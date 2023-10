In der Sendung "BR24 Wahl – der Sonntags-Stammtisch" ließ er kein gutes Haar am früheren Bayern-Vorstandsboss Oliver Kahn und dessen Sportvorstand Hasan Salihamidzic.

"Nein, niemand. Auch Herbert Hainer wurde als Aufsichtsratsvorsitzender viel zu spät informiert. Und so etwas geht einfach nicht", kritisierte Hoeneß damals: "Am Mittwoch vor der endgültigen Trennung stand Hasan bei mir vor der Tür und hat gesagt: Wir wollen das machen, und eigentlich haben wir das auch schon entschieden."

Schon in einem Gespräch mit der "Süddeutschen Zeitung" hatte das Aufsichtsratsmitglied erklärt, nicht in die Entscheidung des damaligen Führungsduos eingebunden gewesen zu sein.

Hoeneß: Nagelsmann ein guter Bundestrainer

Nagelsmann hält der ehemalige Bayern-Präsident nach wie vor für einen sehr guten Trainer. Dessen Aufgabe als Bundestrainer werde er hochmotiviert angehen, so Hoeneß: "Der ist vollkommen unverbraucht, hat sich gut erholt. Der wird jetzt volle Fahrt nach vorne fahren."

Ganz anders ist Hoeneß' Meinung zu Kahn mittlerweile. "Die Berufung von Oliver Kahn als Vorstandsvorsitzender war ein großer Fehler", sagte der 71-Jährige. "Als ich erkannt habe, dass er das nicht kann, habe ich das mit Karl-Heinz Rummenigge geändert."

Schwere Vorwürfe machte Hoeneß dem ehemaligen Bayern-Boss, was die Arbeitseinstellung betrifft. "Oliver Kahn hat vor kurzem in einem Interview gesagt, ein CEO müsse nicht 24 Stunden am Tag arbeiten. Darauf habe ich geantwortet: 'Aber 12 sollten es schon sein.'"