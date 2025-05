Verlässt Florian Wirtz Bayer Leverkusen nach der Saison? ran zeigt alle neuen Informationen rund um den Offensiv-Star im News-Ticker.

Die Zukunft von Florian Wirtz ist derzeit in aller Munde. Bleibt der DFB-Star über den Sommer hinaus bei Bayer Leverkusen, oder verlässt er den Klub ein Jahr nach dem Double-Gewinn? Sein Vertrag endet 2027. Alle Relegationsspiele zwischen Bundes- und 2. Liga sowie zwischen dem deutschen Unterhaus und der 3. Liga gibt es vom 22. bis 27. Mai LIVE in Sat.1, und im Livestream auf ran.de und Joyn Die größten Chancen auf die Verpflichtung werden dem FC Bayern München nachgesagt, aber auch der FC Liverpool soll aktiv um den Youngster buhlen. Oder folgt Wirtz doch dem Lockruf von Xabi Alonso, der in Kürze als Trainer bei Real Madrid einsteigen wird? Gefühlt alle paar Stunden gibt es neue Wasserstandsmeldungen um die Zukunft des 22-Jährigen. ran fasst die aktuellen Entwicklungen in der Causa Wirtz im News-Ticker zusammen.

+++ Update, 23. Mai, 18:01 Uhr: Wirtz entscheidet sich wohl für Liverpool-Transfer +++ Die Anzeichen verdichten sich immer mehr, dass Florian Wirtz nicht von Bayer Leverkusen zum FC Bayern wechselt, sondern ins Ausland. Wie mehrere Medien, darunter "The Athletic" und "Sky", übereinstimmend berichten, hat sich der Nationalspieler für einen Transfer in die Premier League zu Meister FC Liverpool entschieden. Demnach soll der 22-Jährige den interessierten Münchnern am Freitag persönlich abgesagt und Liverpool im Gegenzug seine Zusage erteilt haben. Ein offizielles Angebot der "Reds" an Leverkusen gibt es noch nicht, dieses soll zeitnah erfolgen. Im Raum steht eine Ablösesumme in Höhe von 150 Millionen Euro.

+++ Update, 23. Mai, 07:46 Uhr: Sucht Wirtz bereits ein Haus in Liverpool? +++ Wie die "Bild" berichtet, soll der FC Liverpool weiter in der Favoritenrolle auf einen Transfer von Florian Wirtz sein. Demnach soll sich der Nationalspieler bereits Häuser in der Gegend angeschaut haben. Die Zeitung beruft sich auf "Kollegen aus England". Zudem soll es für den englischen Meister "finanziell keine Grenze" geben. Durch eine Einladung zum Tegernsee will derweil Bayern Münchens Ehren-Präsident Uli Hoeneß mit Schnelligkeit und Nahbarkeit punkten. Eine Entscheidung soll noch in diesem Monat fallen (siehe Eintrag vom 21. Mai um 11:21 Uhr).

+++ Update, 22. Mai, 23:41 Uhr: Treffen am Tegernsee: Uli Hoeneß pusht für Wirtz-Transfer +++ Der FC Bayern bemüht sich weiter sehr intensiv um die Verpflichtung von Florian Wirtz. Vor allem Uli Hoeneß gilt als treibende Kraft in der Personalie und soll nun den nächsten Schritt einleiten. Laut "Bild" gibt es nun ein Treffen zwischen Hoeneß und dem Wirtz-Lager. Nicht an der Säbener Straße: Der Ehrenpräsident des FC Bayern lädt den Youngster demnach an den Tegernsee ein. Dort will Hoeneß abseits der Kameras mit dem Wunsch-Transferziel des deutschen Rekordmeisters Gespräche führen. Der 73-Jährige will sich der Personalie nun selbst annehmen, um eine Vereinbarung mit Wirtz zu finalisieren. In erster Linie wollen die Münchner dem Konkurrenten aus Liverpool zuvorkommen.

+++ Update, 21. Mai, 11:21 Uhr: Bayern oder Liverpool? Wirtz-Entscheidung wohl binnen zehn Tagen +++ Die Entscheidung, für welchen Klub Florian Wirtz in der kommenden Saison spielen wird, fällt womöglich innerhalb der nächsten zehn Tage. Das berichtet der "kicker" mit Verweis auf Quellen beim FC Bayern. Demnach geht der deutsche Rekordmeister davon aus, dass sich Wirtz nur noch zwischen ihm selbst und dem FC Liverpool entscheiden wird. Aus Spanien, vornehmlich von Real Madrid, rechne der FCB hingegen mit keiner Gefahr. Liverpool hingegen habe bei Wirtz und seiner Familie Eindruck hinterlassen, heißt es in dem Bericht. Der englische Meister sei ebenso wie der FC Bayern bereit, für den 22-Jährigen bis an die Schmerzgrenze zu gehen. Sollte sich Wirtz gegen die Münchner entscheiden, rücke eine Vertragsverlängerung von Leroy Sane auf der Prioritätenliste wieder nach oben.

+++ Update, 20. Mai, 18:17 Uhr: Alonso pusht - Real Madrid steigt wohl in Wirtz-Poker ein +++ Nun scheint der nächste europäische Big-Player in den Poker um Florian Wirtz einzusteigen. Berichten des "Radio Marca" zufolge soll Real Madrid sein Werben um den Offensivstar intensiviert haben. Vor allem Xabi Alonso soll mit einer schnellen Wiedervereinigung liebäugeln - der spanische Trainer möchte demnach Wirtz nach Madrid locken. Auch "El Mundo" bestätigte, dass der Trainer einen flexiblen Spieler für sein Offensivspiel sucht. Demnach passt der 22-Jährige perfekt in das gesuchte Profil. Für die Blancos könnte die Ablösesumme aber zum entscheidenden Faktor werden. Bayer Leverkusen fordert bis zu 150 Millionen Euro für den Youngster - eine Summe, die auch für die Madrilenen schwer umzusetzen ist. Laut einem "Sport Bild"-Bericht muss Real dafür mindestens einen Top-Star verkaufen. Zurzeit wird da in erster Linie Rodrygo gehandelt, der nicht mehr vollends zufrieden in Madrid ist. Vor allem aus England besteht Interesse an dem Flügelflitzer - "El Nacional" wirft dabei den FC Arsenal in das Rennen. Klar ist: Der FC Bayern und der FC Liverpool sind weiter die beiden dominierenden Vereine im Poker um Wirtz, da Real erst einmal auf Einnahmen angewiesen ist, um ein eigenes Angebot abzugeben.

+++ Update, 20. Mai, 11:54 Uhr: Wirtz wohl vor Besuch in München +++ Laut einem Bericht der "Times" kommt es im Transferpoker um Florian Wirtz zu einem weiteren Besuch des Superstars. Anscheinend soll sich der 22-Jährige in der laufenden Woche an der Säbener Straße einfinden, um über Wechseldetails mit dem deutschen Rekordmeister zu sprechen. Zuletzt schien Liverpool die Nase vorne zu haben, jedoch wurde ein Treffen mit dem Leverkusen-Star vom Verein dementiert. Dennoch besteht ein großes Interesse den Offensiven Mittelfeldspieler nach Liverpool zu lotsen. Jetzt scheinen allerdings erstmal die Bayern in persönlichen Verhandlungen den nächsten Schritt gehen zu wollen.

+++ Update, 19. Mai, 16:22 Uhr: Manchester City verabschiedet sich wohl aus Poker um Florian Wirtz +++ In der vergangenen Woche sorgten Meldungen für Aufsehen, dass sich Manchester City in den Poker um Florian Wirtz eingeschaltet habe. Nun berichtet die "BBC", dass sich die Citizens aus den Verhandlungen um eine Verpflichtung des Mittelfeldstars von Bayer Leverkusen zurückgezogen haben. Wie es heißt, seien die Gespräche nie über das Anfangsstadium hinausgegangen. Entscheidend für den Rückzug von City seien die finanziellen Forderungen von Wirtz und Leverkusen. Ablösesumme und Gehalt würden in den kommenden Jahren etwa 300 Millionen Euro betragen. Diese Summe ist offenbar selbst für ManCity zu viel. "Sky" vermeldet ebenfalls den City-Rückzug aus dem Wirtz-Poker und bringt direkt einen neuen Namen für die Nachfolge von Kevin De Bruyne bei den "Skyblues" ins Gespräch: Morgan Gibbs-White. Der 25-Jährige von Nottingham Forest soll nun das erklärte Objekt der Begierde von Trainer Pep Guardiola sein. Gibbs-White hat noch einen Vertrag bis 2027 und wäre offenbar bei Weitem günstiger als Wirtz.

+++ Update, 16. Mai, 18:34 Uhr: Leverkusen legt wohl Schmerzgrenze im Wirtz-Poker fest +++ Bei Bayer Leverkusen haben sich die Verantwortlichen laut "Sky" wohl auf eine Schmerzgrenze im Poker um Florian Wirtz festgelegt. Demnach soll die Ablösevorstellung der Bayer-Bosse bei 150 Millionen Euro liegen. Angebote im Bereich von 100 Millionen Euro würden hingegen allesamt abgelehnt werden. Bislang soll der Werkself aber ohnehin noch kein offizielles Ablöse-Angebot vorliegen, wie es im Bericht heißt. Dem Bericht zufolge plant der FC Bayern in den kommenden Stunden ein erstes formelles Angebot abzugeben. Von Wirtz wünscht sich Leverkusens Führungsetage hingegen eine möglichst schnelle Entscheidung bezüglich seiner sportlichen Zukunft. Beim entthronten Ex-Meister hat der Nationalspieler noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027. Zuletzt wurde immer wieder berichtet, dass sich Wirtz bereits mit dem FC Bayern auf einen Wechsel geeinigt habe - entweder im Sommer 2025 oder eben ein Jahr später, sollten sich die Münchner in diesem Sommer nicht mit Leverkusen auf eine Ablösesumme einigen können.

+++ Update, 16. Mai, 07:44 Uhr: Bayern-Verhalten sorgt für Irritationen bei Wirtz-Familie +++ Wird es jetzt dünn für den FC Bayern im Werben um Florian Wirtz? Nachdem der Transfer des Leverkusen-Stars vor wenigen Wochen nur noch eine finanzielle Frage war, verdichten sich die Anzeichen, dass der Wechsel alles andere als ein Selbstläufer wird. Denn Familie Wirtz ist nach verschiedenen Berichten um die Zukunft ihres Sohnes, in denen es um bereits verhandelte Vorverträge mit den Bayern ging, überrascht und irritiert. Das meldet "Sport1". Demnach könnte der Deutsche Rekordmeister der Ursprung dieser Meldungen sein, der angeblich bewusst unterschiedliche Meldungen in die Öffentlichkeit streut. Die Rolle der Eltern von Wirtz ist größer als bei anderen Stars, Vater Hans-Joachim führt die Verhandlungen als erster Ansprechpartner, was die Irritationen in ein anderes Licht rücken lässt. Klar ist: Der Wirtz-Deal zum FCB ist alles andere als garantiert, ein möglicher Wechsel zu Manchester City oder dem FC Liverpool ist in den vergangenen Tagen deutlich wahrscheinlicher geworden als noch vor wenigen Wochen.

+++ Update, 14. Mai, 16:12 Uhr: FC Liverpool steigt in den Wirtz-Poker ein +++ Der FC Bayern bekommt im Werben um Florian Wirtz immer mehr hochkarätige Konkurrenz. Laut "kicker" reiste der Offensivspieler bei seinem Trip nach England am Dienstag nicht nach Manchester, sondern traf sich mit Vertretern des FC Liverpool. Wirtz soll in Begleitung seiner Eltern, die auch seine Berater sind, die Bedingungen vor Ort begutachtet haben. Während vor einigen Tagen ein Wechsel nach München noch fast beschlossene Sache schien, wird der Poker um den Nationalspieler immer heißer. Denn das Interesse von Manchester City und Trainer Pep Guardiola scheint sehr konkret, nun will offenbar auch der englische Meister Liverpool Wirtz verpflichten. Profitieren könnte davon vor allem Leverkusen, wo Wirtz noch bis 2027 Vertrag hat. Denn das Interesse mehrerer internationaler Top-Klubs dürfte die Ablösesumme in die Höhe treiben. Während Leverkusen auf 150 Millionen Euro hofft, soll der FC Bayern in einem ersten Angebot 100 Millionen Euro geboten haben.

+++ Update, 13. Mai, 20:34 Uhr: Wirtz zum Geheimtreffen nach Manchester gereist +++ Laut einem Bericht von der "Bild" hat Florian Wirtz mit seinen Eltern einen Kurztrip nach Manchester unternommen. Morgens um 10 Uhr sollen sie ihren Trip gestartet haben und sollen bereits am Abend um 18:47 wieder zurück gewesen sein. In Manchester soll er bekanntlich der Nachfolger von Kevin De Bruyne werden. Bisher wurde dem FC Bayern allerdings die Favoritenrolle auf eine Verpflichtung zugewiesen. Den wartenden Journalisten am Flughafen Maastricht-Aachen gab Vater Wirtz kein Kommentar.

+++ Update, 13. Mai, 17:17 Uhr: Funkt City den Bayern beim Wirtz-Transfer dazwischen? +++ Vieles deutete zuletzt daraufhin, dass der Transfer von Florian Wirtz zum FC Bayern schon bald über die Bühne gehen könnte. Nun soll sich aber Manchester City in den Poker eingeschaltet und Bayer Leverkusen ein konkretes Angebot vorgelegt haben. Laut "Sport Bild" habe City-Trainer Pep Guardiola bereits mehrfach mit Wirtz gesprochen, der Nationalspieler soll in Manchester die Nachfolge von Kevin De Bruyne als Mittelfeld-Chef antreten. Während der FC Bayern derzeit ein Angebot über eine Ablösesumme von 100 Millionen Euro vorbereiten soll, hätte Leverkusen mit einer Offerte von City gute Karten in einem möglichen Poker um den Ausnahmekönner. Dass Wirtz selbst einem Wechsel zu Manchester City nicht abgeneigt sein soll, wurde in den vergangenen Monaten bereits mehrfach berichtet.

+++ Update, 12. Mai, 18:18 Uhr: Wirtz schon bei der Klub-WM im Bayern-Kader? +++ Geht es nun ganz schnell mit Florian Wirtz und den Bayern? Wie "Sky" berichtet, befinden sich der Rekordmeister und Bayer Leverkusen in Verhandlungen über einen sofortigen Wechsel - bestenfalls schon zur Klub-WM ab Mitte Juni! Es sei der große Wunsch der Bayern, dass der 22-Jährige bereits beim Turnier in den USA mit dabei ist. Auf "Sky"-Anfrage wollte sich Leverkusen nicht zum Stand der Verhandlungen äußern. Dem Bericht zufolge hofft Leverkusen weiterhin, Wirtz noch für ein Jahr halten zu können. Als Ablösesumme für einen Wechsel bereits in diesem Sommer stehen derzeit 150 Millionen Euro im Raum.

+++ Update, 12. Mai, 12:30 Uhr: Bayer Leverkusen legt sich wohl auf Wirtz-Ablöse fest +++ Nähert sich die Transfer-Saga um Florian Wirtz dem Ende entgegen? Wie "Sport 1" berichtet, soll der Bayer-Konzern, der hinter Bayer 04 steht, Geschäftsführer Fernando Carro bereits grünes Licht für einen Wechsel des Nationalspielers erteilt haben. Demnach haben sich die "Werkself"-Verantwortlichen darauf festgelegt, dass die Ablöse bei rund 150 Millionen Euro liegen soll. Aktuell sollen die Bosse des FC Bayern München zwar nicht bereit sein, die geforderte Summe zu bezahlen, völlig undenkbar sei dies jedoch nicht. Die "tz" vermeldet, dass in der Causa Wirtz auch Bayerns Ex-CEO Karl-Heinz Rummenigge deutlich aktiver innerhalb des Klubs agiert, da zwischen Sportvorstand Max Eberl und Leverkusens Carro seit dem geplatzten Transfer von Jonathan Tah im Vorjahr Spannungen bestehen sollen.

+++ Update, 11. Mai, 22:03 Uhr: Wirtz wohl mit Vorvertrag - sicherte sich der FC Bayern ab? +++ Die Anzeichen, dass der Wechsel von Florian Wirtz zum FC Bayern München schon im Sommer 2025 über die Bühne gehen könnte, verdichten sich nun immer mehr. Laut einem Bericht der "tz" soll der 22-Jährige sogar schon zwei Vorverträge beim Rekordmeister unterzeichnet haben – einen für den Fall eines Transfers im Sommer 2025, einen weiteren für einen möglichen Wechsel im Sommer 2026. Die "Abendzeitung" geht sogar davon aus, dass der Ablösepoker zwischen dem frischgebackenen Meister und dem entthronten Meister aus Leverkusen in Sachen Wirtz recht schnell über die Bühne gehen könnte. Erste Gespräche sollen schon stattgefunden haben. Im Gespräch soll eine dreistellige Millionen-Ablöse sein. Wirtz‘ Vertrag bei Bayer läuft noch bis zum Sommer 2027.

+++ Update, 11. Mai, 15:55 Uhr: Bayer-Boss hofft weiter auf Wirtz-Verbleib +++ Leverkusens Klubboss Fernando Carro sieht die Chancen auf einen Verbleib von Ausnahmefußballer Florian Wirtz im Sommer ausgeglichen. Sein Bauchgefühl sei "50:50", sagte Carro vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen Borussia Dortmund am "DAZN"-Mikrofon. Das Wichtige sei, dass es eine Lösung gebe, mit der sich alle Parteien - Wirtz selbst, dessen Familie und der Verein - wohlfühlen, betonte Carro. Am Ende müsse Wirtz selbst entscheiden, "was will er, wann will er den nächsten Schritt machen", so Carro. Wirtz hat beim Werksklub noch einen Vertrag bis 2027, ist jedoch heiß umworben - einem Bericht der "Bild" zufolge soll er sich mit dem FC Bayern bereits geeinigt haben. Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes betonte einmal mehr ein "sehr vertrauensvolles Verhältnis" mit Wirtz und dessen Familie, "er ist Spieler von Bayer 04. Wir kämpfen darum, dass er es auch nächste Saison ist." Auf eine Schmerzgrenze wollte sich Rolfes nicht festlegen, der 22 Jahre alte Nationalspieler hat derzeit laut "transfermarkt" einen Marktwert von 140 Millionen Euro. Es sei vor allem wichtig, Wirtz zu überzeugen, dass Leverkusen "der richtige Platz" für ihn sei, sagte Rolfes: "Unser Anspruch ist es, ihn damit zu überzeugen."

FC Bayern: Neue Spekulationen um Florian Wirtz – Max Eberl kontert

+++ Update, 8. Mai, 11:30 Uhr: Will Leverkusen Wirtz nur ins Ausland abgeben? +++ Die Meldung über eine eine angebliche Einigung zwischen dem FC Bayern und Florian Wirtz schlug hohe Wellen und sorgte rund um die BayArena für Aufruhr. Wie "Sky Sport CH" berichtet, soll die "Werkself" im Falle eines Abgangs des Offensiv-Stars ins Ausland eine andere Ablöseforderung haben als bei einem Wechsel zu einem direkten Konkurrenten. Demnach fordert Bayer 100 Millionen Euro bei einem Abschied zu einem ausländischen Klub. Ein nationaler Konkurrent wie die Münchner müsste offenbar 150 Millionen Euro bieten, bevor man sich überhaupt an den Verhandlungstisch setzen würde. In diesem Zusammenhang berichtet die Quelle auch von einer mündlichen Einigung zwischen Manchester City und den Leverkusenern. Es wird jedoch auch betont, dass der Rekordmeister dem Spieler immer noch das beste Gehaltsangebot unterbreitet habe - von 25 Millionen Euro pro Saison ist die Rede. Die großen Sender-Schwestern "Sky UK" und "Sky Deutschland" berichteten anders als der Schweizer Ableger jedoch nicht über eine angebliche Einigung mit den "Citizens".