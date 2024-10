Alle News, Transfers und Gerüchte zum FC Bayern München im Überblick. Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Welcher Spieler kommt? Welcher geht? Alle Informationen zum deutschen Rekordmeister. Hier findet ihr alle Transfernews und weiteren Infos zum FC Bayern München. Damit verpasst ihr keine Transfergerüchte beim deutschen Rekordmeister. Eine Übersicht zu den Transfergerüchten der Bundesliga und den internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf unserer Seite.

+++ 31. Oktober, 14:10 Uhr: Dayot Upamecano wohl vor Blitz-Comeback - gegen Union wieder dabei? +++ Beim FC Bayern München könnte es im Heimspiel am Samstag gegen Union Berlin (ab 15:30 Uhr im Liveticker) zu einem überraschend frühen Comeback kommen. Laut "Sky" arbeitet Dayot Upamecano nämlich an seiner Rückkehr in den Kader gegen die "Eisernen". Der Franzose laborierte zuletzt an Oberschenkelproblemen, könnte aber schon gegen Union wieder eine Option für Trainer Vincent Kompany sein.

Die Vertragsverlängerung von Jamal Musiala hat oberste Priorität beim FC Bayern München. Nach seinem Dreierpack beim Pokalspiel beim 1. FSV Mainz 05 äußerte sich der 21-Jährige nicht klar, gab aber einen Wink, in welche Richtung es geht. "Ich kann jetzt nicht viel sagen. Es ist besser, ein bisschen mystery zu bleiben", sagte er mit seinem gewohnt sympathischen englischen Dialekt. "Ich bin echt glücklich. Ich hoffe, das sieht man auch." Thomas Müller gab schon mal Hilfestellung für die anstehende Entscheidung: "Ich glaube dass Jamal weiß, welchen Stellenwert er bei den Fans hat, wie in die Leute lieben. Nicht nur bei Bayern, sondern in ganz Deutschland", sagte der Münchner Routinier. "Ich glaube er wird gut daran tun, wenn er sich das drei-, vier-, fünfmal überlegt - wenn er überhaupt Gedanken daran verschwendet, nicht hier zu bleiben." Musialas Vertrag endet im Sommer 2026.

+++ 30. Oktober, 08:04 Uhr: Müller liebäugelt wohl mit USA-Wechsel +++ Thomas Müller ist in diesem Jahr 35 Jahre alt geworden und befindet sich im Herbst seiner Karriere. Es ist kein Geheimnis, dass die Verantwortlichen des FC Bayern München den Ur-Bayern auch nach seiner Karriere in den Klub einbinden wollen. Allerdings hat Müller offenbar andere Pläne. Das berichtet zumindest die "Sport Bild". Demnach soll Müller mit einem Wechsel in die USA liebäugeln. Ein Ende der aktiven Karriere soll im Hause Müller noch nicht in Frage kommen. Sein Vertrag in München endet im kommenden Sommer.

+++ 28. Oktober, 19:45 Uhr: Winter-Leihe für Tel im Gespräch +++ In seiner dritten Saison für den FC Bayern wurde von Mega-Talent Mathys Tel endlich der Durchbruch erwartet - Fehlanzeige. Nur 179 Minuten sammelte der Stürmer in den bisherigen Saisonspielen, ohne eine einzige Torbeteiligung. Aus diesem Grund überlegen die Münchner wohl, sich von Tel zu trennen - allerdings nur auf Leihbasis. Laut "Sky" ist man beim FC Bayern mit der Entwicklung des 19-Jährigen unzufrieden, eine Leihe im Winter soll eine realistische Option sein. Mainz 05 vs. FC Bayern München live: Übertragung des DFB-Pokals im Free-TV, Livestream und Liveticker Allerdings nur, wenn bis dahin alle Offensivkräfte gesund bleiben. Im Falle einer Verletzung würde die Personalsituation an der Säbener Straße eventuell nochmal neu evaluiert werden. Tel selbst wäre des Berichts zufolge lieber in München geblieben, ist nicht glücklich mit der Idee einer Leihe. Potentielle Ziele wurden nicht genannt, allerdings waren in der Vergangenheit mit Werder Bremen und Borussia Mönchengladbach bereits zwei Bundesliga-Klubs an einem Leihgeschäft interessiert .

+++ 28. Oktober, 9:28 Uhr: Goretzka postet Bild mit Bochum-Wappen +++ Für den gebürtigen Bochumer Leon Goretzka war das Auswärtsspiel seines FC Bayern am Sonntag beim VfL keine Partie wie jede andere. Bereits als Sechsjähriger wurde er Teil des Vereins und verbrachte seine gesamte fußballerische Jugend beim VfL Bochum. Erst als 18-Jähriger wechselte er 2013 zum FC Schalke 04, 2018 ging es zum FC Bayern. Insofern ist es wenig verwunderlich, dass er den Klub bis heute im Herzen trägt. Nach dem 5:0-Sieg der Bayern postete er bei Instagram ein Bild von sich im Bayern-Trikot neben einem großen VfL-Bochum-Wappen. Die Botschaft, die auch ohne eigene Worte zum Ausdruck brachte: Ich trage beide Vereine im Herzen.

Immerhin durfte Goretzka selbst auch auf dem Platz an seiner alten Wirkungsstätte mitwirken. Der 29-Jährige, der bei Bayern-Trainer Vincent Kompany einen schweren Stand hatte, bekam eine halbe Stunde Einsatzzeit.

+++ 27. Oktober, 19:29 Uhr: Bayern München erzielt offenbar Rekordgewinn +++ Auf der Führungsebene ging es beim FC Bayern in den vergangenen Jahren auf und ab. Finanziell soll es dem Verein dafür aber sonderlich gut gehen. So gut wie noch nie offenbar: Wie die "Bild" berichtet, wird der Rekordmeister bei der Jahreshauptversammlung im Dezember einen Rekordgewinn von 29 Millionen Euro verkünden. Auch deshalb seien Präsident Herbert Hainer und Patron Uli Hoeneß momentan mit der Stabilität im Verein zufrieden. Davon könnte insbesondere Jan-Christian Dreesen profitieren. Das Arbeitspapier des Bayern-CEOs läuft 2025 aus - spätestens bei der nächsten Aufsichtsratssitzung im November soll eine Entscheidung über eine Vertragsverlängerung getroffen werden. Dreesen möchte das Amt wohl weiterhin behalten, während die Klub-Bosse sich Kontinuität in der Vereinsführung wünschen. Laut "Bild" stehen deswegen die Chancen auf eine weitere Zusammenarbeit gut.

+++ 27. Oktober, 10:27 Uhr: Bayern-Bosse machen wohl Druck auf Kompany +++ Nach der desaströsen 1:4-Pleite in der Champions League beim FC Barcelona fordern die Bosse des FC Bayern offenbar Anpassungen von Trainer Vincent Kompany. Wie die "Bild" berichtet, wird vom Belgier erwartet, die Abwehr deutlich zu stabilisieren. Damit ist dem Bericht zufolge nicht gemeint, dass Kompany seine generelle Spielidee des hohen Pressings abändern soll. Allerdings wollen die Bayern auch in den großen Spielen Ergebnisse sehen, weshalb das Risiko minimiert werden soll. In der Champions League hat der deutsche Rekordmeister zwei der ersten drei Partien verloren. Nach der Niederlage in Barcelona hatte sich Sportvorstand Max Eberl demonstrativ vor seinen Trainer gestellt. "Wir sind überzeugt von dem, was wir tun. Und wir werden weiterhin verteidigen, was wir tun", sagte er.

+++ 25. Oktober, 23:29 Uhr: Stimmt Sane einer Gehaltsreduzierung zu? +++ Wie geht es weiter mit Leroy Sane? Der Vertrag des Offensivspielers beim FC Bayern läuft am Saisonende aus, Sportvorstand Max Eberl erklärte zuletzt, es gebe einen "guten Austausch" zwischen Klub und Spieler. Wie die "Bild" berichtet, sei das Gehalt des 28-Jährigen der Knackpunkt. Aktuell soll Sane rund 20 Millionen Euro pro Jahr kassieren - eine Summe, die die Bayern gerne drücken würde. Und tatsächlich scheint es eine Annäherung zu geben. So sei Sane bereit, einer Reduzierung des Fixgehaltes zuzustimmen, wenn im Gegenzug über Boni die Möglichkeit besteht, eine ähnliche Summe wie aktuell verdienen zu können. Ein Wechsel zu einem Klub wie Newcastle United, wie er zuletzt in der Gerüchteküche waberte, sei so oder so jedoch kein Thema für Sane. Der flexibel einsetzbare Offensivspieler ist seit 2020 für die Münchner aktiv. In bislang 181 Pflichtspielen war er an 99 Toren direkt beteiligt. Immer wieder wurde Sane aber von Verletzungen zurückgeworfen.

+++ 25. Oktober, 10:15 Uhr: Bayern braucht wohl "Wunder" für Davies-Verbleib +++ Der Vertrag von Alphonso Davies läuft im Sommer aus - für einen Verbleib in München stehen die Chancen offenbar sehr schlecht. Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet, haben die Bayern und der Kanadier in den vergangenen Monaten keine Fortschritte bei den Vertragsverhandlungen gemacht. Die Situation zwischen dem Rekordmeister und Davies sei weiterhin "angespannt und kompliziert". Es brauche ein "Wunder", damit sich daran etwas ändere. Die Chancen für einen Verbleib stehen demnach "höchstens bei 10 Prozent". Laut Romano ist also zu erwarten, dass der 23-Jährige den FC Bayern im Sommer ablösefrei verlassen wird. Interesse soll es insbesondere von Real Madrid geben. Spaniens Rekordmeister versuchte offenbar bereits im Sommer, Davies zu verpflichten, zog sich dann aber aufgrund der zu hohen Ablöseforderungen zurück. Neben den Madrilenen sollen mehrere Premier-League-Klubs hinter dem Linksverteidiger her sein. Außerdem sei der FC Barcelona ebenfalls im Rennen um Davies, auch weil der Kanadier ein gutes Verhältnis zu Barca-Coach Hansi Flick habe.

FC Bayern: Vincent Kompany muss Taktik ändern - ein Kommentar Angesprochen auf den Verdienst von Neutrainer Vincent Kompany, konnte sich Rummenigge im "DAZN"-Interview einen Seitenhieb nicht verkneifen: "Er lebt die Gemeinschaft, er steht nicht über der Gemeinschaft, wie das leider im letzten Jahr unter Thomas Tuchel der Fall war", so Rummenigge. Weiter sagt er über Kompany: "Er lebt die Gemeinschaft, indem er sagt, ich bin Teil dieser Truppe und ich trage meinen Teil dazu bei, dass wir am Ende des Tages hoffentlich erfolgreich vom Platz gehen." Dabei kritisiert Rummenigge vor allem die Beziehung zwischen Tuchel und seiner ehemaligen Mannschaft: "Wenn ich eins gelernt habe im Fußball, dann das: Zwischen Trainer und Mannschaft darf zwar ein ehrliches und auch durchaus kritisches Verhältnis herrschen", sagte Rummenigge, "aber es muss auch ein loyales Vertrauensverhältnis aufgebaut sein. Das hatten wir im letzten Jahr nicht. Aber das haben wir jetzt." Über ein Jahr war Tuchel an der Säbener Straße aktiv. Beide Parteien einigten sich im Februar auf ein vorzeitiges Ende der Zusammenarbeit zum Saisonende. Kompany übernahm in München, Tuchel heuerte derweil als Trainer der englischen Nationalmannschaft an.

+++ 22. Oktober, 11:05 Uhr: Holt der FCB United-Star Marcus Rashford? +++ Bahnt sich beim FC Bayern ein Überraschungstransfer an? Wie das englische Transferportal "TEAMtalk" berichtet, soll der deutsche Rekordmeister ins Rennen um Marcus Rashford eingestiegen sein. Der englische Offensivspieler spielt aktuell bei Manchester United und ist sowohl auf beiden Flügeln wie im Sturmzentrum einsetzbar. Dem Bericht nach soll ein Transfer in diesem Winter möglich sein. Allerdings sollen neben den Bayern auch Olympique Marseille und Paris Saint-German Interesse am 26-Jährigen zeigen. Ein Transfer ergibt aus Sicht der Mücnhner aber kaum Sinn und ist eigentlich komplett unrealisitisch. Schließlich sind die Bayern auf Rashfords präferierten Positionen prächtig besetzt. Günstig wäre der Deal ebenfalls nicht. Zum einen möchte Manchester United seinen Star eigentlich nicht abgeben. Zum anderen läuft sein Vertrag in Manchester noch bis zum Sommer 2028.

+++ 21. Oktober, 18:30 Uhr: Musiala fit genug für Spiel beim FC Barcelona? +++ Für den FC Bayern wären es sehr erfreuliche Nachrichten: Jamal Musiala steht möglicherweise vor seinem Comeback. Laut Sky kann es der Mittelfeldspieler kaum erwarten, am Mittwochabend in der Champions League beim wichtigen Spiel beim FC Barcelona aufzulaufen. Musiala arbeite intensiv an seiner Rückkehr, nachdem er das Stuttgart-Spiel noch wegen Hüftgelenksproblemen verpasst hatte. Eine weitere frohe Botschaft laut Sky: Es gebe weiterhin starke Anzeichen dafür, dass Musiala seinen Vertrag langfristig bis 2029 oder 2030 verlängern werde.

+++ 21. Oktober, 07:30 Uhr: Benfica-Youngster als möglicher Tah-Ersatz bei Bayern? +++ Laut der portugiesischen Zeitung "Jornal de Noticias" hat der FC Bayern Interesse an Abwehrspieler Tomas Araujo von Benfica Lissabon. Demnach sollen die Münchner sogar eine Anfrage bei dem Klub hinterlegt haben. Der Verteidiger sei eine Alternative, sollte ein Transfer von Jonathan Tah, der eigentlich schon im Sommer 2024 hätte an die Isar wechseln sollen, auch in Zukunft nicht gelingen. Das Problem: Da der 22-Jährige noch bis 2028 vertraglich an Benfica gebunden ist, wäre ein Transfer wohl deutlich teurer. Neben den Bayern sollen auch Paris Saint-Germain und der FC Chelsea interessiert sein.

+++ 19. Oktober, 22:32 Uhr: 400 Pflichtspiele für den FC Bayern - Kimmich vom Jubiläum überrascht +++ Bayerns Joshua Kimmich absolvierte beim 4:0 (0:0)-Sieg über den VfB Stuttgart sein 400. Pflichtspiel für die Münchner. "Es ist natürlich schon eine Marke, wo man stolz drauf ist, so viele Pflichtspiele für einen Verein wie den FC Bayern zu bestreiten. Das ist eine schöne Sache", sagte der Kapitän der Nationalmannschaft nach Schlusspfiff auf ran-Nachfrage über sein Jubiläum. Kurios: Wirklich bewusst war ihm dies vor der Partie noch gar nicht. "Ich habe erst nach der Partie erfahren, dass es heute mein 400. Pflichtspiel für den FC Bayern war. Es war vorher nicht so, dass ich dachte: 'Boah, mein 400. Pflichtspiel'", erklärte Kimmich.

+++ 19. Oktober, 21:50 Uhr: Pavlovic fällt lange aus +++ Der FC Bayern muss wochenlang auf Shootingstar Aleksander Pavlovic verzichten. Der Verein gab bekannt, dass sich der 20-Jährige das Schlüsselbein gebrochen hat. Die Ausfallzeit dürfte ca. sechs Wochen betragen. "Bei Aleksandar Pavlovic, der gerade untersucht wird, gehen wir von einem Schlüsselbeinbruch aus. Das würde dann schon einige Zeit dauern. Das ist für Aleks wirklich dramatisch. Aber wir haben die Tiefe im Kader, das aufzufangen", hatte Eberl schon direkt nach dem Sieg gegen den VfB-Stuttgart im Interview mit "Sky" gesagt. Der deutsche Nationalspieler war bereits in den Anfangsminuten des 4:0-Sieges der Bayern gegen Stuttgart nach einem Luftzweikampf unglücklich auf die Schulter gefallen. Auch Trainer Vincent Kompany zeigte sich am "Sky"-Mikro ernüchtert: "Bei Aleksandar Pavlovic sieht es nicht gut aus. Das ist richtig schade, denn er war in dieser Saison bislang unser bester Spieler. Aber diese Verletzung wird trotzdem nichts daran verändern, wie erfolgreich seine Karriere sein wird." Die Ausfallzeit für einen Schlüsselbeinbruch beträgt je nach Behandlungsmethode in der Regel sechs bis acht Wochen.

+++ 19. Oktober, 19:08 Uhr: Schulterprobleme! Frühe Pavlovic-Auswechslung +++ Nur fünf Minuten stand Aleksandar Pavlovic im Topspiel gegen Stuttgart auf dem Rasen. Dann fiel der 20-Jährige nach einem Luftzweikampf mit Fabian Rieder ungünstig auf die Schulter. Mit schmerzverzerrtem Gesicht musste Pavlovic behandelt und anschließend ausgewechselt werden. Für ihn kam 51-Millionen-Neuzugang Joao Palhinha in die Partie. Das Mittelfeld-Juwel begab sich hingegen gemeinsam mit Bayern-Arzt Dr. Peter Ueblacker in die Kabine. In dieser Saison verpasste Pavlovic mit der 6:1-Gala über Kiel erst ein Pflichtspiel unter Vincent Kompany.