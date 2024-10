FC Bayern bezahlt Risikospiel teuer

Zum ersten Mal mussten die Münchner für ihre Risikospiel unter Kompany teuer bezahlen. "Manu steht natürlich generell etwas hoch, wir profitieren sehr, sehr oft davon, dementsprechend machen wir ihm keinen Vorwurf.

In einer intensiven Partie riss damit auch eine beeindruckende Serie des deutschen Rekordmeisters von 41 Vorrundenspielen ohne Niederlage in der Königsklasse. So oder so: Im kommenden Auswärtsduell beim FC Barcelona mit dem früheren Münchner Sextuple-Coach Hansi Flick am 23. Oktober muss eine Steigerung her - wie auch im nächsten Bundesliga-Gipfel am Sonntag in Frankfurt.

Im stimmungsvollen Villa Park wurden die Bayern schmerzlichst mit ihrer ersten großen Finalpleite konfrontiert: Auf der Tribüne, auf der auch die Münchner Fans standen, prangte der TV-Kommentar zum Siegtor für den Klub aus Birmingham im Landesmeister-Endspiel 1982.

Damals betrieben die Bayern Chancenwucher, diesmal begannen sie zumindest selbstbewusst. Kompany wich keinen Deut ab von seiner dominanten Hochrisiko-Spielweise. Allerdings verzichtete er zunächst auf Jamal Musiala. Der Zauberfuß, sagte Kompany, habe sich "nicht top gefühlt". Stürmerstar Harry Kane war nach seiner Knöchelblessur dabei, blieb aber wirkungslos.