Die Rückspiele im Achtelfinale der Champions League stehen an. ran bewertet die aktuellen Kräfteverhältnisse im höchsten europäischen Wettbewerb. Von Tobias Wiltschek In der Champions League stehen die entscheidenden Wochen bevor. Wer sich ernsthaft Chancen auf den Titel ausrechnet, muss jetzt liefern. Denn die Gegner werden schwerer, die Luft dünner. Highlights der Champions League: Mittwoch ab 23 Uhr hier im Joyn-Stream schauen Die Achtelfinal-Hinspiele haben teilweise schon deutliche Hinweise darauf gegeben, wer in dieser Saison zu den Favoriten zählt. ran zeigt das Power Ranking vor den Achtelfinal-Rückspielen.

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16. Platz: Atalanta Bergamo La Dea kam in der Serie A bei Spitzenreiter Inter Mailand zu einem mehr als achtbaren 1:1. In der Champions League aber macht Atalanta alles anderes als einen "göttlichen" Eindruck. Nach der heftigen Packung im Achtelfinal-Hinspiel vor eigenem Publikum gegen die Bayern geht es für das Team aus Bergamo nur noch um Schadensbegrenzung. Selbst wenn die Bayern im Tor tatsächlich auf den 16 Jahre alten Torwart Leonard Prescott zurückgreifen müssten, wird Atalanta in München deutlich aus der Champions League ausscheiden.

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15. Platz: Tottenham Hotspur Immerhin: In der Premier League konnten die Spurs dank des Last-Minute-Ausgleichs von Richarlison in Liverpool ihre Horror-Serie von fünf Niederlagen am Stück beenden. Doch ob dieses 1:1 für die große Wende sorgt, muss arg bezweifelt werden. In der Premier League steckt das Team von Igor Tudor nach wie vor mitten im Abstiegskampf, und in der Königsklasse ist die Messe nach dem 2:5 im Hinspiel bei Atletico auch so gut wie gelesen. Das Aus in der Champions League hätte dann zumindest den Vorteil, dass sie ausgeruhter in die Ligaspiele gehen könnten.

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14. Platz: Sporting Lissabon Mit Bodö/Glimt hatten die Portugiesen zumindest vom Papier her das einfachste Los gezogen. Doch wie schon prominentere Teams vor ihnen – ManCity, Inter – mussten auch sie sich den tapferen Norwegern geschlagen geben. Dass die Niederlage mit 0:3 auch ziemlich deftig ausfiel, schmälert die Chancen von Sporting weiter. Zumal Bodö zuletzt auch oft genug bewiesen hat, dass sie nicht nur auf dem heimischen Kunstrasen zu Meisterleistungen fähig sind.

13. Platz: FC Chelsea So schlimm wie die Lage bei den Londoner Nachbarn aus Tottenham ist die Lage bei Chelsea noch lange nicht. Aber auch die Blues dienen derzeit als Beispiel dafür, wie überraschend schwach sich die Premier League zumindest bislang in dieser K.o.-Phase der Champions League präsentiert. Gut. Beim aktuellen Titelverteidiger zu spielen, ist sicherlich nicht die leichteste Aufgabe. Dass man bei PSG in der zweiten Halbzeit aber dermaßen unter die Räder kommt, war nicht zu erwarten. Zu allem Überfluss setzte es am Wochenende auch noch eine Heimniederlage gegen Newcastle.

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12. Platz: Manchester City Wir bleiben in England – und sind noch immer nicht bei den Top 10 angekommen. Manchester City ist schon in den vergangenen beiden Spielzeiten an Real gescheitert. So eklatant wie bei 0:3 im Hinspiel vor einer Woche war die Unterlegenheit von Peps Truppe gegen die Königlichen aber noch nie. Da wird es die Cityzens auch wenig trösten, dass sie sich im Power Ranking in kuscheliger Gesellschaft anderer Premier-League-Teams befinden.

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11. Platz: FC Liverpool Denn auch auf Platz elf rangiert ein Team aus England, das dort nicht unbedingt zu erwarten gewesen wäre. Der FC Liverpool kam im Achtelfinal-Hinspiel bei Galatasaray beim 0:1 noch mit einem blauen Auge davon. Im Rückspiel an der Anfield Road ist so ein Rückstand natürlich noch aufzuholen. Leicht werden sich die Reds aber nicht tun. Das wusste man schon, bevor sich das Team von Arne Slot an eben dieser Anfield Road von Tottenham am Wochenende den Sieg in letzter Minute aus den Händen nehmen ließ.

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10. Platz: Galatasaray Istanbul Im Gegensatz zu Liverpool steht Galatasaray vor der erfolgreichen Titelverteidigung in der heimischen Liga. Doch nicht nur dieser Umstand lässt die Gala-Fans euphorisch in die nähere Zukunft blicken. Zwar hat ihr Team das Hinspiel "nur" mit 1:0 zu gewonnen. Es sollte aber über genügend Selbstbewusstsein verfügen, um auch in Liverpool bestehen zu können.

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9. Platz: Newcastle United Wer hätte gedacht, dass auf Platz neun schon das zweitbeste Team aus England kommt? Dass das auch noch die Magpies sind, macht die Überraschung komplett. Aber im Gegensatz zu den bisher erwähnten Teams von der Insel hat Newcastle am Wochenende gewonnen. Nach dem späten Ausgleich im Achtelfinal-Hinspiel gegen Barcelona ist der Viertelfinal-Einzug zwar nicht unbedingt realistischer geworden. Ganz unmöglich aber erscheint er jetzt auch nicht.

8. Platz: Bayer Leverkusen Dass die Werkself so weit vorne steht, hat sie hauptsächlich den Eindrücken vom Hinspiel gegen den großen Favoriten Arsenal zu verdanken. Ein Heimsieg wäre da wirklich verdient gewesen. Doch ein sehr umstrittener Elfmeter hat dafür gesorgt, dass Bayer Leverkusen statt mit einem Vorsprung mit einem 1:1 nach London fährt – und dort eine Sensationsleistung für den Einzug ins Viertelfinale benötigt.

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7. Platz: Bodö/Glimt Das Märchen will und will nicht aufhören. Erst ManCity geschlagen, dann Atletico und in der Zwischenrunde sogar zweimal den Vorjahresfinalisten Inter Mailand bezwungen. Da war es fast schon erwartbar, dass die Wikinger auch Sporting – mit 3:0 - hopsnehmen. Und wenn sie nicht verloren haben, dann spielen sie noch am 30. Mai in Budapest…

6. Atletico Madrid Statt mit den Engländern ist in den entscheidenden Runden in dieser Saison wohl eher mit den Spaniern zu rechnen. Atletico hat im eigenen Hexenkessel den Spurs die Schärfe genommen. Nach dem 5:2 im Hinspiel sollte die Truppe von Diego Simeone erfahren und abgezockt genug sein, um sich diesen Vorsprung nicht mehr nehmen zu lassen.

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5. FC Barcelona Barca ist derzeit kaum zu stoppen. In der heimischen Liga eilen die Katalanen gerade von Sieg zu Sieg und haben am Sonntag dem FC Sevilla beim 5:2 keine Chance gelassen. In der Champions League taten sie sich bei Newcastle United zwar etwas schwerer. Das 1:1 aber lässt dem Team von Ex-Bundestrainer Hansi Flick alle Chancen auf den Einzug in die letzten Acht.

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4. FC Arsenal Ähnliches kann man von den Gunners behaupten. Auch sie sind der Premier League in dieser Saison das Maß der Dinge, auch wenn der Sieg am Wochenende gegen Everton erst verdammt spät eingetütet werden konnte. In der Champions League versucht sich nun Leverkusen an den heimstarken Londonern. Die haben auch in der BayArena erst spät – zum Ausgleich – getroffen und befinden sich daher auf einem guten Weg Richtung Viertelfinale.

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3. Platz: Paris Saint-Germain Dass der Triumph im vergangenen Jahr nicht unbedingt eine Eintagsfliege bleiben muss, unterstrich Paris Saint-Germain im Achtelfinal-Hinspiel gegen Chelsea. Nachdem es bis zur 74. Minute noch 2:2 stand, drehten die Hausherren in den letzten Minuten derart auf, dass am Ende noch ein klarer 5:2-Sieg heraussprang. In der Liga tun sie sich zwar ungewöhnlich schwer. Dafür aber scheinen die Franzosen in der Champions League wieder pünktlich zur Crunchtime in Bestform zu kommen.

2. Platz: Real Madrid Die peinliche 0:1-Niederlage zu Beginn des Monats gegen Getafe scheint die Königlichen aus ihrer Frühjahrsmüdigkeit geweckt zu haben. Denn seitdem gewinnen sie nicht nur die Spiele in La Liga und Champions League. Sie zaubern auch ein Spektakel nach dem anderen auf den Rasen – Traumtore inklusive. Nach dem 3:0-Sieg gegen ManCity jedenfalls besteht kein Zweifel mehr daran, dass in dieser Saison wieder mit dem spanischen Rekordmeister zu rechnen ist.