+++ 11. März: 17:30 Uhr: Felix Nmecha verlängert langfristig +++ Borussia Dortmund kann langfristig mit Felix Nmecha planen. Wie "Sky Sport" berichtet, hat sich der Klub auf eine Vertragsverlängerung mit dem Mittelfeldspieler geeinigt. Demnach hat es in Gesprächen mit Nmechas Berateragentur "The Talent Table" einen "Durchbruch" gegeben. Der 25-Jährige wird seinen noch bis Sommer 2028 laufenden Kontrakt um zwei Jahre verlängern und fortan zu den Top-Verdienern des Vereins gehören. Der sechsfache deutsche Nationalspieler kam 2023 für rund 30 Millionen Euro vom VfL Wolfsburg zum BVB und gehört in der aktuellen Saison zu den Leistungsträgern. Vor allem aus England sollen mehrere Klubs, darunter wohl auch Manchester City, deshalb ein Auge auf den Rechtsfuß geworfen haben. Bei den "Skyblues" wurde Nmecha ausgebildet, ehe er 2021 zum VfL Wolfsburg wechselte.

+++ 9. März, 06:54 Uhr: Brandt-Abschied hat wohl mehrere Gründe +++ Die Entscheidung von Borussia Dortmund und Julian Brandt, ab Sommer getrennte Wege zu gehen, entstand offenbar aus einer Mischung verschiedener Gründe. Wie die "Bild" schreibt, sei das Gehalt des 29-Jährigen einer der wichtigsten Faktoren gewesen. Brandt gehört mit einem Salär von gut acht Millionen Euro zu den Topverdienern im Kader. Der BVB will den Kader zukünftig jedoch deutlich günstiger aufstellen, das Gehaltsgefüge soll schlanker werden. Doch das ist offenbar nur ein Aspekt. Durch den Abschied von Brandt soll demnach auch ein klares Signal des Umbruchs gesendet werden. Eine neue Hierarchie innerhalb der Mannschaft ist das Ziel, dazu gehört auch der Abschied von Führungsspielern. Doch auch bei Brandt selbst sei demnach die Entscheidung gereift, Dortmund zu verlassen. So reize ihn eine neue sportliche Herausforderung, während er die Möglichkeit hat, als ablösefreier Spieler bei seinem neuen Klub ein ordentliches Handgeld zu kassieren. Zudem sei der Offensivspieler zunehmend unzufrieden mit seiner Rolle beim BVB gewesen, zu häufig pendelte er zwischen Bank und Startelf. Auch die starke Verknüpfung seiner Rolle mit den titellosen Jahren des BVB soll ihn gestört haben.

+++ 7. März, 21:02 Uhr: Ricken bestätigt Abgang von Brandt zum Saisonende +++ Borussia Dortmunds Sport-Geschäftsführer Lars Ricken gab am Samstagabend nach dem 2:1 (1:0)-Auswärtssieg in Köln bekannt, dass der auslaufende Vertrag von Julian Brandt nicht verlängert wird. "Wir hatten einige Gespräche, aber uns darauf geeinigt, den auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern. Wir können nur Dankbarkeit für ihn haben", sagte Ricken bei "Sky", "er hat einige hundert Spiele für uns gemacht, wurde aber teilweise auch kritisch gesehen. Die Trennung kann für beide Seiten eine Chance sein, aber wir gehen mit gegenseitiger Wertschätzung auseinander". Brandt wechselte im Sommer 2019 von Bayer Leverkusen zum BVB, kostete damals kolportierte 25 Millionen Euro Ablöse.

+++ 7. März, 16:55 Uhr: Brandt und BVB - Trennung im Sommer? +++ Es ist kein Geheimnis, dass Borussia Dortmund im Sommer vor einem Umbruch steht. Dieser ergibt sich bereits durch die entgangene UEFA-Prämie nach dem nicht eingeplanten frühen Aus in der Champions League. Die Frage ist vielmehr: Wie groß fällt dieser Umbruch aus? Wie die "Bild" berichtet, könnte auch Julian Brandt Teil der Neuausrichtung werden und den Verein verlassen. Über einen Wechsel des 29-Jährigen war immer wieder spekuliert worden, laut dem Bericht sollen sich die Anzeichen jetzt aber verdichten, dass sich die Wege im Sommer trennen. Dann läuft sein Vertrag beim BVB aus. Der Grund für die Entwicklung: Brandt spielt seit 2019 beim BVB, konnte die Schwankungen in seinen Leistungen aber nie abstellen. Er taucht immer noch zu oft ab, wenn es darauf ankommt, zuletzt zum Beispiel auch beim Playoff-Rückspiel bei Atalanta Bergamo. Wie es heißt, soll Brandt einer neuen Herausforderung offen gegenüberstehen. Interesse soll Premier-League-Klub Aston Villa haben.

+++ 6. März, 23:22 Uhr: Said El Mala wohl wieder auf dem BVB-Zettel +++ Kurz vor dem Dortmunder Samstagabendspiel beim 1. FC Köln flammen neue Gerüchte um Said El Mala auf. Der Shootingstar der Geißböcke soll sich erneut im Visier des BVB befinden. Das berichtet die "Bild". Trainer Niko Kovac sei ein großer Fan des Nationalspielers. "Said hatte schon beim ersten Spiel hier in Dortmund zwei, drei sehr gute Situationen nach vorne gehabt – gerade im Umschaltspiel. Sollte er spielen, werden wir darauf aufpassen müssen, weil das sind schon Fähigkeiten, die es in der Bundesliga nicht ganz so oft gibt", schwärmte er auf der Pressekonferenz. Der FC fordert angeblich mindestens 50 Millionen Euro, El Mala hat keine Ausstiegsklausel in seinem bis 2030 laufenden Vertrag. Um die Summe zu stemmen, müsste der BVB sich zuvor von anderen Spielern trennen. Beispielhaft genannt werden Karim Adeyemi oder Felix Nmecha.

+++ 6. März, 07:36 Uhr: Wende bei Nico Schlotterbeck? +++ Seit Monaten wird die Zukunft von Nationalspieler und BVB-Star Nico Schlotterbeck heiß diskutiert. Der Innenverteidiger hat in diversen Interviews klargestellt, dass er gerne Titel gewinnen würde - wenn es sein muss, eben auch nicht bei Borussia Dortmund. Mit Real Madrid hatte Schlotterbeck auch lange einen aussichtsreichen Interessenten, doch einem "BILD"-Bericht zufolge sollen die Königlichen sich umentschieden haben und jetzt Liverpool-Star Ibrahima Konate als Nummer-1-Option im Sommer haben. Konate wäre im Gegensatz zu Schlotterbeck ablösefrei zu haben und soll demnach mit Liverpool bereits abgeschlossen haben. Gerüchten zufolge seien auch andere Top-Klubs wie Liverpool oder der FC Barcelona nicht scharf auf den BVB-Star, haben sie doch schlicht wenig Bedarf in der Innenverteidigung. So könnte es letztlich doch auf eine Verlängerung des Innenverteidigers hinauslaufen. Dem Nationalspieler liegt seit Wochen ein unterschriftsreifes Vertragsangebot vor, bei dem Sebastian Kehl und Co. wohl auch bereit sind, nachzulegen. Die Dortmunder würden bei einem Deal über ihre Schmerzgrenze hinausgehen und Schlotterbeck mithilfe einer Ausstiegsklausel keine Türen für einen zukünftigen Wechsel zuschlagen.

+++ 4. März, 18:14 Uhr: Kann BVB-Stammkraft für 30 Millionen gehen? +++ Das überraschende Aus in den Playoffs der Champions League könnte auch personell ein Nachspiel für den BVB haben: Wie die "Bild" berichtet, könnten die schlimmstenfalls dadurch fehlenden 27 Millionen Euro im Etat durch einen Spielerverkauf ausgeglichen werden. Demnach sei beim BVB nun entschieden worden, dass Julian Ryerson den Verein verlassen könne, falls ein Interessant etwa 30 Millionen Euro bieten sollte. Der norwegische Rechtsverteidiger soll in der Vergangenheit bereits beim FC Barcelona, Newcastle und Manchester United auf dem Zettel gestanden haben. Der 28-Jährige kam im Januar 2023 von Union Berlin zur Borussia. In der laufenden Saison kam Ryerson in 32 Pflichtspielen zum Einsatz und bereitete dabei schon 14 Tore vor.

+++ 4. März, 07:39 Uhr: Führt die Bayern-Dominanz zu Guirassy-Abgang? +++ Die Zukunft von Serhou Guirassy bei Borussia Dortmund scheint ungewiss. Italienische Medien berichten Guirassy habe "verstanden, dass es sehr kompliziert ist" in der Bundesliga einen Titel zu gewinnen, solange der FC Bayern die Liga so dominiert. Die AC Mailand scheint demnach den Stürmer schon länger zu beobachten. Jetzt könnte es laut "Gazetta dello Sport" ernst werden. Mit den "Rossoneri" sei ein Titelgewinn wahrscheinlicher. Etwas, auf das er wohl aus zu sein scheint. Den Marktwert von rund 70 Millionen Euro wollen die Italiener aber nicht zahlen. Jedoch soll Guirassys Vertrag, der noch bis 2028 Bestand hat, eine Ausstiegsklausel verankert haben. Diese würde einen Wechsel im Sommer ermöglichen. "BILD" berichtet, dass der Nationalspieler Guineas gerne einen letzten großen Vertrag im Sommer unterschreiben möchte. Er wird am 12. März 30 Jahre alt.

+++ 3. März, 09:56 Uhr: Schlotterbeck-Gipfel beim BVB steht wohl an +++ Bis Mitte März 2026 soll sich Nico Schlotterbeck wohl über eine Vertragsverlängerung bei Borussia Dortmund entscheiden. Laut "Sportbild" ist kurz vor Ablauf der Frist nun ein Schlotterbeck-Gipfel geplant. Dabei soll die BVB-Führung dem Abwehrchef noch einmal eine Verlängerung schmackhaft machen. Sollte sich Schlotterbeck allerdings gegen eine Verlängerung über 2027 hinaus entscheiden, würde die Borussia wohl einen Verkauf des 26-Jährigen im kommenden Sommer anpeilen. Als angeblicher Interessent wird im Bericht Real Madrid genannt, allerdings soll von den "Königlichen" noch kein Angebot eingegangen sein. Dieser Umstand soll bei den BVB-Bossen wohl für Zuversicht sorgen, dass Schlotterbeck doch in Dortmund verlängert.

+++ 3. März, 07:24 Uhr: Verlängert Emre Can trotz Kreuzbandriss? +++ Im Topspiel gegen den FC Bayern München zog sich Kapitän Emre Can einen bitteren Kreuzbandriss zu, der sicher seine Saison und womöglich sogar sein Jahr 2026 vorzeitig beendet hat. Wie geht es nun weiter mit dem 32-Jährigen? Der Vertrag des Defensivspezialisten endet im Sommer. Dass sich der BVB jedoch von seinem Spielführer trennt, ist unwahrscheinlich. Das berichtet zumindest der "kicker". Demnach plane man bei der Borussia, Can einen Einjahresvertrag zu kürzeren Bezügen anzubieten. Wie es mit dem ehemaligen Nationalspieler weitergeht, ist noch offen.

+++ 2. März, 9:58 Uhr: Interne Kritik an Lars Ricken? +++ Die Personalie Lars Ricken wird intern bei Borussia Dortmund angeblich zunehmend kritisch gesehen. Das berichtet die "Bild". Demnach gehe es vor allem um sein Krisenmanagement und das Auftreten nach außen. So stellt sich Ricken nur selten den Medien, auch nach der Niederlage im "Klassiker" gegen den FC Bayern war Sportdirektor Sebastian Kehl derjenige, der die kritischen Fragen der Journalisten in der Mixed Zone beantworten musste. Ricken war nur zum Interview mit dem "ZDF"-Sportstudio zugegen. Generell herrschten dem Bericht zufolge Zweifel daran, ob Ricken für die anstehenden Aufgaben beim BVB der richtige Mann und den Anforderungen gewachsen sei. So geht es nicht nur darum, die Zukunft von Nico Schlotterbeck zu klären. Die Dortmunder müssen es zudem schaffen, trotz eines erwarteten Verlusts von Berichten zufolge fast 30 Millionen Euro sportlich wettbewerbsfähig zu bleiben. Laut "Bild" könnte dem langjährigen BVB-Boss Hans-Joachim Watzke noch einmal eine Schlüsselrolle zukommen. Als Präsident des Vereins ist er zwar nicht mehr in das Tagesgeschäft der Profifußballer eingebunden, allerdings kann er als Chef des Präsidialausschusses auch die Geschäftsführung auswechseln. Ricken, so spekuliert die Zeitung, könnte dieser Konstellation im Sommer zum Opfer fallen.

+++ 28. Februar, 17:40 Uhr: Guirassy wegen Ramadan gegen Bayern auf der Bank +++ Serhou Guirassy sitzt beim "Klassiker" zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München zunächst auf der Bank. Wie Trainer Niko Kovac bei "Sky" erklärte, liegt der Grund aber nicht nur in reiner Belastungssteuerung. Stattdessen gehe es bei Guirassy als gläubigem Muslim derzeit auch um die körperlichen Anstrengungen durch die Fastenzeit Ramadan. Die Kombination aus mangelnder Nahrungsaufnahme und der Vielzahl an Spielen zuletzt lasse es nicht zu, dass der Angreifer spiele, erklärte der Coach. Gleiches gelte auch für Ramy Bensebaini, der gegen die Bayern ebenfalls zunächst draußen sitzt. Für Guirassy spielt Fabio Silva von Beginn an, Bensebaini wird durch Rückkehrer Nico Schlotterbeck ersetzt.

+++ 28. Februar, 16:30 Uhr: Carney Chukwuemeka verpasst Klassiker +++ Borussia Dortmund muss den "Klassiker" gegen den FC Bayern München ohne Carney Chukwuemeka bestreiten. Wie die "Bild" berichtet, klagt der Engländer über muskuläre Probleme und steht deshalb nicht im Kader. Der 22 Jahre alte Offensivspieler gehörte zuletzt zwar ohnehin selten zur Startformation, wurde von Trainer Niko Kovac in diesem Kalenderjahr aber immer mindestens eingewechselt. Neben Chukwuemeka fehlen gegen die Bayern auch die beiden Defensivspieler Julian Ryerson und Niklas Süle. Ryerson muss aufgrund einer Gelbsperre zuschauen, Ex-Bayern-Profi Süle laboriert an Oberschenkelproblemen.

+++ 23. Februar, 11:30 Uhr: Real Madrid steigt wohl in Schlotterbeck-Poker ein +++ Verlässt Nico Schlotterbeck den BVB im Sommer? Laut der spanischen Tageszeitung "AS" soll Real Madrid den Nationalspieler bereits seit einiger Zeit intensiv beobachten. Nachdem der FC Bayern mit Dayot Upamecano verlängert und Marc Guehi sich für Manchester City entschieden hat, wurde die Anzahl der verfügbaren Top-Innenverteidiger dezimiert. Aus diesem Grund sollen die "Königlichen" offenbar ins Rennen um den 26-Jährigen Borussen einsteigen. Die Funktionäre in Madrid seien demnach von Spiel zu Spiel mehr überzeugt und auch der Stammplatz im DFB-Team spreche für den Innenverteidiger. Die "AS" verweist zudem auf "exzellente Beziehungen" und "großes Vertrauen" zwischen Dortmund und den Madrilenen. Doch auch die "Schwarz-Gelben" bemühen sich weiterhin um eine Verlängerung. Gegenüber der "Bild" sagte BVB-Geschäftsführer Carsten Cramer: "Ich bin zuversichtlich und Nico vermittelt mir nicht das Gefühl, dass die Zuversicht unbegründet ist." Schlotterbecks Vertrag läuft noch bis 2027.

+++ 19. Februar, 14:55 Uhr: BVB macht Sommertransfer perfekt +++ Bei Borussia Dortmund laufen die Vorbereitungen für die kommende Saison bereits auf Hochtouren. Mit Kaua Prates haben die "Schwarz-Gelben" bereits den nächsten Sommertransfer perfekt gemacht. Der Brasilianer wechselt von Cruzeiro zum BVB und unterschreibt im Ruhrgebiet einen Vertrag bis 2031. Für den 17-Jährigen soll der Klub rund zwölf Millionen Euro auf den Tisch legen. Prates ist Linksverteidiger, kann aber auch in der Innenverteidigung zum Einsatz kommen. "Er ist noch sehr jung und zählt zu den talentiertesten Spielern in Südamerika", wird Geschäftsführer Lars Ricken in der offiziellen Pressemitteilung des Klubs zitiert. Sportdirektor Sebastian Kehl bezeichnete den Neuzugang als einen "hoch veranlagten Spieler, der von seinem Profil sehr flexibel ist und in der Defensive in verschiedenen Systemen mehrere Positionen bekleiden kann." Prates ist jedoch nicht der einzige bereits feststehende Sommertransfer des BVB aus Südamerika. Bereits seit Mai 2024 ist der Transfer von Justin Lerma offiziell. Der Mittelfeldspieler vom ecuadorianischen Erstligisten Independiente del Valle kommt ebenfalls nach Erreichen der Volljährigkeit zur Borussia.

+++ 19. Februar, 13:30 Uhr: Niko Kovac bremst BVB-Shootingstar +++ Youngster Luca Reggiani feierte in der "Königsklasse" gegen Atalanta Bergamo ein erfolgreiches Startelf-Debüt. Obwohl der 18-jährige Verteidiger gute Ansätze zeigte, drückt Trainer Niko Kovac auf der Pressekonferenz vor dem Kracher bei RB Leipzig (am Samstag ab 18:30 Uhr im Liveticker) auf die Euphoriebremse: "Wir wollen jetzt nicht zu früh alles nur gut sehen. Sicherlich hat er jetzt zwei gute Spiele gemacht. Er ist richtig gut dabei, wir werden sehen. Aber er ist körperlich fit, hat es sehr gut gemacht." Und weiter: "Trotzdem müssen wir aufpassen, dass wir ihn jetzt nicht verheizen. Sollte alles normal laufen, dann wird das sicherlich ein toller Fußballspieler. Dafür braucht es aber auch einen gesunden Kopf", so der 54-Jährige.

+++ 19. Februar, 11:46 Uhr: BVB erkundigt sich nach Ex-Bayern-Star +++ Abwehrspieler sind beim Dortmund derzeit Mangelware. So kam es zuletzt zum Debüt des 18-jährigen Youngsters Luca Reggiani in der "Königsklasse" gegen Atalanta Bergamo. Im Kader des BVB gibt es derweil einige zu klärende Personalien für Trainer Niko Kovac und Co. Laut Bericht der "Bild" wird Niklas Süle keine Vertragsverlängerung erhalten, Nico Schlotterbecks Zukunft bleibt weiter ungewiss und Routinier Emre Can fällt bereits zum zweiten Mal in dieser Saison verletzungsbedingt aus. Entsprechend wird bereits über mögliche Neuzugänge spekuliert. Wie "L'Interista", ein Ableger von "Tuttomercatoweb", berichtet, sollen sich die "Schwarz-Gelben" bei Inter Mailand nach Benjamin Pavard erkundigt haben. Gegenwärtig ist der Franzose noch an Olympique Marseille verliehen, aber trotz seiner 27 Einsätze wird Marseille voraussichtlich wohl nicht die Kaufoption ziehen. Der BVB und auch RB Leipzig sollen sich demnach für eine Leihe des 29-Jährigen interessieren, der in der Bundesliga bereits für den VfB Stuttgart und FC Bayern aufgelaufen ist.

+++ 16. Februar, 16:14 Uhr: Liebäugelt Guirassy mit dem Scheck aus der Wüste? +++ Fünf Treffer in drei Bundesliga Spielen: Serhou Guirassy kämpfte sich in den vergangenen Wochen aus seinem Leistungstief heraus - genau rechtzeitig zur Champions-League-Qualifikation. Doch laut der "Bild" strebt der Stürmer trotz Vertrag bis 2028 einen Wechsel im Sommer an. Sein Bruder und Berater Karamba Guirassy soll ihn bereits im vergangenen Sommer-Transferfenster mehreren Verein im Wüsten-Staat angeboten haben. Der 29-Jährige habe einen klaren Karriereplan, der nun darauf abziele noch einmal das große Geld mitzunehmen, solange es noch lukrative Angebote gebe. Aus Europa kamen scheinbar keine schmeichelhaften Angebote mehr. Zwischenzeitlich war der Spieler aus Guinea beim Tabellenzweiten in ein Leistungsloch gefallen: Zwischen Ende September 2025 und Anfang Januar 2026 traf Dortmunds ehemalige Lebensversicherung in zwölf Partien nur einmal. In 2024 hatte der BVB den Rechtsfuß für 18 Millionen Euro vom VfB Stuttgart verpflichtet.

+++ 16. Februar, 09:45 Uhr: Adeyemi kontert Abschiedsgerüchte +++ Wie geht es für Karim Adeyemi bei Borussia Dortmund weiter? Die Zukunft des Nationalspielers ist unklar, am Rande einer Benefiz-Aktion hat er nun aber selbst Stellung bezogen. Zuletzt häuften sich Gerüchte, wonach Adeyemi-Ehefrau Loredana den Umzug in eine Weltmetropole anstrebt. Berichte, die dem Sportler alles andere als gefallen. "Was man in den Medien liest, stimmt nicht immer. Es ist nicht so, dass mein Fokus irgendwo anders liegt. Mein Fokus ist hier. Ich habe nie gesagt, dass ich mich hier unwohl fühle oder Ähnliches“, sagte er laut "Ruhr Nachrichten" am Rande einer Charity Aktion im Signal Iduna Park. Trotz der verhältnismäßig deutlichen Ansage ist die Zukunft des 24-Jährigen weiter offen. Aktuell steht der Offensivspieler bis 2027 beim BVB unter Vertrag, Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung gerieten jüngst aber ins Stocken.

+++ 12. Februar, 06:42 Uhr: BVB-Star vor Verbandswechsel zu Österreich +++ Wie die "Bild" berichtet, will Borussia Dortmunds Mittelfeldspieler Carney Chukwuemeka künftig für Österreich auflaufen. Der ehemalige englische U21-Nationalspieler erwägt einen Verbandswechsel. Laut "kicker" plant der ÖFB sogar für die Weltmeisterschaft mit ihm. Der BVB-Star wurde in Wien geboren, als Kleinkind zogen er und seine Familie zurück nach England. In Österreich Fußball hat Chukwuemeka nie gespielt. Angeblich soll Österreichs Teamchef Ralf Rangnick sich bereits vor der EURO 2024 um ihn bemüht haben, damals hoffte der offensive Mittelfeldspieler offenbar noch, für England nominiert zu werden.

+++ 11. Februar, 06:57 Uhr: Liverpool-Star bald in Dortmund? +++ Haben die Dortmunder bald den nächsten Engländer? Wie das Portal "Teamtalk" berichtet, ist Mittelfeldspieler Curtis Jones vom FC Liverpool auf dem Absprung. Neben nationalen Interessenten wie Tottenham Hotspur soll auch Borussia Dortmund die Situation des Offensivmannes beobachten. RB Leipzig soll ebenfalls Interesse haben, dieses bestand bereits in vergangenen Transferfenstern. In 31 Saisonspielen für den LFC gelang Jones lediglich eine Torbeteiligung, sein Marktwert liegt laut "transfermarkt" bei 40 Millionen Euro.

+++ 4. Februar, 16:45 Uhr: Kovac-Arbeit spaltet wohl den BVB +++ Bei Borussia Dortmund gibt es intern laut einem Bericht der "Sport Bild" wohl zwei Lager bei der Bewertung der Arbeit von Trainer Niko Kovac. Demnach sein ein Lager der Meinung, dass Kovac aktuell mit Platz zwei das Maximum herausholen würde. Allerdings soll es auch ein deutlich kritischeres Lager beim BVB geben. Dieses sehe es kritisch, dass unter der Leitung des 54-Jährigen die Spielweise zu unattraktiv sei und die Offensiv-DNA verloren gegangen sein. Welche BVB-Verantwortlichen welchem Lager zugeordnet werden, geht aus dem Bericht jedoch nicht hervor.

+++ 3. Februar, 09:51 Uhr: Verwunderung über Schlotterbeck-Ansage? +++ Am vergangenen Sonntag verkürzte Borussia Dortmund dank des 3:2-Erfolgs gegen den 1. FC Heidenheim den Abstand auf die Tabellenspitze auf sechs Punkte, nachdem der FC Bayern München am Tag zuvor beim HSV nur ein 2:2 holte. Daraufhin posaunte Verteidiger Nico Schlotterbeck eine Meister-Ansage heraus: "Man muss auch mal den Anspruch haben als BVB, auch mal den Fans zu sagen, wir wollen Meister werden." Das kam bei den Verantwortlichen jedoch nur bedingt gut an. "Ich tue mich ein bisschen schwer, nach diesem Spiel und nach dieser Leistung darauf einzugehen", sagte Sebastian Kehl. Laut "Bild" soll es Irritationen und Verwunderung in der Führungsebene über das offensive Interview des Nationalspielers gegeben haben. Inwieweit das etwaige Vertragsgespräche mit dem 26-Jährigen beeinflussen könnte, ist unklar.

+++ 2. Februar, 09:42 Uhr: Wildert Borussia Dortmund beim VfB Stuttgart? +++ Ramon Hendriks ist begehrt. Auch Borussia Dortmund soll Interesse an dem Innenverteidiger vom VfB Stuttgart haben, wie der "kicker" berichtet. Dabei soll es aber um einen möglichen Transfer im kommenden Sommer gehen. Dann dürfte Niklas Süle den Verein verlassen, und auch die Zukunft von Nico Schlotterbeck ist noch offen. Hendriks hat in Stuttgart noch einen Vertrag bis 2028 ohne Ausstiegsklausel, der 24-Jährige hat sich beim VfB zu einem Leistungsträger entwickelt. Angesprochen auf die Gerüchte meinte er am Wochenende: "Dazu kann ich aktuell nichts sagen. Das Interesse anderer Klubs ist eine schöne Sache. Aber aktuell bin ich in Stuttgart."