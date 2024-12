FC Bayern München: Neues Auswärtstrikot geleakt - Retro-Look ab 2025/26?

Der FC Bayern München könnte in der kommenden Saison auswärts im Retro-Style auflaufen. Das zumindest legt ein "Leak" eines Internetportals nahe. Das Jersey erinnert an ein Trainingsoutfit von vor über als zehn Jahren.

Der FC Bayern München strebt nach einer goldenen Zukunft, schaut dabei aber offenbar auch gerne zurück auf vergangene Jahre der glorreichen Vereinsgeschichte. Manchmal auch bei der Wahl des Outfits.

Zumindest wenn es nach dem Portal "Footy Headlines" geht, läuft der Rekordmeister in der kommenden Saison mit einem Trikot auf, das an die Saison 2010/2011 erinnert. Oder besser: an das damalige Trainingsoutfit. Auch wenn die Jacke rot war, das Trikot nun aber weiß sein soll.

Das dürfte bei Teilen der Fans für Verstimmung sorgen, denn die stehen auch mit Bannern dafür ein, dass die Vereinsfarben nicht Rot oder Weiß sind, sondern eben Rot-Weiß.

Ansonsten sind die Parallelen aber deutlich zu erkennen: Neben dem Logo von Ausrüster Adidas über der rechten und dem Vereinswappen über der linken Brust stechen vor allem blaue Streifen hervor, die auf der Vorderseite links und rechts vom Kragen bis hinunter zum Bund verlaufen.

Jeweils ein zweiter blauer Streifen beginnt am Kragen, endet dann aber schon beim Ärmelansatz. Hinzu kommen die bekannten drei Adidas-Streifen in orange-roter Farbe auf den Schultern.