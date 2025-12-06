Am 6. Spieltag der Champions League empfängt der FC Bayern München die Gäste von Sporting Lissabon in der Allianz-Arena. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker. Den FC Bayern München erwartet in der Champions League die nächste schwere Herausforderung. Mit Sporting Lissabon trifft der deutsche Rekordmeister am 6. Spieltag zum dritten Mal hintereinander auf ein Top-8 Team. Nachdem sich die Münchner noch eindrucksvoll bei Paris St. Germain in Unterzahl durchsetzten, gab es am vorigen Spieltag beim FC Arsenal die wettbewerbsübergreifend erste Niederlage der Saison. Einen Erfolg gab es in der Champions League trotzdem für den FC Bayern. Der Einspruch gegen die Drei-Spiele-Sperre gegen Luis Diaz war erfolgreich. Damit darf der Kolumbianer nach dem Spiel gegen Lissabon wieder mitwirken.

Die Portugiesen gewannen bisher dreimal, spielten einmal unentschieden und mussten sich nur am zweiten Spieltag der SSC Neapel geschlagen geben. Aktuell steht Sporting damit auf dem achten Platz und wäre direkt im Achtelfinale.

+++ Update, 20:38 Uhr: Ergebnis - FC Bayern vs. Sporting Lissabon 3:1 +++ Die Bayern haben in der Champions League einen 3:1 (0:0)-Heimsieg gegen Sporting Lissabon eingefahren. Dabei brauchten die Münchner aber durchaus Moral. Denn zunächst ging Sporting in der 54. Minute durch ein Eigentor von Joshua Kimmich durchaus glücklich in Führung. Die Bayern-Stars ließen sich davon aber nicht beirren, drehten die Begegnung durch Treffer von Serge Gnabry (65.), Lennart Karl (69.) und Jonathan Tah (77.).

+++ Update, 19:32 Uhr: Halbzeit - FC Bayern vs. Sporting Lissabon 0:0 +++ Zur Pause des Spiels zwischen dem FC Bayern München und Sporting Lissabon steht es noch 0:0. Allerdings wurde den Münchnern ein Tor von Lennart Karl wegen einer Abseitsstellung aberkannt, zudem scheiterte Harry Kane am Pfosten.

+++ Update, 17:30 Uhr: Die Aufstellungen sind da +++ FC Bayern München: Neuer - Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic - Pavlovic, Kimmich - Olise, Gnabry, Karl - Kane. Sporting Lissabon: Silva - Fresnada, Diomande, Quaresma, Matheus Reis - Hjulmand, Joao Simoes - Catamo, Araujo, Alisson - Suarez.

FC Bayern München vs. Sporting Lissabon heute live im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Champions-League-Spiel statt? Spiel: FC Bayern München vs. Sporting Lissabon

Wettbewerb: Champions League; 6. Spieltag

Datum: 9. Dezember 2025

Uhrzeit: 18:45 Uhr

Austragungsort: Allianz-Arena (München)

FC Bayern München vs. Sporting Lissabon heute live: Läuft das Champions-League-Match im Free-TV? Nein. Das Spiel zwischen dem FC Bayern München und Sporting Lissabon wird nicht im Free-TV übertragen.

FC Bayern empfängt Sporting Lissabon: Wer zeigt das Champions-League-Spiel heute live im Pay-TV? Das Spiel wird von DAZN auf dem linearen Kanal DAZN1 im Pay-TV übertragen. Wer ein kostenpflichtiges DAZN-Abonnement hat, kann auf den Sender zugreifen.

Champions League heute live: Wo kann ich Bayern München gegen Sporting Lissabon im Livestream sehen? Ebenfalls auf DAZN. Um Zugang zum Livestream zu erhalten, ist ein kostenpflichtiges Abo nötig.

FC Bayern München empfängt Lissabon: Wo gibt's heute einen Liveticker zur Champions League? Einen Liveticker zur Champions-League-Partie gibt es wie gewohnt auf ran.de.

Champions League: Der aktuelle Spieltag

