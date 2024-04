Anzeige

Der FC Bayern geht bei der Nachwuchsförderung offenbar neue Wege. Der deutsche Rekordmeister strebt einem Bericht zufolge eine Kooperation mit der SpVgg Unterhaching an.

Zur besseren Förderung seiner Nachwuchsspieler plant der FC Bayern München offenbar eine Kooperation mit dem aktuellen Drittligisten SpVgg Unterhaching. Das berichten der "Münchner Merkur" und die "tz".

Konkret sollen Jugendspieler der Bayern, die noch nicht bereit sind für die erste Mannschaft, in der eigenen Zweitvertretung oder Jugend aber unterfordert wären, künftig nach Unterhaching verliehen werden, um dort Spielpraxis im professionellen Erwachsenenfußball zu erhalten. Wann genau die Zusammenarbeit der beiden Nachbarn beginnt, ist aber noch nicht ganz geklärt.

Der Vorteil: Statt die Spieler teilweise in andere Länder zu verleihen, können sie weiterhin nahe München Erfahrung auf höherem Niveau sammeln. Vor allem dann, wenn Unterhaching in Zukunft den Sprung in die 2. Bundesliga schaffen sollte. In der aktuellen Drittliga-Saison liegt der frühere Bundesligist im gesicherten Mittelfeld.

Sportdirektor Christoph Freund und Campus-Leiter Jochen Sauer sollen in den vergangenen Monaten bereits intensiv an dem Modell gearbeitet haben, nach der Ankunft des neuen Sportvorstandes Max Eberl wurden die Gespräche dem Bericht zufolge noch einmal verstärkt.

Unterhaching ist bekannt für seine eigene gute Nachwuchsarbeit und die Förderung junger Talente. Die Bayern ihrerseits eröffneten 2017 ihren neuen Campus, der 70 Millionen Euro gekostet hatte und eine Antwort auf die immer weiter ausufernden Transfersummen im internationalen Transfergeschäft sein sollte.