FC Bayern München: Verlängerung? Freund bei Upamecano "positiv"

  • Aktualisiert: 13.12.2025
  • 11:07 Uhr
  • SID

Kaum ein Thema beschäftigt den FC Bayern München aktuell so sehr wie der auslaufende Vertrag von Dayot Upemecano. Sportdirektor Steffen Freund beschwichtigte nun - die Gespräche liefen gut.

Bayern Münchens Sportdirektor Christoph Freund sieht die Verhandlungen mit Abwehrchef Dayot Upamecano weiterhin gelassen. "Da wird extrem viel geschrieben, einmal hat er schon fast unterschrieben, dann ist er wahrscheinlich wieder weg", sagte der Österreicher.

Viele der Berichte entsprächen nicht ganz der Wahrheit: "Es ist turbulent, was da alles berichtet wird, aber es ist gar nicht so. Es sind wirklich gute Gespräche, es ist auch nicht kompliziert", sagte Freund vor dem Bundesliga-Spiel des Rekordmeisters am Sonntag (ab 17:30 Uhr im Liveticker) gegen den 1. FSV Mainz 05.

Upamecano: Entscheidung wird sich "nicht mehr endlos ziehen"

Laut Freund sei es "einfach so, dass Upa ein Weltklasse-Verteidiger ist, der schon seit Monaten auf höchstem Level agiert. Für ihn ist es eine große Entscheidung, für uns ist er ganz, ganz wichtig. Und darum gibt es intensive, aber immer sehr konstruktive Gespräche", so der FCB-Sportdirektor: "Wie schnell es dann gehen wird, bis eine endgültige Entscheidung fällt, kann ich jetzt nicht sagen, aber es wird sich nicht mehr endlos ziehen."

Upamecanos Vertrag läuft im Sommer aus. Der "kicker" hatte diese Woche berichtet, dass der Verteidiger und sein Management den FC Bayern "ein wenig unter Druck" setzen würden. Es würde um Zusatzklauseln im neuen Vertragswerk gehen. Upamecano soll von Paris Saint-Germain und Real Madrid umworben sein.

"Es fällt natürlich auch anderen Vereinen auf, dass er auf Weltklasse-Niveau spielt", sagte Freund. Aber Upamecano (27) fühle sich bei den Bayern "sehr wohl - mit der Mannschaft, mit dem Trainer, mit dem gesamten Verein. Von dem her sind wir da positiv."

