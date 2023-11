FC Bayern: Neuer Vertrag? Thomas Müller hat Klarheit verdient - Kommentar

So verlockend es für die Verantwortlichen sein mag, erst einmal Müller den Ball ins Feld zu spielen und seine Reaktion abzuwarten, so ungerechtfertigt ist es.

Doch beim härtesten Urgestein im Klub machen die Bayern-Bosse den Eindruck, als wolle man abwarten, wie sich Thomas Müller verhält. Stänkert er aufgrund fehlender Einsatzzeiten gegen den Trainer? Ergibt er sich in sein Schicksal als Teilzeitkraft? Oder kämpft er sich nochmal dauerhaft in die Startelf zurück?

Der FC Bayern hat am Dienstag begonnen, die Zukunft zu planen - auch und vor allem was seine langjährigen Leistungsträger betrifft.

Kein anderer Spieler ist länger an der Säbener Straße daheim. Kein anderer Spieler hat mit dem Klub so viel mitgemacht. Kein anderer Spieler hat den Rekordmeister so geprägt.