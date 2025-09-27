Der BVB bestätigt seine starke Form und bleibt in dieser Spielzeit weiterhin ungeschlagen. Daniel Svensson und Karim Adeyemi sorgten mit ihren Treffern für den Dortmunder Sieg. Gnadenlos effizient und defensiv konsequent: Borussia Dortmund hat seinem Trainer Niko Kovac ein erfolgreiches Bundesliga-Jubiläum beschert. Der vor dem Tor eiskalte BVB gewann beim FSV Mainz 05 mit 2:0 (2:0) und schenkte seinem Coach im 200. Spiel in der deutschen Eliteklasse den 90. Sieg. Damit bleiben die Westfalen weiter Bayern-Jäger Nummer eins, der Rückstand auf den Spitzenreiter beträgt auch nach dem fünften Spieltag zwei Punkte.

Daniel Svensson (27.) und Karim Adeyemi (40.) trafen bereits vor der Pause, die Dortmunder blieben damit saisonübergreifend im 13. Ligaspiel in Serie ungeschlagen. Dabei wahrte Gregor Kobel auch zum vierten Mal nacheinander eine weiße Weste. Die in der Vorsaison noch so heimstarken Mainzer, bei denen Keeper Robin Zentner Rot sah (67.), verloren dagegen auch ihr drittes Saisonspiel in der Mewa Arena, müssen mit vier Punkten erstmal nach unten schauen. Für den BVB gab es beim Aufwärmen eine Hiobsbotschaft: Serhou Guirassy humpelte mit Problemen am Oberschenkel vorzeitig in die Kabine, für ihn rückte Julian Brandt in die Startformation.

Rote Karte für Zentner nach Foul an Adeyemi Ohne den Toptorjäger entwickelten die Dortmunder vor 33.305 Zuschauern erstmal kaum Durchschlagskraft. Die Kombinationen liefen unrund, mit den vielen langen Pässen konnten Maximilian Beier und Adeyemi kaum etwas anfangen. Mainz lauerte auf die Umschaltmomente - und hätte einen solchen fast genutzt: Paul Nebel traf nach Hereingabe von Armindo Sieb den Pfosten (26.). Im direkten Gegenzug musste Svensson beim ersten gelungenen BVB-Angriff nach Pass von Brandt nur noch den Fuß hinhalten. Mit der Führung im Rücken überließ die Kovac-Elf den Rheinhessen mehr den Ball, doch die wussten damit nicht viel anzufangen. Stattdessen luden sie den Gegner zum Kontern ein.

