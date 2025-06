Anzeige

Bundesliga 2024/2025 - 32. Spieltag 15:30 RB Leipzig RB Leipzig 3:3 Beendet Bayern Bayern München Bundesliga 2024/2025 - 33. Spieltag 18:30 Bayern München Bayern 2:0 Beendet M'gladbach Bor. Mönchengladbach Bundesliga 2024/2025 - 34. Spieltag 15:30 1899 Hoffenheim Hoffenheim 0:4 Beendet Bayern Bayern München

+++ 1. Juni, 17:50 Uhr: Bayern-Interesse an Eze offenbar konkret +++ Der FC Bayern möchte nach der Transfer-Schlappe bei Florian Wirtz offenbar ein Statement setzen. Dieses könnte mit der Verpflichtung von Crystal-Palace-Star Eberechi Eze einhergehen. Laut Informationen des ehemaligen Manchester-United- und Blackburn-Chef-Scouts Mick Brown steht der 26-Jährige auf der Wunschliste von Bayern-Coach Vincent Kompany. Dies erklärte Brown gegenüber der englischen Quelle "Football Insider". Die Münchner sollen Eze als ideale Ergänzung zum Offensiv-Trio Michael Olise, Jamal Musiala und Harry Kane ansehen. Eine entscheidende Trumpfkarte im Werben der Münchner könnte Olise sein. Beide kennen sich aus ihrer gemeinsamen Zeit bei Crystal Palace und sollen eine enge Freundschaft pflegen. Eze hat beim Premier-League-Klub zwar noch bis 2027 Vertrag, verfügt jedoch dem Vernehmen nach über eine Ausstiegsklausel in Höhe von 80 Millionen Euro. Der FC Bayern müsste diese wohl ziehen, um eine Chance auf den englischen Nationalspieler zu haben, da zahlreiche Premier-League-Klubs mit in der Verlosung sind. Ob die Münchner allerdings wirklich so viel zahlen, steht auf einem anderen Blatt Papier. Der 26-Jährige spielt meist zentral im offensiven Mittelfeld und nur gelegentlich als Linksaußen. Dies könnte einen Transfer verhindern, da die Münchner eigentlich auf der Suche nach einem klassischen Linksaußen sein sollen. Eze hat in der vergangenen Saison in 43 Pflichtspielen 14 Tore geschossen und elf Buden aufgelegt. Seinen wichtigsten Treffer erzielte er am 17. Mai, als er im FA-Cup-Finale gegen Manchester City das entscheidende 1:0 markierte.

+++ 1. Juni, 9:50 Uhr: Bayern sollen sich nach Woltemade erkundigt haben +++ Nick Woltemade gilt als einer der Senkrechtstarter der Saison. Nach Anfangsschwierigkeiten startete der von Werder Bremen geholte Offensivspieler beim VfB Stuttgart durch. Nachdem er international zum Zuschauen verdammt war, überzeugte der U21-Nationalspieler in Bundesliga und DFB-Pokal mit 17 Toren in 33 Einsätzen. Diese starke Bilanz soll auch den FC Bayern München zeitig auf den Plan gerufen haben. Nach "Bild"-Informationen fragte der Rekordmeister bereits im Februar nach dem Spiel in Stuttgart "gaaanz vorsichtig" bei Woltemade an, ob in seinem Vertrag eine Ausstiegsklausel festgeschrieben ist. Dass die Antwort Nein gelautet haben soll, dürfte an der Säbener Straße für Ernüchterung gesorgt haben. Dennoch ist ein Transfer natürlich alles andere als ausgeschlossen, angesichts eines bis 2028 laufenden Kontrakts müsste der FC Bayern aber wohl tiefer in die Tasche greifen. Ein weiteres Bild vom baumlangen Ballvirtuosen können sich die Bosse während des Finalturniers der Nations League und anschließend bei der U-21-EM in der Slowakei (live in SAT.1, auf Joyn, ran.de und in der ran-App) machen.

+++ 31. Mai, 8:46 Uhr: FC Bayern bessert offenbar bei Sane-Angebot nach +++ Der FC Bayern möchte Leroy Sane gerne halten und hat beim Angebot für den 29-jährigen Offensivspieler offenbar nochmal nachgelegt. Laut "Sky" bietet der Rekordmeister Sane nun ein höheres Fixgehalt, was die Seite des Spielers um den Berater Pini Zahavi gefordert hatte. Zunächst hatten die Münchner dem Nationalspieler laut "Sport1" ein Grundgehalt von zehn Millionen Euro geboten, dazu wären Bonuszahlungen von bis zu fünf Millionen Euro möglich gewesen. Nun soll das Grundgehalt erhöht worden sein, um die Chancen auf einen Verbleib zu erhöhen. Sportvorstand Max Eberl und vor allem Ehrenpräsident Uli Hoeneß sollen großes Interesse haben, Sane in München zu halten.

+++ Update, 30. Mai, 20:39 Uhr: Doch schwerer verletzt? Kim droht wohl Aus für Klub-WM +++ Der FC Bayern München muss möglicherweise bei der FIFA Klub-WM im Sommer 2025 in den USA auf Abwehrstar Min-Jae Kim verzichten. Wie das südkoreanische Medium "Footballist" berichtet, soll die Achillessehnenentzündung nämlich deutlich schlimmer sein, als bisher angenommen. Dem Bericht nach bekam Kim daher von seinem Orthopäden des Vertrauens in Südkorea den Rat, mindestens bis zum 15. Juli zu pausieren. Kim soll zuletzt schon monatelang unter Schmerzen gespielt haben, wodurch sich die Achillessehnenproblematik auch auf das andere Bein ausgeweitet habe. Die Münchner rechneten bislang mit einer Rückkehr des Innenverteidigers zur Vorbereitung auf die Klub-WM, nun aber droht dem Nationalspieler dem Bericht nach aufgrund der anhaltenden Probleme wohl sogar das Aus für das Turnier in den USA.

+++ Update, 29. Mai, 21:40 Uhr: Jonathan Tah schwärmt von Vincent Kompany +++ Der Wechsel von Jonathan Tah zum FC Bayern ist perfekt, der Abwehrspieler unterschrieb beim deutschen Rekordmeister einen Vertrag bis 2029. In einem Beitrag bei "Player's Tribune" erläuterte der Nationalspieler seine Beweggründe für den Wechsel. "Ich hatte andere Angebote, die wirklich gut waren. Mir gefällt der Gedanke, ins Ausland zu gehen und eine neue Sprache, eine neue Kultur zu lernen", schrieb Tah. "Aber für mich kommt es immer auf die persönliche Entwicklung, die Menschen und die Kultur an, und ich werde bei einem der besten Vereine der Welt spielen, mit einem ganz besonderen Trainer." Bayern-Trainer Vincent Kompany hinterließ bei Tah enormen Eindruck. Der gebürtige Hamburger Tah verfolgte Kompany bereits während dessen Zeit beim HSV. "Man konnte sehen, dass er im Begriff war, einer der besten Innenverteidiger der Welt zu werden, und ich habe ihn damals wirklich bewundert", erklärte der Neu-Bayer. Tah ergänzt: "Jetzt, wo er zu einem der führenden Spieler seiner Generation geworden ist, bewundere ich ihn noch mehr." Zumal der familiäre Hintergrund bei beiden ähnlich ist. "Wir haben beide einen afrikanischen Vater und eine europäische Mutter. Für mich gab es immer eine besondere Verbindung zwischen uns", schildert Tah. Das persönliche Gespräch mit Kompany habe dann seine Meinung noch einmal bestätigt und ihn auch an Xabi Alonso erinnert. "Sobald man mit ihm spricht, spürt man seine Leidenschaft, seine Ideen und seine Werte. Wie Xabi sieht er dich zuerst als Mensch und dann als Profi", berichtet er. Letztlich gab es dann keine Zweifel mehr. "Er erzählte mir, wie ich in die Mannschaft passen würde und wie er mir helfen kann, ein besserer Innenverteidiger zu werden. Das war genau das, was ich hören wollte. Die Vorstellung, für ihn zu spielen, gefiel mir. Am Ende konnte ich hier in Deutschland bekommen, was ich wollte", so Tah.

+++ Update, 29. Mai, 16:42 Uhr: AC Mailand ruft wohl Mondpreis für Bayern-Flirt Rafael Leao auf +++ Milan-Star Rafael Leao gilt Gerüchten zufolge als möglicher Neuzugang beim FC Bayern. Allerdings steht den Münchnern wohl eine große finanzielle Hürde bevor. Wie die Zeitung "Corriere dello Sport" berichtet, sollen sich die Mailänder für Leao eine Ablösesumme von 130 Millionen Euro vorstellen. Dem Bericht zufolge sei wahrscheinlich, dass eine solche Forderung Interessenten wie die Münchner oder den FC Arsenal abschrecken würde, zumal Leao in der abgelaufenen Serie-A-Saison insgesamt eher durchwachsen spielte. Der Vertrag des 25-Jährigen bei Milan läuft noch bis zum Sommer 2028. An ihm sollen wohl auch Klubs aus Saudi-Arabien interessiert sein, die ihn dem Bericht nach mit einem kolportierten Jahresgehalt von 25 Millionen Euro in die Wüste locken wollen. Die Mailänder verpassten nach einem enttäuschenden achten Platz in der Serie A das europäische Geschäft. Leao soll auch deshalb einem Wechsel positiv gegenüber stehen.

FC Bayern München: Die aktuellsten Transfers