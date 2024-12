Der FC Bayern sagt nach dem mutmaßlichen Anschlag in Magdeburg die Weihnachtsshow in der Allianz Arena ab. Einige Spieler von RB Leipzig geben dabei ein unglückliches Bild ab.

Der FC Bayern hat seine geplante Weihnachtsshow in der Allianz Arena nach dem erfolgreichen Jahresabschluss in der Bundesliga gegen RB Leipzig aufgrund des mutmaßlichen Anschlags auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg kurzfristig abgesagt.

Einige Stars der Leipziger sorgten in diesem Zuge bei FCB-Boss Jan-Christian Dreesen und den heimischen Fans für Unmut. Während Dreesen in einer Ansprache die Maßnahme erklären und einige Worte an die Anhänger richten wollte, wurde er wiederholt von Pfiffen des Publikums unterbrochen und sichtlich irritiert.

Der Grund: Mehrere Leipzig-Spieler waren zum Auslaufen über das Spielfeld gerannt, darunter auch Nationalspieler David Raum. Der Bayern-Boss schickte daraufhin einen Ordner zu den RB-Profis, diese beendeten ihre Übungen und zogen sich in die Katakomben zurück.

Laut "Sport1" zeigte sich Raum dort in der Folge angefasst: "Das kann uns doch mal jemand früher sagen. Maximal unglücklich. Wir wussten ja nichts davon." Ganz offensichtlich hatte ihnen niemand mitgeteilt, welches Grauen sich in Magdeburg ereignet hatte.