesem denkwürdigen Abend überschattete.

Erst musste der SPD-Vorsitzende zusehen, wie Donald Trump die Wahl in den USA gewann, dann zerbrach am Abend die Ampel-Koalition.

FC Bayern: Stellwerkschaden und Pyro legen U-Bahn lahm

Rund zwei Stunden vor Anpfiff legte ein Stellwerkschaden eine Station vor der Allianz Arena den U-Bahn-Verkehr komplett lahm.

Zumal kurz darauf angebliche Fans von Benfica Lissabon in der Innenstadt an den voll besetzten Gleisen am Marienplatz und Odeonsplatz Pyrotechnik zündeten, so dass die Stationen gesperrt wurden.

Einige Verzweifelte machten sich daraufhin zu Fuß auf die knapp zehn Kilometer lange Strecke nach Fröttmaning, andere wichen auf ihre Autos oder Taxen aus.

Wobei man vom Stadtzentrum mit dem Wagen im Schnitt genauso lang brauchte wie als Fußgänger: rund zwei Stunden.