Anzeige Auf den FC Bayern München wartet am Samstagabend ein Spiel der Wahrheit. Mit Meister Bayer 04 Leverkusen steht der erste echte Härtetest an. Hat die Werkself gegen die vor Kraft und Power strotzende Bayern-Offensive überhaupt eine Chance? Es darf aktuell angezweifelt werden, denn die Werkself plagt ein "Bayern-Problem". Selten schien die Ausgangslage vor der Bundesliga-Saison derart offen gewesen zu sein, wie vor der aktuellen Spielzeit. Sehen die Experten normalerweise nahezu einstimmig den FC Bayern in der Favoritenrolle, waren diesmal auch ganz andere Stimmen zu hören. Selbst Didi Hamann und Uli Hoeneß waren sich bei einer Sache zur Abwechslung mal ganz einig: Bayer Leverkusen ist Titelfavorit! Angesichts der sagenhaften Saison 2023/24 der Werkself und den großen Problemen beim FC Bayern kamen derartige Statements nicht überraschend. Nach nur vier absolvierten Spieltagen zeigt sich vor dem Topspiel am Samstag (ab 18:30 Uhr live im Ticker bei ran) allerdings schon wieder ein ganz anderes Bild. Konträr zu einigen kritischen und mitunter auch düsteren Vorahnungen vonseiten der Fans und Experten ist der Saisonstart der Bayern unter Vincent Kompany hervorragend ausgefallen. Nachdem die ersten Partien gegen Wolfsburg und Freiburg sowie im Pokal gegen Ulm noch ein wenig wacklig waren, lief der besonders der Offensiv-Motor des Rekordmeisters plötzlich auf Hochtouren. Die Konsequenz: Bayern schoss Holstein Kiel (6:1), Dinamo Zagreb (9:2) und Werder Bremen (5:0) regelrecht ab und erzielte innerhalb von acht Tagen 20 Tore. Sowohl in der Bundesliga als auch in der Champions League befinden sich die entfesselten Münchner an der Tabellenspitze.

Kompany bringt die Bayern auf Trab: Offensive wie verwandelt Tatsächlich erinnern die Kompany-Bayern kaum noch an die behäbige und nicht ansatzweise so dominate Vorgänger-Version unter Thomas Tuchel. Der Belgier setzt auf einen gepflegten Offensiv-Fußball und ein aggressives Pressing, welches den gegnerischen Teams die Luft zum Atmen nimmt. Die neue Spielphilosophie setzen die Spieler mit einer Leidenschaft und Laufbereitschaft um, die man in den vergangene zwei, drei Jahren selten gesehen hat. Nicht umsonst schilderte Werder-Geschäftsführer Clemens Fritz, dass die aktuellen Bayern vihn wieder an die Zeiten unter Pep Guardiola erinnerten.

Beim FC Bayern scheinen die Mosaikteilchen wieder perfekt zusammenzupassen. Dies gilt vor allem für die Offensive, wo Harry Kane und Jamal Musiala anders als in der vergangenen Rückrunde in einer absoluten Top-Verfassung sind und pure Weltklasse verkörpern. Mit Neuzugang Michael Olise und dem im Vorjahr praktisch dauerverletzten Gnabry sind zwei weitere Offensiv-Waffen dazugekommen. Insbesondere Olise ist enorm am Aufschwung beteiligt, weil er neben seinen Scorer-Qualitäten auch ein herausragender Techniker und Passspieler ist. Angesichts dessen, dass Kompany auch im zentralen Mittelfeld mit Joshua Kimmich und Aleksandar Pavlovic auf die fußballerisch stärksten Akteure baut, ist wieder ein deutlich strukturierteres Spiel und ein feinerer Kombinationsfußball möglich.

Überraschende Wende: Plötzlich wackelt die Leverkusener Defensive Trotz der begeisternden Offensiv-Performances stellen sich viele aber die Frage, ob die Münchner auch gegen Top-Gegner in der Erfolgsspur bleiben. Ist das Duo Kimmich/Pavlovic defensiv stark genug? Bekommen Upamecano und Kim den Laden hinten dicht? Sorgenfrei ist man beim FC Bayern trotz des berauschenden Saisonstarts noch bei weitem nicht. Denkt man an die zwei Gegentore und den schlimmen zehn Minuten nach der Pause gegen Zagreb zurück, sind Zweifel auch durchaus angebracht. Tatsächlich ist es aber weniger Vincent Kompany, der sich Sorgen um seine Defensive machen muss. Diese zweifelhafte Ehre wird vielmehr Xabi Alonso zuteil. Stehen die Bayern aktuell bei drei Gegentoren nach vier Bundesliga-Spielen, hat die Werkself ganze neun Gegentreffer kassiert - und das nicht etwa gegen erwartungsgemäß starke Offensivabteilungen der Liga. Beispiele gefällig? Die offensiv kriselnden Leipziger haben drei ihrer vier Saisontore beim 3:2-Erfolg gegen die Werkself erzielt. Gladbach erzielte immerhin zwei der fünf Saisontore gegen Leverkusen, Wolfsburg drei von acht. Lediglich der starken Offensive war es zu verdanken, dass die Duelle mit 3:2 und 4:3 in letzter Minute gewonnen werden konnten. Nun wartet mit dem FC Bayern jedoch ein Gegner, der mit 16 Treffern erfolgreicher war als Gladbach, Leipzig und Hoffenheim zusammen.

Tah und Tapsoba noch nicht in Topform Doch worin liegendie aktuellen Probleme von Bayer 04? Einerseits läuft ausgerechnet der vom Rekordmeister so lange und intensiv umworbene Abwehrchef Jonathan Tah seiner glänzenden Form aus der Vorsaison noch deutlich hinterher. Deutlich wurde dies nicht erst beim Länderspiel gegen die Niederlande, in dem der Innenverteidiger phasenweise von Brian Brobbey vorgeführt wurde und rot-gefährdet in der Pause ausgewechselt werden musste. Tah selbst bestätigte, dass der geplatzte Wechsel mitsamt des Transferpokers mit den Bayern durchaus Spuren bei ihm hinterlassen habe.

Fairerweise sei aber auch zu sagen, dass nicht nur Tah, sondern auch Nebenmann Edmond Tapsoba zu ungewohnten Fehlern neigt. Der 25-Jährige hat in der laufenden Saison nur 50 Prozent seiner Zweikämpfe gewonnen und verzeichnet rund doppelt so viele Ballverluste wie in der Vorsaison. Zudem fehlte mit Exequiel Palacios in den ersten Wochen ein defensiv enorm zweikampfstarker Mittelfeldspieler. Mit 68,8 Prozent gewonnenendirekten Duellen war der Argentinier in dieser Statistik der drittbeste Bundesliga-Spieler der Vorsaison und der einzige Mittelfeld-Akteur in den Top 15. Unterschiede sind zudem im Tor auszumachen. Schlussmann Lukas Hradecky war mit 80 Prozent gehaltenen Bällen in der Vorsaison der Top-Mann und befindet sich mit knapp 69 Prozent nun im unteren Mittelfeld.