Anzeige
Bundesliga

FC Bayern vs. RB Leipzig - Schiedsrichter Florian Badstübner erklärt: Darum gab es keine Stadiondurchsage

  • Veröffentlicht: 23.08.2025
  • 00:14 Uhr
  • Tobias Wiltschek

Der Schiedsrichter revidiert während des Spiels eine Entscheidung, kommuniziert das aber nicht über die Stadiondurchsage. Später erklärt er, warum.

Von Tobias Wiltschek

Florian Badstübner hat beim Auftaktspiel zur neuen Bundesliga-Saison zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig eine solide bis gute Leistung gezeigt.

In einer Situation aber sorgte der 34-Jährige für Verwirrung. Hätte er nicht nach den neuen Regularien der DFL seine Entscheidung per Stadiondurchsage erklären müssen, dass er das vermeintliche Tor der Leipziger zum 1:4 wieder zurückgenommen hat?

Als Max Eberl anschließend in der Mixed Zone nach einem möglichen Grund dafür gefragt wurde, meinte Bayerns Sportvorstand: "Ich glaube, er war verwirrt, wie wir alle kurzzeitig verwirrt waren."

Anzeige
Anzeige

Badstübner: "Kein VAR-Eingriff"

Nach dem Spiel aber klärte Badstübner bei "Sky" selbst auf. Eine Stadiondurchsage habe er deshalb nicht gemacht, weil "es kein VAR-Eingriff war", der zur Rücknahme des Tores geführt habe. "Deshalb gab es keine Stadiondurchsage."

In der Entstehung des Treffers von Antonio Nusa hatte Castello Lukeba einen direkten Freistoß nicht regelkonform ausgeführt, indem er den Ball wie bei einem Dribbling mehrmals hintereinander berührte.

Erst nachdem Joshua Kimmich beim Schiedsrichter vehement protestiert hatte und dafür Gelb sah, sah sich das Unparteiischen-Gespann noch einmal veranlasst, die Szene "Revue passieren zu lassen", wie Badstübner es formulierte. "Und es war genau dieser Freistoß. Wir haben dann im Sinne des Fußballs gewertet, dass dieses Tor auf keinen Fall zählen darf."

Anschließend gab er aber auch zu, dass man auch solche Entscheidungen dem Publikum im Stadion erklären könnte: "Es ist ein guter Punkt. Darüber kann man vielleicht noch mal nachdenken, damit dieses Kuriosum im Stadion auch aufhört."

Anzeige
Anzeige

Schiedsrichter hoffte, nichts durchsagen zu müssen

Kurios auch: Der Schiedsrichter war vor dem Spiel von den "Sky"-Kommentatoren Florian Schmidt-Sommerfeld und Frank Buschmann noch auf eine mögliche Stadiondurchsage angesprochen worden.

Da sagte Badstübner: "Ich hatte es Gott sei Dank noch nicht gebraucht. Das ist ein gutes Zeichen, weil dann hatte ich auch keinen VAR-Eingriff. Mir steht das erste Mal noch bevor. Ich hoffe, heute haben wir es nicht."

Mehr News und Videos
Eberl
News

Nach 3:0: Eberl irritiert über Hoeneß-Handshake

  • 23.08.2025
  • 01:38 Uhr

FC Bayern: Kane-Hattrick? Kompany total ahnungslos

  • Video
  • 02:16 Min
  • Ab 0
FC Bayern München v RB Leipzig - Bundesliga
News

Bayern famos, aber: Diese Erkenntnis wäre ein Desaster

  • 23.08.2025
  • 00:19 Uhr
Goretzka Kimmich Neuer
News

FC Bayern: Angebliches Oktoberfest-Trikot geleakt

  • 23.08.2025
  • 00:19 Uhr

Leipzig-Blamage: Nicolas Seiwald mit Rundumschlag

  • Video
  • 01:04 Min
  • Ab 0
Gorektza
News

Bayern-Star Goretzka nach Kantersieg: "Ein Auftakt nach Maß"

  • 23.08.2025
  • 00:05 Uhr

Bayern-Meisterschaft entschieden? Dominanz macht Fans Angst

  • Video
  • 02:33 Min
  • Ab 0
Die Muenchner bejubeln mit Michael Olise (FC Bayern Muenchen, 17) dessen Tor zum 1:0 GER, FC Bayern Muenchen vs. RB Leipzig, Fussball, Bundesliga, 1. Spieltag, Spielzeit 2025 2026, 22.08.2025. (DFL...
News

Noten zum Auftaktspiel: Bayerns Offensive lässt es krachen!

  • 22.08.2025
  • 22:57 Uhr
David Raum (r.) im Zweikampf
News

Deutliche Worte von Raum nach Debakel

  • 22.08.2025
  • 22:54 Uhr
So seht ihr den Bundesliga-Auftakt zwischen FC Bayern und RB Leipzig live im Free-TV, kostenlosen Livestream und Liveticker.
News

FC Bayern München vs. RB Leipzig jetzt live: Bundesliga-Auftakt im Free-TV, im kostenlosen Joyn-Stream und Ticker - Ergebnis 6:0

  • 22.08.2025
  • 22:29 Uhr