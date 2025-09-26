Anzeige
Königsklasse

Atletico Madrid vs. Eintracht Frankfurt live: Champions League im TV, Livestream und Liveticker

  • Aktualisiert: 27.09.2025
  • 21:00 Uhr

Am 2. Spieltag der Champions League kommt es zum Duell zwischen Atletico Madrid und Eintracht Frankfurt. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.

Für Eintracht Frankfurt hätte der Auftakt in der Champions League nicht besser laufen können. Mit 5:1 fegte die Mannschaft von Dino Toppmöller Galatasaray aus dem heimischen "Deutsche-Bank-Park".

Im zweiten Spiel der Ligaphase wartet mit Atletico Madrid allerdings ein europäisches Schwergewicht auf die Frankfurter.

Die "Rojiblancos" stehen dabei sogar bereits ein wenig unter Druck, verloren sie doch ihre Auftaktpartie mit 2:3 gegen den FC Liverpool.

ran liefert alle Informationen zum Champions-League-Kracher.

Das Wichtigste in Kürze

Atletico Madrid vs. Eintracht Frankfurt live im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Champions-League-Topspiel statt?

Atletico vs. Frankfurt live: Läuft das Topspiel der Champions League im Free-TV?

Nein. Das Spiel zwischen Atletico Madrid und Eintracht Frankfurt wird nicht im Free-TV übertragen.

Atletico Madrid - Eintracht Frankfurt live: Wer zeigt das Champions-League-Spiel im Pay-TV?

Das Spiel wird von DAZN im Pay-TV übertragen. Die linearen DAZN-Sender könnt ihr bei einem bereits bestehenden Pay-TV-Vertrag hinzubuchen.

Frankfurt zu Gast bei Atletico live: Wo gibt es einen Livestream?

Ebenfalls auf DAZN. Um Zugang zum Livestream zu erhalten, müsst ihr zuvor ein kostenpflichtiges Abo abschließen.

Atletico - Frankfurt live: Wo gibt's einen Liveticker zur Champions League?

Einen Liveticker gibt es auf ran.de.

Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker: Übersicht zur Übertragung von Atletico Madrid vs. Eintracht Frankfurt

  • Spiel: Atletico Madrid vs. Eintracht Frankfurt
  • Datum und Uhrzeit: 30. September 2025; 21:00 Uhr
  • Trainer: Diego Simeone (Atletico Madrid), Dino Toppmöller (Eintracht Frankfurt)
  • Free-TV: -
  • Pay-TV: DAZN
  • Livestream: DAZN
  • Liveticker: ran.de
