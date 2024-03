Joachim Löw (vereinslos)

Jogi Löw ist zwar aktuell ohne Job, die Münchner reizen ihn aber nicht. "Da gibt es verschiedene Gründe: Die Bayern haben wahrscheinlich gar kein Interesse an meiner Person als Trainer, und ich hätte auch kein Interesse an Bayern München", sagte Löw bei "Welt TV": "Ich habe lange genug in Deutschland gearbeitet und immer gesagt, dass ein anderer Job hier für mich nicht in Frage kommt." © 2023 Getty Images