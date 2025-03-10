Aktuelle News, Transfers und Gerüchte zum BVB im Überblick. Welcher Star wechselt? Welcher geht? Alle Informationen zu Borussia Dortmund. Hier findet ihr aktuelle Transfer-News und Gerüchte rund um Borussia Dortmund. Damit verpasst ihr keine wichtigen Nachrichten zum BVB.

Ein Überblick zu den Transfergerüchten der Bundesliga und den internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf unserer Seite.

+++ 2. Januar, 12:20 Uhr: Pascal Groß vor Brighton-Rückkehr - BVB holt wohl keinen Ersatz +++ Nationalspieler Pascal Groß steht übereinstimmenden Medienberichten zufolge unmittelbar vor einer Rückkehr zu Brighton & Hove Albion (siehe Eintrag vom 1. Januar). Einen Ersatz für den erfahrenen Mittelfeldspieler holt der BVB aber offenbar nicht. Laut Informationen der "Ruhr Nachrichten" sollen die Dortmunder aufgrund der hohen Sommerinvestitionen kein Budget für Neuzugänge im Wintertransferfenster haben. Außerdem bestehe aufgrund der Konkurrenzsituation im zentralen Mittelfeld kein akuter Handlungsbedarf. Mit Felix Nmecha, Jobe Bellingham, Marcel Sabitzer, Carney Chukwuemeka und Salih Özcan stehen Trainer Niko Kovac einige Alternativen zur Verfügung. Groß erhielt in den vergangenen Monaten nur noch geringe Einsatzminuten und kam des Öfteren gar nicht zum Einsatz. Der 34-Jährige war im Sommer 2024 zu den "Schwarz-Gelben" gewechselt und absolvierte seitdem 66 Pflichtspiele für die Borussen, in denen ihm ein Tor und 17 Assists gelangen.

+++ 1. Januar, 10:11 Uhr: Pascal Groß vor Rückkehr in die Premier League +++ Nach eineinhalb durchwachsenen Jahren steht Nationalspieler Pascal Groß bei Borussia Dortmund vor dem Absprung - und vor einer Rückkehr zu Brighton & Hove Albion in die Premier League. Das berichten unter anderem "Bild" und "Sky". Demnach habe der 34 Jahre alte Mittelfeldspieler bereits eine Einigung mit dem Klub von Teammanager Fabian Hürzeler erzielt, der Medizincheck solle zeitnah stattfinden. Von den Klubs gab es zunächst keine Bestätigung. BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl hatte nach dem 2:0 gegen Borussia Mönchengladbach zum Jahresabschluss erklärt, es werde "vielleicht ein, zwei Kaderbewegungen geben", man sei bereits "in Gesprächen". Groß war im Sommer 2024 nach Dortmund gewechselt. Der Vertrag des Nationalspielers, der um seine WM-Nominierung kämpft und von BVB-Coach Niko Kovac in der Hinrunde in acht Begegnungen nicht eingesetzt wurde, läuft am Saisonende aus. Laut "Sky" steht eine Ablöse von bis zu drei Millionen Euro im Raum. Groß war für sieben Millionen nach Dortmund gekommen. Der gebürtige Mannheimer war 2017 vom FC Ingolstadt nach Brighton gewechselt. Er bestritt 261 Pflichtspiele für den Klub aus Südengland, war Publikumsliebling, Stammkraft und avancierte 2023 im reifen Fußballeralter von 32 Jahren zum Nationalspieler.

+++ 31. Dezember, 10:07 Uhr: Kommt Oscar Bobb per Leihe von ManCity? +++ Schnappt sich der BVB in der Winterpause einen hochkarätigen Neuzugang? Wie die "Daily Mail" berichtet, soll die Borussia an einer Verpflichtung von Flügelspieler Oscar Bobb von Manchester City arbeiten. Demnach gab es bereits Gespräche über eine Leihe bis zum Saisonende inklusive Kaufoption. Diese soll bei rund 34,4 Millionen Euro liegen. Laut "Sport1" soll ein Wechsel sogar kurz bevorstehen. Der 22-Jährige steht noch bis 2029 bei den "Citizens" unter Vertrag. In der Premier League kam er in der laufenden Saison in neun Spielen auf 467 Einsatzminuten, wobei ihm ein Assist gelang. Der Großteil stammt jedoch vom Saisonbeginn, seit Monaten spielt Bobb kaum mehr eine Rolle unter Trainer Pep Guardiola. Durch den offenbar bevorstehenden Transfer von Antoine Semenyo vom AFC Bournemouth nach Manchester dürften die Chancen auf Spielzeit noch weiter schwinden.

+++ 30. Dezember, 15:25 Uhr: Talent Kabar offenbar auf Liste des HSV +++ Gibt Borussia Dortmund eines der vielversprechenden schwarz-gelben Talente ab? Wie die "Bild" berichtet, könnte Almugera Kabar in diesem Winter fest zum Hamburger SV wechseln. Es soll bereits Kontakt zwischen allen Beteiligten gegeben haben. Auch der FC Brentford und der FC Chelsea sollen Interesse zeigen. Der 19-jährige Linksverteidiger wurde mit der U17 des DFB Welt- und Europameister, unterschrieb erst im Februar einen Vertrag bis 2028. Nachdem er in der vergangenen Saison fünfmal in der Bundesliga eingesetzt wurde, wartet Kabar in dieser Spielzeit noch auf seinen ersten Einsatz. Nur zu Saisonbeginn stand er wettbewerbsübergreifend viermal im Kader, seit Ende September lief der gebürtige Bremer durchgehend für die U23 in der Regionalliga auf. Dabei steuerte er vier Tore bei. Über eine mögliche Ablösesumme ist in dem Bericht nichts zu lesen. Auch über eine mögliche Rückkaufklausel seitens des BVB als Teil eines Deals ist nichts bekannt.

+++ 29. Dezember, 20:31 Uhr: Mega-Preisschild wohl für Nico Schlotterbeck festgesetzt +++ Bleibt Nico Schlotterbeck beim BVB oder geht er? Während sich die Entscheidung über eine Verlängerung des bis 2027 laufenden Vertrags des Nationalspielers wohl weiter hinzieht, haben die "Schwarz-Gelben" offenbar ein Preisschild für den Innenverteidiger festgesetzt. Wie die "Bild" berichtet, soll die Borussia im Falle eines Abgangs eine Ablöse von mindestens 70 Millionen Euro anstreben. Zahlreiche Topklubs sollen laut Medienberichten am DFB-Verteidiger dran sein, darunter auch der FC Bayern und Real Madrid (siehe Eintrag zuvor).

+++ 29. Dezember, 09:21 Uhr: Real Madrid wirbt offenbar um Nico Schlotterbeck +++ Im Poker um Nico Schlotterbeck meldet sich offenbar ein weiterer Weltklub an. Wie die "Bild" berichtet, steigt auch Real Madrid in das Werben um den deutschen Nationalspieler ein. Schlotterbeck steht bei Borussia Dortmund noch bis 2027 unter Vertrag, der BVB will das Arbeitspapier mit dem 26-Jährigen unbedingt verlängern. Allerdings wird die aktuelle Situation um Schlotterbeck auch von anderen Klubs mit großem Interesse verfolgt. Der FC Barcelona soll ebenso Interesse zeigen wie Klubs aus der Premier League, auch der FC Bayern gilt als Kandidat für eine Schlotterbeck-Verpflichtung, sollte die Vertragsverlängerung mit Dayot Upamecano scheitern.

+++ 24. Dezember, 08:08 Uhr: Preisschild für Adeyemi? Für diese Summe kann er wohl gehen +++ Die Beziehung zwischen Karim Adeyemi und Borussia Dortmund steht vor dem Ende. Nach seinem Ausraster im Spiel gegen Borussia Mönchengladbach ist die Stimmung beim Flügelstürmer am Tiefpunkt. Nun berichtet die "Bild" von einer Summe, für die der Nationalspieler offenbar gehen darf. Demnach soll der BVB ab einer Summe von 60 Millionen Euro gesprächsbereit sein. Das entspricht dem Marktwert von Adeyemi. Allerdings: Angebote soll es noch keine geben. Gespräche über eine vorzeitige Verlängerung seines bis 2027 laufenden Vertrags gibt es jedoch erstmal nicht.

Borussia Dortmund: Die aktuellsten Transfers