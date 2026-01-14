- Anzeige -
FC Bayern München: Konrad  Laimer fällt wohl mehrere Wochen aus

  • Aktualisiert: 15.01.2026
  • 14:55 Uhr
  • SID

Der FC Bayern München muss in den kommenden Spielen auf den Österreicher verzichten. Am Donnerstag informierte der Verein über die Schwere der Verletzung.

Die Befürchtungen haben sich bestätigt: Konrad Laimer fehlt dem FC Bayern München in den kommenden Spielen. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, hat sich der Außenverteidiger einen Muskelfaserriss in der linken Wade zugezogen.

Eine Ausfallzeit nannte der deutsche Rekordmeister nicht. Erfahrungsgemäß aber dürfte Laimer mehrere Wochen ausfallen und würde damit auch in den letzten beiden Spiele in der Ligaphase der Champions League fehlen.

Laimer ist nach Josip Stanisic schon der zweite Spieler innerhalb weniger Tage, der verletzungsbedingt ausfällt.

Schon kurz nach dem 3:1-Sieg der Bayern zum Hinrunden-Abschluss beim 1. FC Köln ahnte Trainer Vincent Kompany nichts Gutes. "Er hat etwas gespürt an der Wade, wenn ich das richtig gesehen habe. Da geht es morgen sofort in den Scanner rein, dann wissen wir mehr", sagte der Belgier.

FC Bayern: Nicht nur Laimer angeschlagen

Der Außenverteidiger war in der Nachspielzeit mit einem Gegenspieler zusammengeprallt und musste behandelt werden. Weil die Münchner das Wechselkontingent bereits ausgeschöpft hatten, mussten sie das Spiel zu zehnt beenden, Laimer humpelte vom Feld.

"Hoffentlich kommen die anderen Spieler zurück", sagte Kompany: "Wir haben noch einige, die uns bald helfen müssen. Aber gut, hoffentlich geht es Konny gut und er kann einfach weitermachen."

Für den Ligaprimus war es nicht die einzige Schrecksekunde. Auch Harry Kane und Hiroki Ito mussten behandelt werden, Sorgen bestünden bei ihnen allerdings nicht, sagte Kompany.

Erst zuletzt war mit Stanisic bereits ein Außenverteidiger ausgefallen. Der Kroate erlitt im Bundesliga-Spiel gegen den VfL Wolfsburg (8:1) eine Kapselbandverletzung im rechten Sprunggelenk. Eine Angabe zur Ausfallzeit machte der Klub nicht.

