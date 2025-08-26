trikotleak beim FC Bayern
Im Internet kursiert ein Bild vom möglichen Auswärtstrikot des FC Bayern München für die Saison 2026/2027. Mit den Farben Weiß, Blau und Rot erinnert es an die legendären Jerseys, mit denen der Klub unter anderem den UEFA-Cup gewann.
Schon relativ früh gibt es erste Hinweise auf das Auswärtstrikot des FC Bayern München für die Saison 2026/27. Demnach sollen die Münchner in der kommenden Saison in Weiß, Blau und Rot auflaufen.
Adidas und der FCB setzen wohl auf eine Farbkombination, die tief mit der Vereinsgeschichte verbunden ist. Das gewohnte weiße Auswärtstrikot erinnert stark an die Vergangenheit.
Bekannt wurde dieses Design Mitte der 90er-Jahre. Im Finale des UEFA-Cup 1996 liefen die Bayern in diesem Trikot auf – und krönten sich gegen Girondins Bordeaux um Zinedine Zidane und den späteren FCB-Profi Bixente Lizarazu zum Sieger.
Auch in der darauffolgenden Saison 1996/97 trugen die Münchner die Farben. Sportlich zahlte es sich aus: Am Ende stand der Gewinn der deutschen Meisterschaft.
Bayern-Trikot geleakt? Erinnerungen an die 90er Jahre
Ein Jahr später, 1997/98, blieb das Auswärtstrikot in gleicher Form erhalten. Spieler wie Lothar Matthäus, Mario Basler, Oliver Kahn oder Dietmar Hamann liefen damit auf. Die Saison verlief jedoch turbulent: Zwar sicherte sich der FC Bayern den DFB-Pokal, doch die Meisterschaft ging überraschend an Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern. In der Champions League scheiterte der Klub in einem legendären Viertelfinal-Rückspiel an Borussia Dortmund.
Nun, fast drei Jahrzehnte später, scheint Adidas an dieses Design anknüpfen zu wollen. Mit dem möglichen Retro-Look für 2026/27 könnte bewusst an die alten Zeiten erinnert werden. Auch wenn die damaligen Mannschaften im Vergleich zur jüngeren Vergangenheit nicht mit ganz so vielen Titeln aufwarten konnten.