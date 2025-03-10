FC Bayern München: Mehrere Klubs wohl an Sacha Boey interessiert - News und Gerüchte

Alle Transfer-News und Gerüchte zum FC Bayern München im Überblick. Welche Stars wechseln? Welche gehen? Alle Informationen zum deutschen Rekordmeister im Ticker. Hier findet ihr alle Transfer-News und aktuelle Gerüchte zum FC Bayern München. Die wichtigsten Transfergerüchte der Bundesliga und der internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf ran.de.

+++ 20. Januar, 17:15 Uhr: Mehrere Top-Klubs offenbar an Sacha Boey interessiert +++ Sacha Boey ist Kandidat für einen Winterwechsel, wie Sportvorstand Max Eberl kürzlich angedeutet hat. Laut "kicker" gibt es mittlerweile auch mehrere Teams, die am 25-Jährigen interessiert sein sollen. Demnach handelt es sich dabei um den FC Everton, Olympique Lyon und Olympique Marseille. Die genannten Klubs sollen wohl die aktuelle Situation und Entwicklungen um Boey genau beobachten. Es sei offenbar gut möglich, dass eines der Teams ernst macht. Der Bericht betont jedoch, dass sein üppiges Jahresgehalt problematisch werden könnte, das laut "Sport Bild" bei drei Millionen Euro liegen soll. Der Franzose fehlt aktuell wegen einer Magendarmerkrankung. Zuvor soll er aber zusätzlich durch ein Fehlverhalten bei Trainer Vincent Kompany in Ungnade gefallen sein und spielt keine Rolle mehr. Bis Ende Januar hat das Transferfenster noch geöffnet. Der Außenverteidiger steht noch bis 2028 bei den Münchnern unter Vertrag.

+++ 18. Januar, 12:15 Uhr: Olise stellt Rekord von Bayern-Legende ein +++ Beim 5:1-Sieg des FC Bayern gegen RB Leipzig wurde Offensivstar Michael Olise erst nach knapp einer Stunde für Youngster Lennart Karl eingewechselt, dennoch stellte der Franzose den Bundesliga-Rekord einer Klub-Legende ein. Nach seiner Einwechslung steuerte der 24-Jährige noch drei Assists bei. Ein Kunststück, welches seit dem Beginn der detaillierten Datenerfassung zu Beginn der Saison 2004/05 nur Franck Ribery gelungen war. Bis zum Auswärtsspiel der Bayern in Leipzig war Ribery der einzige Akteur, dem es nach seiner Einwechslung in einem Bundesligaspiel glückte, drei Tore vorzubereiten. Der inzwischen 42-Jährige verbuchte seine Assists im März 2019 im Heimspiel des Rekordmeisters gegen den VfL Wolfsburg. Seinerzeit kam Ribery in der 55. Minute für Serge Gnabry und legte für Thomas Müller, Joshua Kimmich und Robert Lewandowski auf. Olise bereitete in Leipzig den 2:1-Führungstreffer durch Harry Kane sowie die Tore zum 3:1 durch Jonathan Tah und zum 4:1 durch Aleksandar Pavlovic vor. Abgerundet wurde der starke Auftritt von Olise übrigens, als er selbst zum 5:1-Endstand traf.

+++ 16. Januar, 17:01 Uhr: FCB nimmt wohl Kontakt zu Serbien-Juwel Kostov auf +++ Der FC Bayern München hat wohl mal wieder ein internationales Toptalent ins Auge gefasst. Wie die serbische Zeitung "Telegraf" berichtet, dürfte der Rekordmeister an Mittelfeldspieler Vasilije Kostov von Roter Stern Belgrad interessiert sein. Dem Bericht nach sollen die Münchner auch schon Kontakt in Richtung Serbien aufgenommen haben, um das Interesse am 17-Jährigen zu hinterlegen. Die Ablöseforderung soll bei 20 Millionen Euro liegen. Teenager Kostov bestritt bislang schon 24 Pflichtspiele in der laufenden Saison für die Profis des serbischen Serienmeisters (sechs Tore, fünf Vorlagen) und debütierte im Oktober 2025 in der A-Nationalmannschaft. Neben den Münchner dürfte auch der FC Arsenal den serbischen Jungstar ins Visier genommen haben.

+++ 16. Januar, 10:05 Uhr: Macht Bayern-Debütant bereits wieder den Abflug? +++ Am vergangenen Sonntag debütierte Felipe Chavez beim 8:1-Sieg des FC Bayern gegen den VfL Wolfsburg für die Münchner Profimannschaft. Bei seinem ersten Pflichtspiel wurde der 18-Jährige in der 83. Minute eingewechselt. Kurz nach seinem Debüt könnte der Youngster aber wohl bereits den Abflug machen. So berichtet die "Bild", dass der Offensivspieler gleich mehrere Angebote bekommen haben soll, um andernorts Spielpraxis zu sammeln. Demnach sollen sich unter anderem deutsche Zweitligisten darum bemühen, Chavez bereits in diesem Winter auszuleihen. Auch aus Spanien und Italien sollen Klubs Interesse signalisiert haben. Gemäß dem Bericht würde der Peruaner seine nächsten Entwicklungsschritte aber am liebsten beim FCB machen, die Konkurrenz mit Spielern wie Michael Olise, Lennart Karl und dem zurückkehrenden Jamal Musiala ist in der Offensive aber enorm.

FC Bayern München: Die aktuellsten Transfers