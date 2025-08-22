Der Schiedsrichter revidiert während des Spiels eine Entscheidung, kommuniziert das aber nicht über die Stadiondurchsage. Später erklärt er, warum. Von Tobias Wiltschek Florian Badstübner hat beim Auftaktspiel zur neuen Bundesliga-Saison zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig eine solide bis gute Leistung gezeigt. In einer Situation aber sorgte der 34-Jährige für Verwirrung. Hätte er nicht nach den neuen Regularien der DFL seine Entscheidung per Stadiondurchsage erklären müssen, dass er das vermeintliche Tor der Leipziger zum 1:4 wieder zurückgenommen hat? FC Bayern deklassiert Leipzig zum Saisonauftakt

Die Noten zur Bayern-Gala Als Max Eberl anschließend in der Mixed Zone nach einem möglichen Grund dafür gefragt wurde, meinte Bayerns Sportvorstand: "Ich glaube, er war verwirrt, wie wir alle kurzzeitig verwirrt waren."

Badstübner: "Kein VAR-Eingriff" Nach dem Spiel aber klärte Badstübner bei "Sky" selbst auf. Eine Stadiondurchsage habe er deshalb nicht gemacht, weil "es kein VAR-Eingriff war", der zur Rücknahme des Tores geführt habe. "Deshalb gab es keine Stadiondurchsage." In der Entstehung des Treffers von Antonio Nusa hatte Castello Lukeba einen direkten Freistoß nicht regelkonform ausgeführt, indem er den Ball wie bei einem Dribbling mehrmals hintereinander berührte. Erst nachdem Joshua Kimmich beim Schiedsrichter vehement protestiert hatte und dafür Gelb sah, sah sich das Unparteiischen-Gespann noch einmal veranlasst, die Szene "Revue passieren zu lassen", wie Badstübner es formulierte. "Und es war genau dieser Freistoß. Wir haben dann im Sinne des Fußballs gewertet, dass dieses Tor auf keinen Fall zählen darf." Anschließend gab er aber auch zu, dass man auch solche Entscheidungen dem Publikum im Stadion erklären könnte: "Es ist ein guter Punkt. Darüber kann man vielleicht noch mal nachdenken, damit dieses Kuriosum im Stadion auch aufhört."

