Die Fans des TSV 1860 München fallen zum 125. Jubiläum des FC Bayern München mit einer öffentlichen Hetzkampagne auf. Rund um die Säbener Straße sind seit dieser Woche einige Plakate und Graffiti zu finden.

Von Sebastian Kratzer

Lange galt das Duell zwischen dem FC Bayern München und dem TSV 1860 München als eine der emotionalsten Rivalitäten in ganz Fußball-Deutschland. Seit dem Abstieg der Löwen in die Drittklassigkeit warten die Münchner Fans allerdings schon seit über 15 Jahren auf ein echtes Derby.

Pünktlich zum 125. Geburtstag des großen, unbeliebten Nachbarn gehen die Fans der Löwen nun abseits des Platzes in den Angriffsmodus. Nachdem in der vergangenen Woche bereits ein großes Banner am Stachus im Stadtzentrum aufgetaucht war, wurde nun rund um das Bayern-Trainingsgelände an der Säbener Straße nachgelegt.