FC Heidenheim: Fan auf dem Weg ins Krankenhaus - Rettungshubschrauber landet auf Spielfeld

Der erlösende erste Saisonsieg in der Bundesliga ist für den 1. FC Heidenheim in den Hintergrund gerückt. Ein Fan hat sich schwer verletzt und musste abtransportiert werden.

In der Schlussphase des 2:1 (0:0) gegen den FC Augsburg war ein Fan vom Zaun gestürzt und im Anschluss minutenlang behandelt worden.

Nach der Partie sei der Fan "stabilisiert" und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht worden, erklärte ein FCH-Sprecher.

Ein Helikopter landete dazu auf dem Spielfeld.

Laut Trainer Frank Schmidt sei der "junge Mann" auf den Kopf gefallen und "länger bewusstlos" gewesen.

"Ich drücke all meine Daumen. Es geht um die Gesundheit eines Menschen", sagte der 51-Jährige bei Sky. In den letzten Minuten des Spiels hatten beide Fanlager die Unterstützung eingestellt.

"Die Gedanken sind bei unserem Fan und seiner Familie", sagte Abwehrspieler Tim Siersleben.

