Bundesliga: Bayer Leverkusen siegt dank Joker-Tor glücklich bei St. Pauli
- Aktualisiert: 27.09.2025
- 17:32 Uhr
- SID
Bayer Leverkusen gewinnt beim FC St. Pauli und holt den zweiten Sieg unter Trainer Kasper Hjulmand. Obwohl St. Pauli das Spiel über weite Strecken kontrolliert, nutzt Leverkusen die wenigen Chancen vor dem Tor.
Vizemeister Bayer Leverkusen kommt in der Fußball-Bundesliga allmählich in Schwung.
Die Werkself gewann beim FC St. Pauli dank einer effizienten Vorstellung mit 2:1 (1:1) und feierte im dritten Ligaspiel unter Neu-Trainer Kasper Hjulmand den zweiten Sieg.
Der Däne bewies vor 29.546 Zuschauern im ausverkauften Millerntorstadion ein glückliches Händchen.
So traf Ernest Poku nur 110 Sekunden nach seiner Einwechslung zum 2:1 (58.). Die erste Leverkusener Führung durch Edmond Tapsoba (25.) hatte Hauke Wahl zuvor für St. Pauli noch ausgeglichen (32.).
Die Hamburger, die ihre erste Heimniederlage kassierten, diktierten über weite Strecken die Partie - Leverkusen nutzte seine Chancen eiskalt.
Bayer Leverkusen zieht an St. Pauli vorbei
Durch den schmeichelhaften Dreier überholte Bayer St. Pauli in der Tabelle und erhöhte sein Punktekonto auf acht.
Zudem dürfte der Erfolg Rückenwind für Mittwoch geben: Dann geht es in der Champions League gegen die PSV Eindhoven um den ersten Sieg in der Königsklasse.
"Wir brauchen Zeit, wir brauchen Spiele", hatte Hjulmand vor der Partie um Geduld geworben. Nach dem durchwachsenen Saisonstart gab der Däne ein klares Ziel aus: "Wir müssen in jedem Spiel Ergebnisse erzielen."
Den besseren Start erwischten aber die Hamburger, die nach ihrer ersten Saisonniederlage gegen Stuttgart spürbar auf Wiedergutmachung aus waren.
Es dauerte exakt 85 Sekunden, bis St. Paulis Kapitän Eric Smith einen Kopfball nur Zentimeter am Bayer-Kasten vorbei wuchtete - und damit die Richtung für die Anfangsphase vorgab.
Joker-Tor durch Leverkusens Ernest Poku
Die Mannschaft von Trainer Alexander Blessin begann druckvoll und kombinierte sich immer wieder zielstrebig durchs Mittelfeld, sie vergaß allerdings das Toreschießen.
So vergaben Andreas Hotoundji (11.), Danel Sinani (13.) und Wahl (18.) aus besten Positionen. Wie aus dem Nichts fiel die Bayer-Führung. Ein Freistoß von Alejandro Grimaldo landete nach dem Rettungsversuch von Wahl bei Tapsoba, der den Ball aus fünf Metern über die Linie jagte.
Die Hamburger ließen sich davon allerdings kaum beeindrucken, spielten einfach weiter frech nach vorn - und wurden durch Wahls Ausgleichstreffer schnell belohnt.
Der Innenverteidigter profitierte bei seinem ersten Bundesliga-Tor (im 38. Spiel) von einer Unsicherheit von Bayer-Keeper Mark Flekken, der einen Eckball beim Fangversuch durch die Finger flutschen ließ. Wahl reagierte blitzschnell und schloss mit dem Rücken zum Tor ab.
Auch im zweiten Durchgang gab St. Pauli den Ton an. Nachdem aber Louis Oppie (53.), Manolis Saliakas (54.) und Sinani (55.) ihr Ziel aus aussichtsreichen Positionen verfehlt hatten, traf Poku direkt nach seiner Einwechslung.