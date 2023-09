FC Bayern München: Leroy Sane – endlich auf Dauer der Unterschiedsspieler?

Anzeige

Leroy Sane bestätigt auch beim 2:1 in Gladbach seine aktuell gute Form. Einen Freibrief à la Gerland wird es nicht geben. Aber die Hoffnung beim FC Bayern, dass das nicht wieder nur ein Momentum ist.

Aus Mönchengladbach berichtet Andreas Reiners

Leroy Sane darf in der kommenden Woche machen, was er will. Sagt Thomas Müller. Und beruft sich dabei auf Hermann Gerland.

Mit einem Augenzwinkern geriet Müller regelrecht ins Schwärmen, als er nach dem 2:1-Arbeitssieg bei Borussia Mönchengladbach am 3. Spieltag nach Leroy Sane gefragt wurde.

"Er macht in jedem Spiel ein Tor und das ist schon mal sehr gut. Da können wir ein paar Floskeln rausholen. Hermann Gerland hat gesagt, wer jedes Wochenende zwei Tore macht, kann unter der Woche machen, was er will", sagte Müller und lachte. Ein Scherz natürlich, aber einer mit einem relativ ernsten Hintergrund.

Denn Sane macht natürlich nicht, was er will. Er macht ganz offensichtlich endlich das, was er machen muss, um ein Unterschiedsspieler zu sein.

Und das dauerhaft. Kontinuierlich.