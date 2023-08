Hansi Flick und die mangelnde Euphorie: "Das Ganze ist negativer ausgerichtet"

Anzeige

Der deutsche Fußball steckt in der Krise, die Nationalmannschaft steht weniger als ein Jahr vor der Heim-EM unter Druck. Bundestrainer Hansi Flick spricht am ran-Mikrofon über seinen Plan und die mangelnde Euphorie.

Nach schwachen Auftritten in den jüngsten Länderspielen prasselte jede Menge Kritik auf das DFB-Team und vor allem auf Bundestrainer Hansi Flick ein. Er weiß: Bei den nächsten Länderspielen im September gegen Japan und Frankreich müssen ganz dringend Siege her.

Denn die Stimmung in Deutschland ist nach den Vorrunden-Desastern der Nationalmannschaft bei der WM in Katar, der U21 bei der EM und der Frauen bei der aktuell laufenden WM am Boden. Von einer Euphorie im Vorfeld der Heim-EM 2024 ist noch nichts zu spüren. Heißt: Flick ist mehr gefordert denn je.

Vor dem Supercup zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig sprach Flick am ran-Mikrofon über…

...den Plan, mit dem DFB-Team die Kurve zu bekommen: "Wenn man solche Ergebnisse erzielt wie wir im Juni, dann steht man auch zu Recht in der Kritik. Damit müssen wir klarkommen. Ich bin absolut überzeugt von dem, was wir uns vorgenommen haben. Es geht darum, eine Kernmannschaft zu kreieren, zu stabilisieren, dass sie Automatismen findet und sich zurechtfindet. Klar ist: Ergebnisse tun uns gut. Wenn wir Siege einfahren, dann gibt uns das auch mehr Vertrauen in das, was wir vorhaben. Und das ist natürlich unser Ziel, gerade im September."