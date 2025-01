Fix! Manuel Riemann verlässt Bochum und findet neues Team - Transfer-News im Ticker

Hinter den Kulissen wurde längst an den nächsten Transfers gearbeitet, um entstandene Lücken oder Schwachstellen zu beseitigen.

Die Bundesliga ist in der Winterpause, das Transferfenster für Zugänge ist wieder offen. Wir blicken auf die wichtigsten Transfers und Gerüchte.

+++ 21. Januar, 09:47 Uhr: Olympique Marseille wohl an Tel interessiert +++

+++ 22. Januar, 07:26 Uhr: Leverkusen offenbar an PSG-Juwel interessiert +++

"Manuel ist ein weiteres wichtiges Puzzleteil für unsere Ambitionen in der Rückrunde. Er ist ein sehr erfahrener Torhüter und bringt alle Attribute mit, die uns auf dieser Position wichtig sind. Dazu gehören fußballerische Qualität, Strafraumbeherrschung und die direkte Torverteidigung. Mit seinen Qualitäten wird er unsere Qualität auf dieser zentralen Position sofort erhöhen", sagte Sport-Geschäftsführer Benjamin Weber.

Nach seinem Achillessehnenriss gegen Borussia Mönchengladbach ist die Saison und möglicherweise auch das Jahr 2025 für Außenstürmer Martin Terrier von Bayer 04 Leverkusen gelaufen.

Auf der Suche nach einem kurzfristigen Ersatz ist die Werkself offenbar bei Paris St. Germain fündig geworden. Youngster Desire Doue könnte laut "kicker" ausgeliehen werden. Der erst 19-Jährige kommt in 23 Pflichtspielen in dieser Saison auf sieben Scorerpunkte und schickt sich an, das nächste große Talent aus der PSG-Akademie zu werden.

Bayer 04 hat gute Erfahrungen mit Außenstürmern aus Paris gemacht, einst kam Moussa Diaby von PSG an den Rhein.