Wie die "tz" berichtet, wurde Victor Osimhen von Galatasaray Istanbul dem Rekordmeister offenbar kürzlich angeboten. Demnach erfolgte die Kontaktaufnahme über einen englischen Mittelsmann, da der türkische Top-Klub wohl Einnahmen generieren wolle.

Im Sommer 2024 hat Galatasaray den 27-Jährigen erst für eine Ablöse von 75 Millionen Euro vom SSC Neapel verpflichtet. Der Spieler, der derzeit für Nigeria am Afrika-Cup teilnimmt, soll für die Münchner wohl schon wieder für einen Wechsel bereit sein.

Bayerns Sportvorstand Max Eberl hätte dem genannten Kontaktmann aber offenbar schnell klargemacht, dass der FCB aktuell keinen Bedarf habe.

Osimhen, der mit einer Deutschen liiert ist, hat in der Bundesliga bereits für den VfL Wolfsburg gespielt. Weiter heißt es, dass er bereits 2023 ein Thema beim FC Bayern gewesen sein soll.

Zudem gab es im Herbst 2024 Spekulationen um eine angebliche Vertragsklausel, die dem Stürmer die Option eingeräumt hätte, Galatasaray für einen von zehn seiner Wunsch-Klubs zu verlassen - darunter auch der FC Bayern.