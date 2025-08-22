Der FC Bayern München hat zum Auftakt in die Bundesliga-Saison 2025/26 eine Machtdemonstration auf den Rasen gezaubert. Der amtierende Meister fertigte RB Leipzig mit 6:0 (3:0) ab. ran zeigt die Stimmen zum Spiel

Die Bundesliga-Saison 2025/26 begann mit einem Kantersieg von Meister FC Bayern München.

Der deutsche Rekordmeister fertigte RB Leipzig beim Saison-Eröffnungsspiel in der Allianz Arena mit 6:0 (3:0) ab. Vor allem die Offensivstars Harry Kane, Michael Olise und Luis Diaz glänzten gegen die Sachsen.

Dem letztjährigen Torschützenkönig Kane gelang schon zum Auftakt in die neue Spielzeit ein lupenreiner Hattrick. Anschließend herrschte bei den Bayern natürlich eine große Zufriedenheit über den Statement-Sieg, während die Leipziger Verlierer sehr deutliche Worte fanden.

ran zeigt die Stimmen zum Spiel in der Allianz Arena (Quelle: SAT.1, Sky)

Leon Goretzka (FC Bayern München): "Dass Leipzig zu schlecht war, würden wir auf keinen Fall sagen. Sie haben alles versucht und es ist ein undankbares Los, gleich im ersten Spiel in der Allianz Arena antreten zu müssen. Wir haben es heute sehr gut gemacht - ein Auftakt nach Maß. Wir hatten heute auch wieder viele Ballgewinne, waren hungrig und dann geht es auch schnell in Richtung Tor."

Harry Kane (FC Bayern München): “Es war unglaublich. Wir wollten ein Statement setzen. Die Performance von allen Spielern war auf höchstem Niveau und wir waren offensiv sehr effizient. Nach einem 6:0 können wir uns nicht beschweren.“

Joshua Kimmich (FC Bayern München): "Es war tatsächlich ein sehr guter Start für uns – nicht nur vom Ergebnis, sondern auch von der Art und Weise. Das war stark heute. Am meisten hat mich beeindruckt, dass wir die Energie hochgehalten haben. In der Anfangsphase der zweiten Halbzeit waren wir nicht so hungrig, aber mit dem Konter zum 4:0 konnten wir den Schalter noch mal umlegen.

Man hat schon gespürt, dass der Vorsprung für uns dann nicht genug war. Im Vergleich zu den Saisons davor hat man dieses Mal schon das Gefühl, dass wir mit einer gewissen Basis reinstarten. In den Saisons davor war es natürlich immer unruhig, wir hatten dann viele Trainerwechsel, sind dann oft wieder von Null gestartet. In dieser Saison ist es auch ohne lange Vorbereitung so, dass wir Automatismen und Prinzipien haben. Jeder Spieler weiß, dass er die bringen muss, ansonsten wird es schwierig, wenn man spielen will."